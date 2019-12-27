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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-27T12:05+0300
https://ria.ru/20191227/1562924392.html
В России не эксплуатируют Fokker-100, сообщили в Росавиации
https://cdn25.img.ria.ru/images/156292/42/1562924292_0:142:1389:923_1036x0_80_0_0_9f1024e6089130d49f3d99f5f8fd7875.jpg
РИА Новости

В России не эксплуатируют Fokker-100, сообщили в Росавиации

10:51 27.12.2019 (обновлено: 12:05 27.12.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкОбломки самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Обломки самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
© Sputnik
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские авиакомпании не используют самолет типа Fokker-100, сообщили в Росавиации.
"Авиакомпании России не используют в своей эксплуатационной деятельности самолет типа Fokker-100", - говорится в сообщении.
Самолет Fokker 100
Вчера, 09:26Крушение самолета в Алма-Ате
Самолет Fokker 100: летно-технические характеристики
В пятницу утром самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. По данным генконсульства РФ, россиян на борту разбившегося самолета не было.
Подробности о крушении самолета в Алма-Ате читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Крушение самолета в Алма-АтеFokker 100РоссияАлма-АтаКазахстанПроисшествия
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