Путин выразил соболезнования после крушения самолета в Алма-Ате

В пятницу утром самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании приостановлены. По разным данным, погибли от 12 до 15 человек. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство.