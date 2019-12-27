Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-27T10:38+0300
https://ria.ru/20191227/1562922641.html
Китай выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане
https://cdn25.img.ria.ru/images/156291/77/1562917789_0:0:1901:1069_1036x0_80_0_0_ed0a275c84e68f6d3358793bf9a79ad0.jpg
РИА Новости

Китай выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане

10:38 27.12.2019
338
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Китай выражает соболезнования в связи с крушением самолета вблизи Алма-Аты в Казахстане, в результате которого есть погибшие, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
В пятницу утром самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании приостановлены. Данные по жертвам разнятся - по информации МВД, погибли 12 человек и 49 пострадали, медики заявляют о 15 погибших и почти 70 человек госпитализированных. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство.
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Вчера, 10:38Крушение самолета в Алма-Ате
МАК будет участвовать в расследовании авиакатастрофы в Алма-Ате
"Китай выражает искренние соболезнования семьям погибших в этой авиакатастрофе", - заявил Гэн Шуан.
Он добавил, что китайские дипломатические представительства в Казахстане уже связались с местными властями и, по состоянию на данный момент, сообщений о том, что китайские граждане погибли или пострадали в крушении самолета, не поступало.
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Вчера, 10:29Крушение самолета в Алма-Ате
Пассажир рассказал подробности авиакатастрофы в Алма-Ате
000300
Обсудить 0
Крушение самолета в Алма-АтеНур-СултанГэн ШуанМИД КНРКитайАлма-АтаВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
Вид на Филиппины
Филиппины запретили въезд двум американским сенаторам
Вид на пролив Босфор
В Стамбуле сухогруз врезался в берег при проходе через пролив Босфор
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера партии "Ликуд"
Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии оценила последствия Brexit для Евросоюза
Париж
МИД Франции вызвал посла Ирана из-за ситуации с задержанными учеными
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Путин выразил соболезнования после крушения самолета в Алма-Ате
Президент Турции Тайип Эрдоган
Эрдоган: конвенция Монтре не будет распространяться на канал "Стамбул"
Сотрудники полиции Афганистана
В Афганистане освободили активистов Народного движения за мир
Запуск ракет в КНДР
Японское ТВ ошибочно сообщило о падении ракеты КНДР в водах у Хоккайдо
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Советницу экс-президента Киргизии отправили под домашний арест
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
МАК будет участвовать в расследовании авиакатастрофы в Алма-Ате
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Советницу экс-президента Киргизии обвинили в захвате заложников
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард
Мексика обратится в суд ООН из-за ситуации с посольством в Боливии
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон прибыл в суд в Брюсселе
Пучдемон попросил испанский суд отменить ордеры на его арест
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
03:08Рогозин рассказал о замечаниях к проекту ракеты для полетов к Луне
Лента новостейМолния