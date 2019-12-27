В России не эксплуатируют Fokker-100, сообщили в Росавиации

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские авиакомпании не используют самолет типа Fokker-100, сообщили в Росавиации.
"Авиакомпании России не используют в своей эксплуатационной деятельности самолет типа Fokker-100", - говорится в сообщении.
В пятницу утром самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. По данным генконсульства РФ, россиян на борту разбившегося самолета не было.