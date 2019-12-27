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Панды в московском зоопарке учатся рисовать
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РИА Новости

Панды в московском зоопарке учатся рисовать

10:29 27.12.2019
410
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая"
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне Фауна Китая
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая"
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Панды Жуи и Диндин из московского зоопарка учатся рисованию, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Большие панды в московском зоопарке учатся рисованию. Самец Жуи и самка Диндин отнеслись к новому занятию с любопытством и энтузиазмом. Они создают свои картины на холстах с помощью кистей и красок", — говорится в сообщении.
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне Фауна Китая
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Также отмечается, что специалисты зоопарков мира часто обучают некоторые виды животных рисованию — во время уроков они учатся концентрироваться и больше доверять киперам.
На сайте мэра отмечается — специально для занятий были подобраны экологически чистые, нетоксичные краски.
"Как только Жуи и Диндин заходят в помещение для занятий и видят холсты, кисти и краски, они сразу же усаживаются и вытягивают вперед лапы. Тогда зоологи помогают им взять в лапы кисточки и дают специальные команды. Они состоят из имени панды и слова "рисуй" (например, "Диндин, рисуй!"). Животные наносят на бумагу ломаные линии и точки", — говорится в сообщении.
На сайте мэра отмечается, что, вероятно, со временем необходимость в командах исчезнет: звери сами начнут создавать свои картины.
"Большие панды будут учиться рисованию дважды в неделю ориентировочно в течение года. Когда уроки закончатся, мы соберем лучшие работы начинающих художников в отдельную выставку. Полюбоваться живописью панд сможет каждый посетитель зоопарка. Также мы планируем провести благотворительный аукцион, на котором разыграем картины медведей. Вырученные средства пойдут на содержание спасенных и конфискованных животных, которые попали в наш зоосад. Некоторые картины отправятся на родину бамбуковых медведей, в Китай, в качестве сувениров", - приводятся на сайте мэра слова гендиректора московского зоопарка Светланы Акуловой.
Самый ушастый зверь и панда за решеткой: лучшие фото дикой природы
© Фото : Valeriy Maleev/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum

"Большие уши". Фотографу Валерию Малееву (Valeriy Maleev) посчастливилось увидеть длинноухого тушканчика во время экспедиции в пустыню Гоби. Загадочный зверек никого не оставит равнодушным.

Valeriy Maleev. Шортлист Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Award
1 из 25

"Большие уши". Фотографу Валерию Малееву (Valeriy Maleev) посчастливилось увидеть длинноухого тушканчика во время экспедиции в пустыню Гоби. Загадочный зверек никого не оставит равнодушным.

© Фото : Valeriy Maleev/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
© Фото : Sam Rowley/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum

"Ссора на станции". Сэм Роули (Sam Rowley) стал свидетелем мышиного сражения за брошенную пассажирами еду на платформе лондонской подземки.

Sam Rowley. Шортлист Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Award
2 из 25

"Ссора на станции". Сэм Роули (Sam Rowley) стал свидетелем мышиного сражения за брошенную пассажирами еду на платформе лондонской подземки.

© Фото : Sam Rowley/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
© Фото : Martin Buzora/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum

"Суррогатная мать". Мартин Бузора (Martin Buzora) сделал этот кадр в Кении. Герой снимка Элиас Мугамби часто неделями не бывает дома, ухаживая за осиротевшими детенышами черных носорогов.

Martin Buzora. Шортлист Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Award
3 из 25

"Суррогатная мать". Мартин Бузора (Martin Buzora) сделал этот кадр в Кении. Герой снимка Элиас Мугамби часто неделями не бывает дома, ухаживая за осиротевшими детенышами черных носорогов.

© Фото : Martin Buzora/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
© Фото : Csaba Tökölyi/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum

Золотые краски утреннего солнца в сочетании с белоснежным оперением птицы, похожим на платье, пленили фотографа Чабу Тёкёли (Csaba Tökölyi).

