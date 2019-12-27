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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
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РИА Новости

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

11:15 27.12.2019 (обновлено: 18:16 27.12.2019)
549821
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТень летящего самолета
Тень летящего самолета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Речь идет о казахской авиакомпании Euro-Asia Air, самолет которой пролетел над Крымом 8 августа. После этого украинская Госавиаслужба выписала авиакомпании штраф.
"Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства. Поэтому госбюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен (около 5,9 тысячи долларов. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении пресс-центра в фейсбуке.
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Украина официально прекратила воздушное, железнодорожное и автобусное сообщение с Крымом с 25 октября 2015 года и с тех пор регулярно выписывает штрафы российским авиакомпаниям. Как заявили в пресс-центре командования ВСУ, сумма этих штрафов уже достигла 13 миллиардов гривен (примерно 560 миллионов долларов). Среди "нарушителей" числятся "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Саратовские авиалинии", "ЮТэйр", авиакомпания "Россия", "Нордавиа", "Глобус", Red Wings, "ВИМ-Авиа", "Ямал" и некоторые другие.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Поймай его, если сможешь
25 декабря, 17:08
Поймай его, если сможешь
20179548311351047
Обсудить 122
Вооруженные силы УкраиныКрымКазахстанУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Зря казахи прогнулись, зря. А российским властям пора поинтересоваться: друзья казахи, вы считаете Крым украинским? Вы с кем, ребята? Ну и делать выводы.
27 декабря, 12:32
АИАлександр Иванов
4031231324
Теперь Россия, вернёт этот "штраф" Казахстану
27 декабря, 11:20
pproject81
108416412245
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