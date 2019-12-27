Пассажир рассказал подробности авиакатастрофы в Алма-Ате

"Точно не помню. Я сидел смотрел фильм на телефоне, думаю, где-то минуты полторы, две минуты максимум. Он всю высоту еще не набрал", - сказал собеседник агентства.

В пятницу утром самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Сообщалось о 15 погибших, но, по последним данным МВД, скончались 12 человек, пострадали 49.