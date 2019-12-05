Самый ушастый зверь и панда за решеткой: лучшие фото дикой природы

© Фото : Ingo Ardnt/ Wildlife Photographer of the Year/ Natural History Museum

"Доверчивый". Инго Арндт (Ingo Ardnt) более двух лет наблюдал за пумами в национальном парке Торрес-дель-Пайне в Чили. Эта самка так привыкла к присутствию человека, что однажды уснула рядом, а проснувшись, так посмотрела в объектив, что фотографу удалось сделать фото расслабленной, практически домашней, кошки.