Csaba Tökölyi. Шортлист Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Award
4 из 25

Золотые краски утреннего солнца в сочетании с белоснежным оперением птицы, похожим на платье, пленили фотографа Чабу Тёкёли (Csaba Tökölyi).

© Фото : Csaba Tökölyi/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
© Фото : Jake Davis/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum

"Командная работа". Джейк Девис (Jake Davis) плыл на лодке в Британской Колумбии, когда увидел горбатых китов, один из которых нырял, чтобы найти рыбу, а другие помогали поймать добычу.

Jake Davis. Шортлист Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Award
5 из 25

"Командная работа". Джейк Девис (Jake Davis) плыл на лодке в Британской Колумбии, когда увидел горбатых китов, один из которых нырял, чтобы найти рыбу, а другие помогали поймать добычу.

© Фото : Jake Davis/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
© Фото : Michael Schober/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum

"Семейная встреча". Сурки из австрийского национального парка Высокий Тауэрн совсем не боятся людей и с удовольствием участвуют в фотосессиях. Михаэль Шобер (Michael Schober) убедился в этом.

Michael Schober. Шортлист Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Award
6 из 25

"Семейная встреча". Сурки из австрийского национального парка Высокий Тауэрн совсем не боятся людей и с удовольствием участвуют в фотосессиях. Михаэль Шобер (Michael Schober) убедился в этом.

© Фото : Michael Schober/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
© Фото : David Doubilet/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum

"Пульсирующее море". Дэвид Дюбиле (David Doubilet) запечатлел косяк краснозубых спинорогов в проливе острова Верде на Филиппинах.

David Doubilet. Шортлист Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Award
7 из 25

"Пульсирующее море". Дэвид Дюбиле (David Doubilet) запечатлел косяк краснозубых спинорогов в проливе острова Верде на Филиппинах.

© Фото : David Doubilet/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
© Фото : Michel Zoghzoghi/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum

Доводилось ли вам встретить кого-нибудь в наряде, похожем на ваш собственный? Никогда не знаешь, чем может обернуться такое совпадение. Фотограф Мишель Зогзоги (Michel Zoghzoghi) наблюдал эту сцену, как завороженный.

Michel Zoghzoghi. Шортлист Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Award
8 из 25

Доводилось ли вам встретить кого-нибудь в наряде, похожем на ваш собственный? Никогда не знаешь, чем может обернуться такое совпадение. Фотограф Мишель Зогзоги (Michel Zoghzoghi) наблюдал эту сцену, как завороженный.

© Фото : Michel Zoghzoghi/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
© Фото : Salvador Colvée Nebot/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum

"Незваный гость". Сальвадор Кольве Небо (Salvador Colvée Nebot) несколько месяцев наблюдал за тем, как птицы прилетали к засохшему кусту агавы в Валенсии. Особенно нравилось здесь бывать пустельге. Но всякий раз, когда она садилась на ветку, ее доставала сорока.

Salvador Colvée Nebot. Шортлист Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Award
9 из 25

"Незваный гость". Сальвадор Кольве Небо (Salvador Colvée Nebot) несколько месяцев наблюдал за тем, как птицы прилетали к засохшему кусту агавы в Валенсии. Особенно нравилось здесь бывать пустельге. Но всякий раз, когда она садилась на ветку, ее доставала сорока.

© Фото : Salvador Colvée Nebot/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
© Фото : Claudio Contreras Koob/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum

"Клюв к клюву". Птенцу фламинго, который принимает пищу из маминого клюва, нет еще и пяти дней. Это фото Юкатан Клаудио Контерас Кооб (Claudio Contreras Koob) сделал в биосферном заповеднике Рио Лагартос.

Claudio Contreras Koob. Шортлист Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Award
10 из 25

"Клюв к клюву". Птенцу фламинго, который принимает пищу из маминого клюва, нет еще и пяти дней. Это фото Юкатан Клаудио Контерас Кооб (Claudio Contreras Koob) сделал в биосферном заповеднике Рио Лагартос.

