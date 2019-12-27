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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-27T10:36+0300
https://ria.ru/20191227/1562922501.html
Пассажир рассказал об авиакатастрофе в Алма-Ате
https://cdn21.img.ria.ru/images/156291/69/1562916992_79:0:1075:560_1036x0_80_0_0_e546cbca751e3e6026272145ada65502.jpg
РИА Новости

Пассажир рассказал об авиакатастрофе в Алма-Ате

10:36 27.12.2019
23383
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
АЛМА-АТА, 27 дек - РИА Новости. Выжившие при крушении самолета после взлета близ Алма-Аты помогали раненым выбираться из лайнера, рассказал РИА Новости один из пассажиров, предприниматель Аслан Назаралиев.
"Я сидел на 15 ряду, возле меня было окно, я его не открывал, кто-то открыл наверно, кто сидел ближе к окну, я сидел у прохода. И мы все начали выходить на улицу. Потом мы начали помогать пострадавшим. Там было темно очень, 7 утра, мы начали светить фонариками сотовых телефонов и помогать пострадавшим. Были уже погибшие, было явно видно, были сильно раненые. Мы начали их отводить подальше от самолета, потому что был риск, что он может загореться", - рассказал собеседник агентства.
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Вчера, 09:23Крушение самолета в Алма-Ате
Редактор Informburo.kz погибла при крушении самолета в Алма-Ате
По его словам, он не пострадал. "У меня все было в порядке. Многие, кто сильно не пострадал, с 15 ряда, хвостовые, они все были целы, и всем нам сказали, что можно уходить, записали наши имена и фамилии и отпускали. А пострадавшим помогали. Помощь пришла минут за 15-20", - отметил Назаралиев.
По его мнению, погибшие и пострадавшие находились в самолете до 14 ряда, от 15 ряда и дальше в хвосте люди не пострадали, может, получили ушибы.
В пятницу утром самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого было 98 человек, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании приостановлены. Данные о жертвах крушения в настоящее время разнятся: медики сообщили о 15 погибших, МВД Казахстана – о 12.
Подробности о крушении самолета в Алма-Ате читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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