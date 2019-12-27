Панды в московском зоопарке учатся рисовать

"Большие панды в московском зоопарке учатся рисованию. Самец Жуи и самка Диндин отнеслись к новому занятию с любопытством и энтузиазмом. Они создают свои картины на холстах с помощью кистей и красок", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что специалисты зоопарков мира часто обучают некоторые виды животных рисованию — во время уроков они учатся концентрироваться и больше доверять киперам.

На сайте мэра отмечается — специально для занятий были подобраны экологически чистые, нетоксичные краски.

"Как только Жуи и Диндин заходят в помещение для занятий и видят холсты, кисти и краски, они сразу же усаживаются и вытягивают вперед лапы. Тогда зоологи помогают им взять в лапы кисточки и дают специальные команды. Они состоят из имени панды и слова "рисуй" (например, "Диндин, рисуй!"). Животные наносят на бумагу ломаные линии и точки", — говорится в сообщении.

На сайте мэра отмечается, что, вероятно, со временем необходимость в командах исчезнет: звери сами начнут создавать свои картины.

"Большие панды будут учиться рисованию дважды в неделю ориентировочно в течение года. Когда уроки закончатся, мы соберем лучшие работы начинающих художников в отдельную выставку. Полюбоваться живописью панд сможет каждый посетитель зоопарка. Также мы планируем провести благотворительный аукцион, на котором разыграем картины медведей. Вырученные средства пойдут на содержание спасенных и конфискованных животных, которые попали в наш зоосад. Некоторые картины отправятся на родину бамбуковых медведей, в Китай, в качестве сувениров", - приводятся на сайте мэра слова гендиректора московского зоопарка Светланы Акуловой.