© Фото : Claudio Contreras Koob/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
© Фото : Marcus Westberg/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum

"Узник". Гигантская панда сидит в клетке в центре разведения этих животных в Шэньси. Популяция растет, а плана, как выпускать панд в природу, а не содержать в неволе, нет. Возникает вопрос, нужно ли развивать подобные питомники. Автор фото — Маркус Вестберг (Marcus Westberg).

Marcus Westberg. Шортлист Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Award
11 из 25

"Узник". Гигантская панда сидит в клетке в центре разведения этих животных в Шэньси. Популяция растет, а плана, как выпускать панд в природу, а не содержать в неволе, нет. Возникает вопрос, нужно ли развивать подобные питомники. Автор фото — Маркус Вестберг (Marcus Westberg).

© Фото : Marcus Westberg/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
© Фото : Angel Fitor/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum

"Океанская подпись". Ангел Фитор (Angel Fitor) сфотографировал сальп, преодолевающих сильное морское течение. Получился причудливый узор.

Angel Fitor. Шортлист Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Award
12 из 25

"Океанская подпись". Ангел Фитор (Angel Fitor) сфотографировал сальп, преодолевающих сильное морское течение. Получился причудливый узор.

© Фото : Angel Fitor/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
© Фото : Marco Valentini/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum

"Подходящий подарок". Марко Валентини (Marco Valentini), гуляя по венгерскому нацпарку Хортобадьт, стал свидетелем трогательной сцены. Самка пустельги, получив презент, взяла дарителя за коготок.

Marco Valentini. Шортлист Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Award
13 из 25

"Подходящий подарок". Марко Валентини (Marco Valentini), гуляя по венгерскому нацпарку Хортобадьт, стал свидетелем трогательной сцены. Самка пустельги, получив презент, взяла дарителя за коготок.

© Фото : Marco Valentini/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
© Фото : Francis De Andres/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum

"Найди оленя". А вы готовы принять вызов Франсиса де Андреса (Francis De Andres)?

Francis De Andres. Шортлист Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Award
14 из 25

"Найди оленя". А вы готовы принять вызов Франсиса де Андреса (Francis De Andres)?

© Фото : Francis De Andres/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
© Фото : Lucas Bustamente/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum

"Приятного аппетита". Лукас Бустаменте (Lucas Bustamente) любит прогуляться в сумерках по эквадорским джунглям. Здесь он выследил лягушку, только что поймавшую тарантула.

Lucas Bustamente. Шортлист Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Award
15 из 25

"Приятного аппетита". Лукас Бустаменте (Lucas Bustamente) любит прогуляться в сумерках по эквадорским джунглям. Здесь он выследил лягушку, только что поймавшую тарантула.

© Фото : Lucas Bustamente/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
© Фото : Valeriy Maleev/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum

"Зимняя история". Валерий Малеев (Valeriy Maleev) понаблюдал за охотой манула в сорокаградусный мороз в Монголии.

Valeriy Maleev. Шортлист Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Award
16 из 25

"Зимняя история". Валерий Малеев (Valeriy Maleev) понаблюдал за охотой манула в сорокаградусный мороз в Монголии.

© Фото : Valeriy Maleev/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
© Фото : Stefan Christmann/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum

"Тренировка". Стефан Кристман (Stefan Christmann) заметил эту парочку в заливе Атка. Фотографу показалось, что пингвины рассматривают яйцо, и он подошел поближе. "Яйцо" оказалось обычным снежком. Вероятно, ответственные родители решили попрактиковаться.

Stefan Christmann. Шортлист Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Award
17 из 25

"Тренировка". Стефан Кристман (Stefan Christmann) заметил эту парочку в заливе Атка. Фотографу показалось, что пингвины рассматривают яйцо, и он подошел поближе. "Яйцо" оказалось обычным снежком. Вероятно, ответственные родители решили попрактиковаться.

