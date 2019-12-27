В Алма-Ате после крушения самолета госпитализировали 53 человека

"В больницы города Алма-Аты госпитализированы 53 пострадавших, из них девять детей", - говорится в сообщении министерства.

"В настоящее время из города Нур-Султан бортом санитарной авиации вылетели специалисты из Национального центра нейрохирургии и НИИ травматологии. С пострадавшими и семьями погибших также работают 40 психологов", - сообщили в министерстве.

В пятницу утром самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании приостановлены. Погибли 12 человек. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство.