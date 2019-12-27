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В России вырос среднегодовой размер пенсии по старости в 2019 году
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РИА Новости

В России вырос среднегодовой размер пенсии по старости в 2019 году

11:14 27.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПенсионеры на улице Москвы
Пенсионеры на улице Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Среднегодовой размер пенсии по старости неработающих пенсионеров в России по итогам 2019 года вырос до 15,5 тысячи рублей, сообщается на сайте Минтруда.
"По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тысячу рублей в месяц – с 14,4 тысячи до 15,5 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Однако положительного решения по этому вопросу принято не было. По словам главы ПФР Антона Дроздова, на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 миллиардов рублей, а таких денег нет.
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