© Фото : Stefan Christmann/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
© Фото : Marion Volborn/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum

"Мама знает лучше". Марион Волборн (Marion Volborn), путешествуя по Британской Колумбии, побывала на гризли-уроке. Медведица с детенышем стояли, прислонившись к дереву. Сначала мама начала тереться спиной о кору, а вскоре ее примеру последовал и малыш.

Marion Volborn. Шортлист Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Award
18 из 25

"Мама знает лучше". Марион Волборн (Marion Volborn), путешествуя по Британской Колумбии, побывала на гризли-уроке. Медведица с детенышем стояли, прислонившись к дереву. Сначала мама начала тереться спиной о кору, а вскоре ее примеру последовал и малыш.

© Фото : Marion Volborn/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
© Фото : Ingo Ardnt/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum

"Доверчивый". Инго Арндт (Ingo Ardnt) более двух лет наблюдал за пумами в национальном парке Торрес-дель-Пайне в Чили. Эта самка так привыкла к присутствию человека, что однажды уснула рядом, а проснувшись, так посмотрела в объектив, что фотографу удалось сделать фото расслабленной, практически домашней, кошки.

Ingo Ardnt. Шортлист Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Award
19 из 25

"Доверчивый". Инго Арндт (Ingo Ardnt) более двух лет наблюдал за пумами в национальном парке Торрес-дель-Пайне в Чили. Эта самка так привыкла к присутствию человека, что однажды уснула рядом, а проснувшись, так посмотрела в объектив, что фотографу удалось сделать фото расслабленной, практически домашней, кошки.

© Фото : Ingo Ardnt/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
© Фото : Yaz Loukhal/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum

"Место встречи". Фотограф Яз Лоухал (Yaz Loukhal) пролетел сквозь бескрайние льды и снежные равнины, чтобы добраться до колонии императорских пингвинов, и был вознагражден великолепным снимком.

Yaz Loukhal. Шортлист Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Award
20 из 25

"Место встречи". Фотограф Яз Лоухал (Yaz Loukhal) пролетел сквозь бескрайние льды и снежные равнины, чтобы добраться до колонии императорских пингвинов, и был вознагражден великолепным снимком.

© Фото : Yaz Loukhal/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
© Фото : Aaron Gekoski/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum

"Проиграть бой". Аарон Гекоски (Aaron Gekoski) в свое работе обращает внимание на жестокое обращение с животными в шоу Safari World в Бангкоке. Сотни людей каждый день платят за то, чтобы посмотреть на танцующих и играющих на барабанах орангутанов.

Aaron Gekoski. Шортлист Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Award
21 из 25

"Проиграть бой". Аарон Гекоски (Aaron Gekoski) в свое работе обращает внимание на жестокое обращение с животными в шоу Safari World в Бангкоке. Сотни людей каждый день платят за то, чтобы посмотреть на танцующих и играющих на барабанах орангутанов.

© Фото : Aaron Gekoski/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
© Фото : Wayne Osborn/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum

"Горбатый кит". Уэйн Осборн (Wayne Osborn) заметил китенка с матерью, когда погружался под воду в районе острова Вавау. Детеныш с любопытством следил за фотографом.

Wayne Osborn. Шортлист Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Award
22 из 25

"Горбатый кит". Уэйн Осборн (Wayne Osborn) заметил китенка с матерью, когда погружался под воду в районе острова Вавау. Детеныш с любопытством следил за фотографом.

© Фото : Wayne Osborn/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
© Фото : Audun Rikardsen/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum

"Любопытный". Одуну Рикардсену (Audun Rikardsen) понадобилось три года, чтобы заснять эту крылатую хищницу в привычной ей среде.

Audun Rikardsen. Шортлист Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Award
23 из 25

"Любопытный". Одуну Рикардсену (Audun Rikardsen) понадобилось три года, чтобы заснять эту крылатую хищницу в привычной ей среде.

© Фото : Audun Rikardsen/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
© Фото : Steve Levi/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum

"Нежная игра". Ранней весной белая медведица с двумя детенышами начали долгое путешествие к морю, где им гарантирована еда. Фото Стива Леви (Steve Levi).

