Китай выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане

В пятницу утром самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании приостановлены. Данные по жертвам разнятся - по информации МВД, погибли 12 человек и 49 пострадали, медики заявляют о 15 погибших и почти 70 человек госпитализированных. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство.