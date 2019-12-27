Глава НОК Японии, дзюдоист Ямасита: я бы не хотел драться с Путиным

О своей первой встрече с Путиным, причинах отказа президента РФ от красно-белого пояса по дзюдо, о подготовке летней Олимпиады в Токио и российских спортсменах на Играх в интервью для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны, рассказал глава НОК Японии, глава Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита. Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
— Как вы познакомились с Путиным и каково было ваше первое впечатление?
— Впервые я встретился с Путиным в сентябре 2000 года. Он тогда впервые в качестве президента приехал в Японию и провел встречу на высшем уровне с премьер-министром Мори. После этого он приехал в Кодокан (Международный центр дзюдо – прим. ред.). А в Кодокане он надел кимоно и провел демонстрацию. Я встречал его автомобиль у крыльца. Но до этого представители МИДа меня попросили, что так как сразу после Кодокана Путин и Мори должны лететь в Нью-Йорк на международную конференцию, то "было бы желательно по возможности сделать так, чтобы он все-таки не надевал кимоно". В противном случае есть риск, что все дальнейшие планы и программа будут нарушены. Но как только президент вышел из машины, первое же, что он мне сказал, было: "Я привез с собой свое кимоно для дзюдо, где я могу переодеться?" (смеется). Вот это были первые слова.
А первое впечатление я никогда не забуду. Думаю, все, кто тогда был в Кодокане, тоже запомнили это. Он провел демонстрацию, очень технично, на высоком уровне, надо сказать. Когда он закончил, директор Кодокана хотел дать Путину 6-й дан. У президента сейчас черный пояс. А 6-й дан – это красно-белый пояс. Он протянул Путину этот пояс и попросил завязать. Но Путин отказался. Все, кто был в зале, были немного разочарованы этим отказом. Тогда он взял микрофон и сказал: "Я – дзюдоист. Я прекрасно понимаю всю тяжесть этого дана и этого пояса. К сожалению, я пока не достиг того уровня, когда можно носить это пояс. Вот вернусь домой, буду больше тренироваться и тогда стану соответствовать этому поясу". В зале раздались аплодисменты. И после этого он сказал, что чувствует себя в Кодокане, как дома, и это не только он, но и любой дзюдоист чувствует так. Потому что для любого дзюдоиста, где бы он ни находился, Кодокан это вторая родина. Я тогда подумал, что лидера видно сразу – он может одним словом проникнуть в сердце.
— Например?
— Да сами эти слова хотя бы. Но еще я подумал, какая эта должна быть тяжелая ответственность, когда каждое слово обладает таким весом. Это было в сентябре, а через несколько месяцев мы снова встретились с президентом на международном турнире по дзюдо на Кубок президента России. Я приехал как глава японской делегации. В финал вышли Япония и Россия. Победила Россия, все очень радовались. А потом был банкет для Международной федерации дзюдо. Путина долго не было, я решил, что он уже уехал. Но оказалось, что одновременно проходят еще три таких же банкета для сотрудников дворца спорта, российских дзюдоистов и организаторов. Так вот, президент пришел приветствовать людей на каждый из этих банкетов. Когда он пришел к нам и произнес речь, к нему выстроилась огромная очередь. Я тоже встал, в самом конце. Но и после меня тоже стояло много людей. Я подошел к нему со стопкой водки и сказал: "За здоровье!", а он мне вдруг ответил по-японски: "Кампай!" Мне показалось, что он хотел бы немного со мной поговорить, но сзади меня стояло очень много людей. Я уступил им место, а потом немного жалел об этом. Это был второй раз. С тех пор мы встречались более 30 раз. Но эти два раза мне больше всего запомнились.
Глава НОК Японии, глава Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита
— Вы знакомы около 20 лет. Как за эти годы изменился Путин, на ваш взгляд?
— Мне говорили, что обычно он хранит непроницаемое выражение лица, очень хладнокровное. Но когда он говорит со мной, он всегда улыбается.
— Ваши отношения можно, наверное, назвать дружескими. За счет чего, как вы считаете?
— Наставником Путина по дзюдо, которому он многим обязан, был Анатолий Рахлин. Он часто смотрел соревнования с моим участием, еще когда я был спортсменом. Соревнования в Грузии в 1979 году, чемпионат в Москве в 1983 году. Оказывается, Рахлин говорил своим ученикам, что Ямасита не просто сильный спортсмен, а он обладает душой дзюдо, он понимает ее. Может быть, это сыграло свою роль. Рахлин через дзюдо оказал на Путина большое влияние. Возможно, из-за этого у президента сложилось очень позитивное впечатление обо мне и поэтому он испытывает ко мне теплые дружественные чувства.
— Как вы оцениваете Путина как спортсмена дзюдо? Если бы вам пришлось с ним сразиться, какие слабые стороны вы бы использовали?
— В 2000 году, когда он проводил демонстрацию, ему было уже 48 лет. Я никогда не думал о нем как о возможном сопернике по дзюдо. Он немного старше меня. Он же не только дзюдо занимается. В последнее время занимается хоккеем, плаванием, горными лыжами. Он очень натренирован. Я никогда не думал о том, чтобы победить его в дзюдо. Я бы не хотел с ним драться! (смеется). Я хочу дружить. Я хочу всегда быть с ним в хороших (это слово Ямасита говорит по-русски — прим. ред.) отношениях.
— Недавно Синдзо Абэ отметил 2887 дней своего пребывания на посту премьер-министра Японии, что стало самым длительным сроком за всю историю Японии. По сравнению с этим Путин находится на вершине власти гораздо дольше. Вы были в России несколько десятков раз. Как изменилась страна за эти 20 лет? Вне зависимости от того, связано это как-то с Путиным или нет.