Steve Levi. Шортлист Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Award
24 из 25

"Нежная игра". Ранней весной белая медведица с двумя детенышами начали долгое путешествие к морю, где им гарантирована еда. Фото Стива Леви (Steve Levi).

© Фото : Steve Levi/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
© Фото : Clement Mwangi/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum

Фотограф Климент Мванги (Clement Mwangi) проводила время в кенийском заповеднике Масаи-Мара, наблюдая за леопардом, и думала, как важно получать удовольствие от самых простых моментов в жизни.

Clement Mwangi. Шортлист Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Award
25 из 25

Фотограф Климент Мванги (Clement Mwangi) проводила время в кенийском заповеднике Масаи-Мара, наблюдая за леопардом, и думала, как важно получать удовольствие от самых простых моментов в жизни.

© Фото : Clement Mwangi/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
1 из 25

"Большие уши". Фотографу Валерию Малееву (Valeriy Maleev) посчастливилось увидеть длинноухого тушканчика во время экспедиции в пустыню Гоби. Загадочный зверек никого не оставит равнодушным.

© Фото : Valeriy Maleev/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
2 из 25

"Ссора на станции". Сэм Роули (Sam Rowley) стал свидетелем мышиного сражения за брошенную пассажирами еду на платформе лондонской подземки.

© Фото : Sam Rowley/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
3 из 25

"Суррогатная мать". Мартин Бузора (Martin Buzora) сделал этот кадр в Кении. Герой снимка Элиас Мугамби часто неделями не бывает дома, ухаживая за осиротевшими детенышами черных носорогов.

© Фото : Martin Buzora/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
4 из 25

Золотые краски утреннего солнца в сочетании с белоснежным оперением птицы, похожим на платье, пленили фотографа Чабу Тёкёли (Csaba Tökölyi).

© Фото : Csaba Tökölyi/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
5 из 25

"Командная работа". Джейк Девис (Jake Davis) плыл на лодке в Британской Колумбии, когда увидел горбатых китов, один из которых нырял, чтобы найти рыбу, а другие помогали поймать добычу.

© Фото : Jake Davis/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
6 из 25

"Семейная встреча". Сурки из австрийского национального парка Высокий Тауэрн совсем не боятся людей и с удовольствием участвуют в фотосессиях. Михаэль Шобер (Michael Schober) убедился в этом.

© Фото : Michael Schober/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
7 из 25

"Пульсирующее море". Дэвид Дюбиле (David Doubilet) запечатлел косяк краснозубых спинорогов в проливе острова Верде на Филиппинах.

© Фото : David Doubilet/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
8 из 25

Доводилось ли вам встретить кого-нибудь в наряде, похожем на ваш собственный? Никогда не знаешь, чем может обернуться такое совпадение. Фотограф Мишель Зогзоги (Michel Zoghzoghi) наблюдал эту сцену, как завороженный.

© Фото : Michel Zoghzoghi/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
9 из 25

"Незваный гость". Сальвадор Кольве Небо (Salvador Colvée Nebot) несколько месяцев наблюдал за тем, как птицы прилетали к засохшему кусту агавы в Валенсии. Особенно нравилось здесь бывать пустельге. Но всякий раз, когда она садилась на ветку, ее доставала сорока.

© Фото : Salvador Colvée Nebot/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
10 из 25

"Клюв к клюву". Птенцу фламинго, который принимает пищу из маминого клюва, нет еще и пяти дней. Это фото Юкатан Клаудио Контерас Кооб (Claudio Contreras Koob) сделал в биосферном заповеднике Рио Лагартос.

© Фото : Claudio Contreras Koob/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
11 из 25

"Узник". Гигантская панда сидит в клетке в центре разведения этих животных в Шэньси. Популяция растет, а плана, как выпускать панд в природу, а не содержать в неволе, нет. Возникает вопрос, нужно ли развивать подобные питомники. Автор фото — Маркус Вестберг (Marcus Westberg).

