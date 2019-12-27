Китай выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане

ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Китай выражает соболезнования в связи с крушением самолета вблизи Алма-Аты в Казахстане, в результате которого есть погибшие, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
В пятницу утром самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании приостановлены. Данные по жертвам разнятся - по информации МВД, погибли 12 человек и 49 пострадали, медики заявляют о 15 погибших и почти 70 человек госпитализированных. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство.
"Китай выражает искренние соболезнования семьям погибших в этой авиакатастрофе", - заявил Гэн Шуан.
Он добавил, что китайские дипломатические представительства в Казахстане уже связались с местными властями и, по состоянию на данный момент, сообщений о том, что китайские граждане погибли или пострадали в крушении самолета, не поступало.