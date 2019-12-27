Иностранцы с разбившегося в Алма-Ате самолета живы

"Всего на борту самолета находились пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные - граждане Казахстана. Всего в результате происшествия, по состоянию на 12.30 (9.30 мск) погибли 12 человек, в том числе командир экипажа. В различные медицинские учреждения города Алматы госпитализированы 49 человек, из них 18 в тяжелом состоянии, остальным оказывается медицинская и психологическая помощь", - говорится в сообщении МВД.