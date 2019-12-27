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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-27T10:38+0300
https://ria.ru/20191227/1562922594.html
МАК будет участвовать в расследовании авиакатастрофы в Алма-Ате
https://cdn25.img.ria.ru/images/156291/54/1562915423_0:231:776:668_1036x0_80_0_0_ec02d539f8b49654ce33d05ffa78004b.jpg
РИА Новости

МАК будет участвовать в расследовании авиакатастрофы в Алма-Ате

10:38 27.12.2019
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© Комитет по ЧС МВД Казахстана / Перейти в фотобанкКрушение пассажирского самолета в Казахстане
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
НУР-СУЛТАН, 27 дек - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) будет участвовать в расследовании крушения самолета авиакомпании Bek Air близ Алма-Аты, сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
В пятницу утром самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого было 98 человек, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании приостановлены. Данные о жертвах крушения в настоящее время разнятся: медики сообщили о 15 погибших, МВД Казахстана – о 12.
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"Да, будут оказывать содействие в расследовании представители МАК, и также в соответствии с международным законодательством в сфере гражданской авиации будут принимать участие представители завода-изготовителя из Нидерландов", - сказали Sputnik Казахстан в пресс-службе министерства.
Ранее МВД Казахстана сообщило, что после крушения самолета близ Алма-Аты начато досудебное расследование по статье о нарушении безопасности.
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
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Крушение самолета в Алма-АтеМВД КазахстанаМежгосударственный авиационный комитетАлма-АтаКазахстанВ мире
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