Самый ушастый зверь и панда за решеткой: лучшие фото дикой природы

"Большие уши". Фотографу Валерию Малееву (Valeriy Maleev) посчастливилось увидеть длинноухого тушканчика во время экспедиции в пустыню Гоби. Загадочный зверек никого не оставит равнодушным.
"Большие уши". Фотографу Валерию Малееву (Valeriy Maleev) посчастливилось увидеть длинноухого тушканчика во время экспедиции в пустыню Гоби. Загадочный зверек никого не оставит равнодушным.
"Ссора на станции". Сэм Роули (Sam Rowley) стал свидетелем мышиного сражения за брошенную пассажирами еду на платформе лондонской подземки.
"Ссора на станции". Сэм Роули (Sam Rowley) стал свидетелем мышиного сражения за брошенную пассажирами еду на платформе лондонской подземки.
"Суррогатная мать". Мартин Бузора (Martin Buzora) сделал этот кадр в Кении. Герой снимка Элиас Мугамби часто неделями не бывает дома, ухаживая за осиротевшими детенышами черных носорогов.
"Суррогатная мать". Мартин Бузора (Martin Buzora) сделал этот кадр в Кении. Герой снимка Элиас Мугамби часто неделями не бывает дома, ухаживая за осиротевшими детенышами черных носорогов.
Золотые краски утреннего солнца в сочетании с белоснежным оперением птицы, похожим на платье, пленили фотографа Чабу Тёкёли (Csaba Tökölyi).
Золотые краски утреннего солнца в сочетании с белоснежным оперением птицы, похожим на платье, пленили фотографа Чабу Тёкёли (Csaba Tökölyi).
"Командная работа". Джейк Девис (Jake Davis) плыл на лодке в Британской Колумбии, когда увидел горбатых китов, один из которых нырял, чтобы найти рыбу, а другие помогали поймать добычу.
"Командная работа". Джейк Девис (Jake Davis) плыл на лодке в Британской Колумбии, когда увидел горбатых китов, один из которых нырял, чтобы найти рыбу, а другие помогали поймать добычу.
"Семейная встреча". Сурки из австрийского национального парка Высокий Тауэрн совсем не боятся людей и с удовольствием участвуют в фотосессиях. Михаэль Шобер (Michael Schober) убедился в этом.
"Семейная встреча". Сурки из австрийского национального парка Высокий Тауэрн совсем не боятся людей и с удовольствием участвуют в фотосессиях. Михаэль Шобер (Michael Schober) убедился в этом.
"Пульсирующее море". Дэвид Дюбиле (David Doubilet) запечатлел косяк краснозубых спинорогов в проливе острова Верде на Филиппинах.
"Пульсирующее море". Дэвид Дюбиле (David Doubilet) запечатлел косяк краснозубых спинорогов в проливе острова Верде на Филиппинах.
Доводилось ли вам встретить кого-нибудь в наряде, похожем на ваш собственный? Никогда не знаешь, чем может обернуться такое совпадение. Фотограф Мишель Зогзоги (Michel Zoghzoghi) наблюдал эту сцену, как завороженный.
Доводилось ли вам встретить кого-нибудь в наряде, похожем на ваш собственный? Никогда не знаешь, чем может обернуться такое совпадение. Фотограф Мишель Зогзоги (Michel Zoghzoghi) наблюдал эту сцену, как завороженный.
"Незваный гость". Сальвадор Кольве Небо (Salvador Colvée Nebot) несколько месяцев наблюдал за тем, как птицы прилетали к засохшему кусту агавы в Валенсии. Особенно нравилось здесь бывать пустельге. Но всякий раз, когда она садилась на ветку, ее доставала сорока.
"Незваный гость". Сальвадор Кольве Небо (Salvador Colvée Nebot) несколько месяцев наблюдал за тем, как птицы прилетали к засохшему кусту агавы в Валенсии. Особенно нравилось здесь бывать пустельге. Но всякий раз, когда она садилась на ветку, ее доставала сорока.
"Клюв к клюву". Птенцу фламинго, который принимает пищу из маминого клюва, нет еще и пяти дней. Это фото Юкатан Клаудио Контерас Кооб (Claudio Contreras Koob) сделал в биосферном заповеднике Рио Лагартос.
"Клюв к клюву". Птенцу фламинго, который принимает пищу из маминого клюва, нет еще и пяти дней. Это фото Юкатан Клаудио Контерас Кооб (Claudio Contreras Koob) сделал в биосферном заповеднике Рио Лагартос.
"Узник". Гигантская панда сидит в клетке в центре разведения этих животных в Шэньси. Популяция растет, а плана, как выпускать панд в природу, а не содержать в неволе, нет. Возникает вопрос, нужно ли развивать подобные питомники. Автор фото — Маркус Вестберг (Marcus Westberg).
"Узник". Гигантская панда сидит в клетке в центре разведения этих животных в Шэньси. Популяция растет, а плана, как выпускать панд в природу, а не содержать в неволе, нет. Возникает вопрос, нужно ли развивать подобные питомники. Автор фото — Маркус Вестберг (Marcus Westberg).
"Океанская подпись". Ангел Фитор (Angel Fitor) сфотографировал сальп, преодолевающих сильное морское течение. Получился причудливый узор.
"Океанская подпись". Ангел Фитор (Angel Fitor) сфотографировал сальп, преодолевающих сильное морское течение. Получился причудливый узор.
"Подходящий подарок". Марко Валентини (Marco Valentini), гуляя по венгерскому нацпарку Хортобадьт, стал свидетелем трогательной сцены. Самка пустельги, получив презент, взяла дарителя за коготок.
