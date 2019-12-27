Пассажир рассказал об авиакатастрофе в Алма-Ате

АЛМА-АТА, 27 дек - РИА Новости. Выжившие при Выжившие при крушении самолета после взлета близ Алма-Аты помогали раненым выбираться из лайнера, рассказал РИА Новости один из пассажиров, предприниматель Аслан Назаралиев.

"Я сидел на 15 ряду, возле меня было окно, я его не открывал, кто-то открыл наверно, кто сидел ближе к окну, я сидел у прохода. И мы все начали выходить на улицу. Потом мы начали помогать пострадавшим. Там было темно очень, 7 утра, мы начали светить фонариками сотовых телефонов и помогать пострадавшим. Были уже погибшие, было явно видно, были сильно раненые. Мы начали их отводить подальше от самолета, потому что был риск, что он может загореться", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, он не пострадал. "У меня все было в порядке. Многие, кто сильно не пострадал, с 15 ряда, хвостовые, они все были целы, и всем нам сказали, что можно уходить, записали наши имена и фамилии и отпускали. А пострадавшим помогали. Помощь пришла минут за 15-20", - отметил Назаралиев.

По его мнению, погибшие и пострадавшие находились в самолете до 14 ряда, от 15 ряда и дальше в хвосте люди не пострадали, может, получили ушибы.

В пятницу утром самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого было 98 человек, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании приостановлены. Данные о жертвах крушения в настоящее время разнятся: медики сообщили о 15 погибших, МВД Казахстана – о 12.