— Я специалист по спортивному образованию. Не политолог и не специалист по России. Я вижу Россию только с очень ограниченного угла зрения: через президента Путина или через дзюдо, когда посещаю Россию и принимаю российских спортсменов, поэтому мне немного страшно брать на себя ответственность и говорить об этих 20 годах.
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Одно могу сказать, что после распада Советского Союза, когда Россия и другие республики стали независимыми, был период хаоса. Несмотря на то, что вместо СССР уже была Россия, жизнь людей не особо изменилась, не стала богаче. В течение этих 20 лет через дзюдо и федерацию дзюдо я много общался с разными людьми, и мне кажется, что за это время у людей – по крайней мере, у тех, с кем я общался, – намного улучшилось благосостояние. Появилась уверенность. И в мире дзюдо сила России, ее место чрезвычайно укрепились. Она поддерживает мировое дзюдо. Велика ее роль и в олимпийском движении. Возможно, что также и в мире позиция России тоже укрепилась. Во всяком случае, я это чувствую.
— Я знаю, вы не любите говорить о политике.
— Видите ли, любое высказывание обладает большим влиянием. Я бы не хотел, чтобы обо мне говорили, что я говорю о том, чего не знаю. Поэтому я считаю, лучше не комментировать не в своей области.
— Вы можете ответить так, как вы сами это ощущаете, как изменились российско-японские отношения за это время? Ведь вы со студенческих времен общаетесь с русскими, знаете Россию.
— Я бы не хотел комментировать нынешнее состояние российско-японских отношений. Одно могу сказать, Япония и Россия могут очень во многом сотрудничать, гораздо больше, чем кто-либо другой. У нас мало поводов для соперничества, то, что есть у одной стороны, нет у другой, и этим можно обмениваться.
Например, энергетическая проблема. Япония слишком зависит от Ближнего Востока. В этом смысле Сахалин или Северный Ледовитый океан представляют большой интерес. Газ, природные ресурсы – тем, что важно для Японии, обладает Россия. Россия заинтересована в развитии Дальнего Востока, но не только в области продажи ресурсов, но и переработки, производства. В этом смысле Япония обладает конкурентоспособными на мировом уровне технологиями. То есть наши страны взаимно дополняют друг друга. Мы необходимы друг другу для дальнейшего развития. Я очень хочу, чтобы наши страны, как соседи, стали ближе и больше сотрудничали.
— Вы встали во главе Олимпийского комитета несколько месяцев назад. В чем вы видите свою миссию, оказавшись на этом посту в такой исторический момент – перед Олимпиадой в Токио?
— Есть несколько задач. Одна заключается в том, чтобы создать условия для атлетов со всего мира, которые, приехав в Токио на Олимпиаду, смогли бы показать самые лучшие результаты. Чтобы они могли сказать, что Олимпиада в Токио была прекрасна. Чтобы через нее как можно больше людей оставили хорошие воспоминания о Японии и японцах. Прилагать все усилия для этого – одна из моих задач. Еще одна заключается в том, что для успеха соревнований в целом необходима активная деятельность спортсменов страны-хозяйки Олимпиады. Япония поставила целью добиться на этой Олимпиаде 30 медалей. Создать условия, чтобы японские спортсмены выступили блестяще, чтобы они постарались осуществить свою мечту, в этом тоже моя задача. Пока я всего пять месяцев как стал во главе Олимпийского комитета. Для осуществления этих целей нужно, чтобы все, кто этим занимается – Олимпийский комитет, оргкомитет, государство объединили свои силы. Тогда у нас получится сделать Олимпиаду незабываемой для людей всего мира.
— По поводу проблемы допинга в России. Пока нет решения (интервью состоялось до того, как было принято решение WADA – прим. ред.), возможно, сложно о чем-то говорить, но, может быть, у вас есть какие-то пожелания относительно участия российской команды в этой Олимпиаде?
— Я сожалею, что есть такая информация. В России у меня много хороших друзей. Но когда вот такая информация появляется, то это бросает тень на всех спортсменов, про всех так начинают думать. Я не знаю, чем закончится это дело. Но в любом случае я не могу комментировать эту ситуацию. Могу только одно сказать, это касается не только российских спортсменов, но всех спортсменов мира, "чистых" спортсменов. Я бы не хотел, чтобы "чистым" спортсменам перекрыли дорогу. Для меня было бы идеально, чтобы все подозрения рассеялись и российские спортсмены под своим флагом приняли участие в токийской Олимпиаде. Я говорю это как человек, который не смог принять участие в московской Олимпиаде. Я очень хорошо знаю, что в жизни спортсмена Олимпиада бывает всего один раз. Как бы ни сложилась ситуация, нельзя закрывать дорогу для "чистых" спортсменов.
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— Вне контекста допинга – что бы вы могли пожелать японским спортсменам и российским спортсменам?
— На Олимпиаде в Токио российские спортсмены могут стать самыми сложными противниками для Японии. Я желаю, чтобы российские и японские спортсмены провели как можно больше финальных встреч. Что это значит? Если спортсмены смогли встретиться в финале, значит, до этого они все время побеждали. Еще я бы хотел, чтобы как можно больше схваток было между российскими и японскими спортсменами в дзюдо. Финальных, полуфинальных. Чтобы наши спортсмены продемонстрировали высокий уровень, достойный представителей двух великих держав дзюдо. Очень хочу, чтобы эта Олимпиада стала хорошим воспоминанием для российских спортсменов, чтобы они провели здесь замечательное время, завели друзей среди японцев.