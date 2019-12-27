Глава НОК Японии, дзюдоист Ямасита: я бы не хотел драться с Путиным

О своей первой встрече с Путиным , причинах отказа президента РФ от красно-белого пояса по дзюдо, о подготовке летней Олимпиады в Токио и российских спортсменах на Играх в интервью для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны, рассказал глава НОК Японии, глава Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита . Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

— Как вы познакомились с Путиным и каково было ваше первое впечатление?

— Впервые я встретился с Путиным в сентябре 2000 года. Он тогда впервые в качестве президента приехал в Японию и провел встречу на высшем уровне с премьер-министром Мори. После этого он приехал в Кодокан (Международный центр дзюдо – прим. ред.). А в Кодокане он надел кимоно и провел демонстрацию. Я встречал его автомобиль у крыльца. Но до этого представители МИДа меня попросили, что так как сразу после Кодокана Путин и Мори должны лететь в Нью-Йорк на международную конференцию, то "было бы желательно по возможности сделать так, чтобы он все-таки не надевал кимоно". В противном случае есть риск, что все дальнейшие планы и программа будут нарушены. Но как только президент вышел из машины, первое же, что он мне сказал, было: "Я привез с собой свое кимоно для дзюдо, где я могу переодеться?" (смеется). Вот это были первые слова.

А первое впечатление я никогда не забуду. Думаю, все, кто тогда был в Кодокане, тоже запомнили это. Он провел демонстрацию, очень технично, на высоком уровне, надо сказать. Когда он закончил, директор Кодокана хотел дать Путину 6-й дан. У президента сейчас черный пояс. А 6-й дан – это красно-белый пояс. Он протянул Путину этот пояс и попросил завязать. Но Путин отказался. Все, кто был в зале, были немного разочарованы этим отказом. Тогда он взял микрофон и сказал: "Я – дзюдоист. Я прекрасно понимаю всю тяжесть этого дана и этого пояса. К сожалению, я пока не достиг того уровня, когда можно носить это пояс. Вот вернусь домой, буду больше тренироваться и тогда стану соответствовать этому поясу". В зале раздались аплодисменты. И после этого он сказал, что чувствует себя в Кодокане, как дома, и это не только он, но и любой дзюдоист чувствует так. Потому что для любого дзюдоиста, где бы он ни находился, Кодокан это вторая родина. Я тогда подумал, что лидера видно сразу – он может одним словом проникнуть в сердце.

— Например?

— Да сами эти слова хотя бы. Но еще я подумал, какая эта должна быть тяжелая ответственность, когда каждое слово обладает таким весом. Это было в сентябре, а через несколько месяцев мы снова встретились с президентом на международном турнире по дзюдо на Кубок президента России. Я приехал как глава японской делегации. В финал вышли Япония и Россия. Победила Россия, все очень радовались. А потом был банкет для Международной федерации дзюдо. Путина долго не было, я решил, что он уже уехал. Но оказалось, что одновременно проходят еще три таких же банкета для сотрудников дворца спорта, российских дзюдоистов и организаторов. Так вот, президент пришел приветствовать людей на каждый из этих банкетов. Когда он пришел к нам и произнес речь, к нему выстроилась огромная очередь. Я тоже встал, в самом конце. Но и после меня тоже стояло много людей. Я подошел к нему со стопкой водки и сказал: "За здоровье!", а он мне вдруг ответил по-японски: "Кампай!" Мне показалось, что он хотел бы немного со мной поговорить, но сзади меня стояло очень много людей. Я уступил им место, а потом немного жалел об этом. Это был второй раз. С тех пор мы встречались более 30 раз. Но эти два раза мне больше всего запомнились.

© РИА Новости / Ксения Нака Глава НОК Японии, глава Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита © РИА Новости / Ксения Нака Глава НОК Японии, глава Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита

— Вы знакомы около 20 лет. Как за эти годы изменился Путин, на ваш взгляд?

— Мне говорили, что обычно он хранит непроницаемое выражение лица, очень хладнокровное. Но когда он говорит со мной, он всегда улыбается.

— Ваши отношения можно, наверное, назвать дружескими. За счет чего, как вы считаете?

— Наставником Путина по дзюдо, которому он многим обязан, был Анатолий Рахлин. Он часто смотрел соревнования с моим участием, еще когда я был спортсменом. Соревнования в Грузии в 1979 году, чемпионат в Москве в 1983 году. Оказывается, Рахлин говорил своим ученикам, что Ямасита не просто сильный спортсмен, а он обладает душой дзюдо, он понимает ее. Может быть, это сыграло свою роль. Рахлин через дзюдо оказал на Путина большое влияние. Возможно, из-за этого у президента сложилось очень позитивное впечатление обо мне и поэтому он испытывает ко мне теплые дружественные чувства.

— Как вы оцениваете Путина как спортсмена дзюдо? Если бы вам пришлось с ним сразиться, какие слабые стороны вы бы использовали?

— В 2000 году, когда он проводил демонстрацию, ему было уже 48 лет. Я никогда не думал о нем как о возможном сопернике по дзюдо. Он немного старше меня. Он же не только дзюдо занимается. В последнее время занимается хоккеем, плаванием, горными лыжами. Он очень натренирован. Я никогда не думал о том, чтобы победить его в дзюдо. Я бы не хотел с ним драться! (смеется). Я хочу дружить. Я хочу всегда быть с ним в хороших (это слово Ямасита говорит по-русски — прим. ред.) отношениях.

