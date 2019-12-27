МАК будет участвовать в расследовании авиакатастрофы в Алма-Ате

НУР-СУЛТАН, 27 дек - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) будет участвовать в расследовании крушения самолета авиакомпании Bek Air близ Алма-Аты, сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
В пятницу утром самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого было 98 человек, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании приостановлены. Данные о жертвах крушения в настоящее время разнятся: медики сообщили о 15 погибших, МВД Казахстана – о 12.
"Да, будут оказывать содействие в расследовании представители МАК, и также в соответствии с международным законодательством в сфере гражданской авиации будут принимать участие представители завода-изготовителя из Нидерландов", - сказали Sputnik Казахстан в пресс-службе министерства.
Ранее МВД Казахстана сообщило, что после крушения самолета близ Алма-Аты начато досудебное расследование по статье о нарушении безопасности.