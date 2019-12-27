Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-27T19:49+0300
https://ria.ru/20191227/1562924738.html
В Алма-Ате после крушения самолета госпитализировали 53 человека
https://cdn25.img.ria.ru/images/156292/42/1562924281_0:169:1620:1080_1036x0_80_0_0_3ee1d39dd0570f4e1215ffa8d3c0b920.jpg
РИА Новости

В Алма-Ате после крушения самолета госпитализировали 53 человека

10:54 27.12.2019 (обновлено: 19:49 27.12.2019)
940
© Sputnik / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у здания аэропорта Алматы
Автомобиль скорой помощи у здания аэропорта Алматы
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи у здания аэропорта Алматы
НУР-СУЛТАН, 27 дек - РИА Новости. Состояние 10 пострадавших при крушении самолёта близ Алма-Аты крайне тяжелое, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана.
"В больницы города Алма-Аты госпитализированы 53 пострадавших, из них девять детей", - говорится в сообщении министерства.
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата - Нур-Султан
Вчера, 10:51Крушение самолета в Алма-Ате
На месте крушения самолета в Казахстане нашли бортовые самописцы
По данным ведомства, "на 12.50 (09.50 мск) состояние 10 взрослых оценивается как крайне тяжелое".

"В настоящее время из города Нур-Султан бортом санитарной авиации вылетели специалисты из Национального центра нейрохирургии и НИИ травматологии. С пострадавшими и семьями погибших также работают 40 психологов", - сообщили в министерстве.

Авиакатастрофа в Казахстане
© Фото : КЧС МВД РК

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

Крушение самолета в Алма-Аты
1 из 12

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

© Фото : КЧС МВД РК
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
2 из 12

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
3 из 12

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
© Комитет по ЧС МВД Казахстана / Перейти в фотобанк

При крушении погибли 12 человек.

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
4 из 12

При крушении погибли 12 человек.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
5 из 12

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата - Нур-Султан
6 из 12

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
7 из 12

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
8 из 12

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
© Комитет по ЧС МВД Казахстана / Перейти в фотобанк

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
9 из 12

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
10 из 12

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
11 из 12

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
12 из 12

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

© Фото : КЧС МВД РК
2 из 12

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
3 из 12

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
4 из 12

При крушении погибли 12 человек.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
5 из 12

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
6 из 12

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 12

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
8 из 12

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
9 из 12

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
10 из 12

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
11 из 12

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
12 из 12

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
В пятницу утром самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании приостановлены. Погибли 12 человек. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство.
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Вчера, 10:36Крушение самолета в Алма-Ате
Пассажир рассказал об авиакатастрофе в Алма-Ате
201330
Обсудить 0
Крушение самолета в Алма-АтеМинистерство здравоохранения КазахстанаАлма-АтаВ мире
Рекомендуем
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Названы возможные причины крушения самолета в Казахстане
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Пассажир рассказал об авиакатастрофе в Алма-Ате
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
В Минздраве Казахстана рассказали о погибших при крушении самолета
Мэр Херсона Владимир Николаенко
Мэр Херсона отреагировал на слова Путина об исконно русских землях
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Опубликован список выживших при крушении самолета в Алма-Ате
Аэропорт Алматы
В Казахстане разбился пассажирский самолет
Обломки самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
В России не эксплуатируют Fokker-100, сообщили в Росавиации
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Врач рассказал о состоянии десяти пострадавших при ЧП в Алма-Ате
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Российские политики ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Появились данные о ВПП в аэропорту Алма-Аты, где разбился самолет
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Очевидец рассказал о крушении самолета в Алма-Ате
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
Россия и Украина обнулят претензии по газу с 1 января
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата - Нур-Султан
На месте крушения самолета в Казахстане нашли бортовые самописцы
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
03:08Рогозин рассказал о замечаниях к проекту ракеты для полетов к Луне
Лента новостейМолния