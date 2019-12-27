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Эксперт: конфликт в Ливии может усилиться из-за поддержки Турции ПНС
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РИА Новости

Эксперт: конфликт в Ливии может усилиться из-за поддержки Турции ПНС

11:01 27.12.2019
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© AP Photo / Burhan OzbiliciТурецкий военный на фоне флага. Архивное фото
Турецкий военный на фоне флага. Архивное фото
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Турецкий военный на фоне флага. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Турция, скорее всего, окажет военную помощь Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, а это усугубит конфликт в стране, считает президент Центра стратегических исследований "Россия – исламский мир" Шамиль Султанов.
Ранее СМИ сообщили, что правительство национального согласия Ливии официально запросило военную помощь у Турции. Отмечалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления на Триполи сил властей на востоке страны. Данную информацию подтвердил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
"Конфликт в Ливии усилится. (Президент Турции Реджеп - ред.) Эрдоган настроен очень серьезно, и, думаю, что эта помощь будет оказана", - заявил РИА Новости Султанов.
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Он напомнил, что турецкий лидер недавно побывал в Тунисе с однодневным визитом.
"И я думаю, что они договаривались о том, чтобы аэропорты в Тунисе использовались в качестве аэропортов подскока. Сначала это планировалась на турецкой части Кипра, но турецкий генштаб решил переориентироваться на Тунис", - отметил востоковед.
При этом, как считает собеседник агентства, Россия и Турция могут договориться по ливийскому вопросу.
"Они могут договориться и стать сильными партнерами по Ливии. Потому что и у Турции, и у России есть в Ливии свои интересы... И Россия, и Турция заинтересована в том, чтобы в Ливии была достигнута договоренность, чтобы ситуация там стабилизировалась. Ливия - это страна, которая расколота на племена и племенные кланы. И в принципе единственный вариант восстановить страну - нужен сильный харизматический лидер", - сказал Султанов.
По словам эксперта, эта тема будет обсуждаться на встрече лидеров России и Турции Владимира Путин и Реджепа Эрдоган на встрече 8 января.
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Сотрудничающий с восточно-ливийскими властями маршал Халифа Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему контролируют силы международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Ливийские СМИ сообщают о столкновениях между силами Хафтара и ПНС на ряде направлений на подступах к ливийской столице. Наступление на Триполи началось еще в апреле этого года, но каких-либо серьезных успехов ЛНА достичь не удалось - каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
Между прочим
Турция готовится к походу в Ливию
26 декабря, 19:33
200301
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Халифа ХафтарЕвросоюзШамиль СултановМоскваЛивияООНРеджеп Тайип ЭрдоганТунис (город)В мире
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