"Подходящий подарок". Марко Валентини (Marco Valentini), гуляя по венгерскому нацпарку Хортобадьт, стал свидетелем трогательной сцены. Самка пустельги, получив презент, взяла дарителя за коготок.
"Найди оленя". А вы готовы принять вызов Франсиса де Андреса (Francis De Andres)?
"Найди оленя". А вы готовы принять вызов Франсиса де Андреса (Francis De Andres)?
"Приятного аппетита". Лукас Бустаменте (Lucas Bustamente) любит прогуляться в сумерках по эквадорским джунглям. Здесь он выследил лягушку, только что поймавшую тарантула.
"Приятного аппетита". Лукас Бустаменте (Lucas Bustamente) любит прогуляться в сумерках по эквадорским джунглям. Здесь он выследил лягушку, только что поймавшую тарантула.
"Зимняя история". Валерий Малеев (Valeriy Maleev) понаблюдал за охотой манула в сорокаградусный мороз в Монголии.
"Зимняя история". Валерий Малеев (Valeriy Maleev) понаблюдал за охотой манула в сорокаградусный мороз в Монголии.
"Тренировка". Стефан Кристман (Stefan Christmann) заметил эту парочку в заливе Атка. Фотографу показалось, что пингвины рассматривают яйцо, и он подошел поближе. "Яйцо" оказалось обычным снежком. Вероятно, ответственные родители решили попрактиковаться.
"Тренировка". Стефан Кристман (Stefan Christmann) заметил эту парочку в заливе Атка. Фотографу показалось, что пингвины рассматривают яйцо, и он подошел поближе. "Яйцо" оказалось обычным снежком. Вероятно, ответственные родители решили попрактиковаться.
"Мама знает лучше". Марион Волборн (Marion Volborn), путешествуя по Британской Колумбии, побывала на гризли-уроке. Медведица с детенышем стояли, прислонившись к дереву. Сначала мама начала тереться спиной о кору, а вскоре ее примеру последовал и малыш.
"Мама знает лучше". Марион Волборн (Marion Volborn), путешествуя по Британской Колумбии, побывала на гризли-уроке. Медведица с детенышем стояли, прислонившись к дереву. Сначала мама начала тереться спиной о кору, а вскоре ее примеру последовал и малыш.
"Доверчивый". Инго Арндт (Ingo Ardnt) более двух лет наблюдал за пумами в национальном парке Торрес-дель-Пайне в Чили. Эта самка так привыкла к присутствию человека, что однажды уснула рядом, а проснувшись, так посмотрела в объектив, что фотографу удалось сделать фото расслабленной, практически домашней, кошки.
"Доверчивый". Инго Арндт (Ingo Ardnt) более двух лет наблюдал за пумами в национальном парке Торрес-дель-Пайне в Чили. Эта самка так привыкла к присутствию человека, что однажды уснула рядом, а проснувшись, так посмотрела в объектив, что фотографу удалось сделать фото расслабленной, практически домашней, кошки.
"Место встречи". Фотограф Яз Лоухал (Yaz Loukhal) пролетел сквозь бескрайние льды и снежные равнины, чтобы добраться до колонии императорских пингвинов, и был вознагражден великолепным снимком.
"Место встречи". Фотограф Яз Лоухал (Yaz Loukhal) пролетел сквозь бескрайние льды и снежные равнины, чтобы добраться до колонии императорских пингвинов, и был вознагражден великолепным снимком.
"Проиграть бой". Аарон Гекоски (Aaron Gekoski) в свое работе обращает внимание на жестокое обращение с животными в шоу Safari World в Бангкоке. Сотни людей каждый день платят за то, чтобы посмотреть на танцующих и играющих на барабанах орангутанов.
"Проиграть бой". Аарон Гекоски (Aaron Gekoski) в свое работе обращает внимание на жестокое обращение с животными в шоу Safari World в Бангкоке. Сотни людей каждый день платят за то, чтобы посмотреть на танцующих и играющих на барабанах орангутанов.
"Горбатый кит". Уэйн Осборн (Wayne Osborn) заметил китенка с матерью, когда погружался под воду в районе острова Вавау. Детеныш с любопытством следил за фотографом.
"Горбатый кит". Уэйн Осборн (Wayne Osborn) заметил китенка с матерью, когда погружался под воду в районе острова Вавау. Детеныш с любопытством следил за фотографом.
"Любопытный". Одуну Рикардсену (Audun Rikardsen) понадобилось три года, чтобы заснять эту крылатую хищницу в привычной ей среде.
"Любопытный". Одуну Рикардсену (Audun Rikardsen) понадобилось три года, чтобы заснять эту крылатую хищницу в привычной ей среде.
"Нежная игра". Ранней весной белая медведица с двумя детенышами начали долгое путешествие к морю, где им гарантирована еда. Фото Стива Леви (Steve Levi).
"Нежная игра". Ранней весной белая медведица с двумя детенышами начали долгое путешествие к морю, где им гарантирована еда. Фото Стива Леви (Steve Levi).
Вопрос на засыпку. Фотограф Климент Мванги (Clement Mwangi) проводила время в кенийском заповеднике Масаи-Мара, наблюдая за леопардом, и думала, как важно получать удовольствие от самых простых моментов в жизни.
Вопрос на засыпку. Фотограф Климент Мванги (Clement Mwangi) проводила время в кенийском заповеднике Масаи-Мара, наблюдая за леопардом, и думала, как важно получать удовольствие от самых простых моментов в жизни.