— Недавно Синдзо Абэ отметил 2887 дней своего пребывания на посту премьер-министра Японии, что стало самым длительным сроком за всю историю Японии. По сравнению с этим Путин находится на вершине власти гораздо дольше. Вы были в России несколько десятков раз. Как изменилась страна за эти 20 лет? Вне зависимости от того, связано это как-то с Путиным или нет.

— Я специалист по спортивному образованию. Не политолог и не специалист по России. Я вижу Россию только с очень ограниченного угла зрения: через президента Путина или через дзюдо, когда посещаю Россию и принимаю российских спортсменов, поэтому мне немного страшно брать на себя ответственность и говорить об этих 20 годах.

Одно могу сказать, что после распада Советского Союза, когда Россия и другие республики стали независимыми, был период хаоса. Несмотря на то, что вместо СССР уже была Россия, жизнь людей не особо изменилась, не стала богаче. В течение этих 20 лет через дзюдо и федерацию дзюдо я много общался с разными людьми, и мне кажется, что за это время у людей – по крайней мере, у тех, с кем я общался, – намного улучшилось благосостояние. Появилась уверенность. И в мире дзюдо сила России, ее место чрезвычайно укрепились. Она поддерживает мировое дзюдо. Велика ее роль и в олимпийском движении. Возможно, что также и в мире позиция России тоже укрепилась. Во всяком случае, я это чувствую.

— Я знаю, вы не любите говорить о политике.

— Видите ли, любое высказывание обладает большим влиянием. Я бы не хотел, чтобы обо мне говорили, что я говорю о том, чего не знаю. Поэтому я считаю, лучше не комментировать не в своей области.

— Вы можете ответить так, как вы сами это ощущаете, как изменились российско-японские отношения за это время? Ведь вы со студенческих времен общаетесь с русскими, знаете Россию.

— Я бы не хотел комментировать нынешнее состояние российско-японских отношений. Одно могу сказать, Япония и Россия могут очень во многом сотрудничать, гораздо больше, чем кто-либо другой. У нас мало поводов для соперничества, то, что есть у одной стороны, нет у другой, и этим можно обмениваться.

Например, энергетическая проблема. Япония слишком зависит от Ближнего Востока. В этом смысле Сахалин или Северный Ледовитый океан представляют большой интерес. Газ, природные ресурсы – тем, что важно для Японии, обладает Россия. Россия заинтересована в развитии Дальнего Востока, но не только в области продажи ресурсов, но и переработки, производства. В этом смысле Япония обладает конкурентоспособными на мировом уровне технологиями. То есть наши страны взаимно дополняют друг друга. Мы необходимы друг другу для дальнейшего развития. Я очень хочу, чтобы наши страны, как соседи, стали ближе и больше сотрудничали.

— Вы встали во главе Олимпийского комитета несколько месяцев назад. В чем вы видите свою миссию, оказавшись на этом посту в такой исторический момент – перед Олимпиадой в Токио?

— Есть несколько задач. Одна заключается в том, чтобы создать условия для атлетов со всего мира, которые, приехав в Токио на Олимпиаду, смогли бы показать самые лучшие результаты. Чтобы они могли сказать, что Олимпиада в Токио была прекрасна. Чтобы через нее как можно больше людей оставили хорошие воспоминания о Японии и японцах. Прилагать все усилия для этого – одна из моих задач. Еще одна заключается в том, что для успеха соревнований в целом необходима активная деятельность спортсменов страны-хозяйки Олимпиады. Япония поставила целью добиться на этой Олимпиаде 30 медалей. Создать условия, чтобы японские спортсмены выступили блестяще, чтобы они постарались осуществить свою мечту, в этом тоже моя задача. Пока я всего пять месяцев как стал во главе Олимпийского комитета. Для осуществления этих целей нужно, чтобы все, кто этим занимается – Олимпийский комитет, оргкомитет, государство объединили свои силы. Тогда у нас получится сделать Олимпиаду незабываемой для людей всего мира.

— По поводу проблемы допинга в России. Пока нет решения (интервью состоялось до того, как было принято решение WADA – прим. ред.), возможно, сложно о чем-то говорить, но, может быть, у вас есть какие-то пожелания относительно участия российской команды в этой Олимпиаде?

— Я сожалею, что есть такая информация. В России у меня много хороших друзей. Но когда вот такая информация появляется, то это бросает тень на всех спортсменов, про всех так начинают думать. Я не знаю, чем закончится это дело. Но в любом случае я не могу комментировать эту ситуацию. Могу только одно сказать, это касается не только российских спортсменов, но всех спортсменов мира, "чистых" спортсменов. Я бы не хотел, чтобы "чистым" спортсменам перекрыли дорогу. Для меня было бы идеально, чтобы все подозрения рассеялись и российские спортсмены под своим флагом приняли участие в токийской Олимпиаде. Я говорю это как человек, который не смог принять участие в московской Олимпиаде. Я очень хорошо знаю, что в жизни спортсмена Олимпиада бывает всего один раз. Как бы ни сложилась ситуация, нельзя закрывать дорогу для "чистых" спортсменов.

— Вне контекста допинга – что бы вы могли пожелать японским спортсменам и российским спортсменам?