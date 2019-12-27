КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Украина взыскала первый штраф за полет над Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом , сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.

Речь идет о казахской авиакомпании Euro-Asia Air, самолет которой пролетел над Крымом 8 августа. После этого украинская Госавиаслужба выписала авиакомпании штраф.

"Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства. Поэтому госбюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен (около 5,9 тысячи долларов. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении пресс-центра в фейсбуке

Украина официально прекратила воздушное, железнодорожное и автобусное сообщение с Крымом с 25 октября 2015 года и с тех пор регулярно выписывает штрафы российским авиакомпаниям. Как заявили в пресс-центре командования ВСУ, сумма этих штрафов уже достигла 13 миллиардов гривен (примерно 560 миллионов долларов). Среди "нарушителей" числятся "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Саратовские авиалинии", "ЮТэйр", авиакомпания "Россия", "Нордавиа", "Глобус", Red Wings, "ВИМ-Авиа", "Ямал" и некоторые другие.