© Фото : Marcus Westberg/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
12 из 25

"Океанская подпись". Ангел Фитор (Angel Fitor) сфотографировал сальп, преодолевающих сильное морское течение. Получился причудливый узор.

© Фото : Angel Fitor/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
13 из 25

"Подходящий подарок". Марко Валентини (Marco Valentini), гуляя по венгерскому нацпарку Хортобадьт, стал свидетелем трогательной сцены. Самка пустельги, получив презент, взяла дарителя за коготок.

© Фото : Marco Valentini/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
14 из 25

"Найди оленя". А вы готовы принять вызов Франсиса де Андреса (Francis De Andres)?

© Фото : Francis De Andres/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
15 из 25

"Приятного аппетита". Лукас Бустаменте (Lucas Bustamente) любит прогуляться в сумерках по эквадорским джунглям. Здесь он выследил лягушку, только что поймавшую тарантула.

© Фото : Lucas Bustamente/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
16 из 25

"Зимняя история". Валерий Малеев (Valeriy Maleev) понаблюдал за охотой манула в сорокаградусный мороз в Монголии.

© Фото : Valeriy Maleev/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
17 из 25

"Тренировка". Стефан Кристман (Stefan Christmann) заметил эту парочку в заливе Атка. Фотографу показалось, что пингвины рассматривают яйцо, и он подошел поближе. "Яйцо" оказалось обычным снежком. Вероятно, ответственные родители решили попрактиковаться.

© Фото : Stefan Christmann/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
18 из 25

"Мама знает лучше". Марион Волборн (Marion Volborn), путешествуя по Британской Колумбии, побывала на гризли-уроке. Медведица с детенышем стояли, прислонившись к дереву. Сначала мама начала тереться спиной о кору, а вскоре ее примеру последовал и малыш.

© Фото : Marion Volborn/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
19 из 25

"Доверчивый". Инго Арндт (Ingo Ardnt) более двух лет наблюдал за пумами в национальном парке Торрес-дель-Пайне в Чили. Эта самка так привыкла к присутствию человека, что однажды уснула рядом, а проснувшись, так посмотрела в объектив, что фотографу удалось сделать фото расслабленной, практически домашней, кошки.

© Фото : Ingo Ardnt/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
20 из 25

"Место встречи". Фотограф Яз Лоухал (Yaz Loukhal) пролетел сквозь бескрайние льды и снежные равнины, чтобы добраться до колонии императорских пингвинов, и был вознагражден великолепным снимком.

© Фото : Yaz Loukhal/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
21 из 25

"Проиграть бой". Аарон Гекоски (Aaron Gekoski) в свое работе обращает внимание на жестокое обращение с животными в шоу Safari World в Бангкоке. Сотни людей каждый день платят за то, чтобы посмотреть на танцующих и играющих на барабанах орангутанов.

© Фото : Aaron Gekoski/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
22 из 25

"Горбатый кит". Уэйн Осборн (Wayne Osborn) заметил китенка с матерью, когда погружался под воду в районе острова Вавау. Детеныш с любопытством следил за фотографом.

© Фото : Wayne Osborn/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
23 из 25

"Любопытный". Одуну Рикардсену (Audun Rikardsen) понадобилось три года, чтобы заснять эту крылатую хищницу в привычной ей среде.

© Фото : Audun Rikardsen/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
24 из 25

"Нежная игра". Ранней весной белая медведица с двумя детенышами начали долгое путешествие к морю, где им гарантирована еда. Фото Стива Леви (Steve Levi).

© Фото : Steve Levi/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
25 из 25

Фотограф Климент Мванги (Clement Mwangi) проводила время в кенийском заповеднике Масаи-Мара, наблюдая за леопардом, и думала, как важно получать удовольствие от самых простых моментов в жизни.

© Фото : Clement Mwangi/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum
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Светлана АкуловаМосковский зоопаркМоскваОбщество
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