В Баку совершил вынужденную посадку рейс "Лондон — Исламабад"

"Капитан ВС Boeing B787-8 Dreamliner авиакомпании British Airways, следующего по маршруту Лондон – Исламабад, 27 декабря принял решение совершить посадку в международном аэропорту "Гейдар Алиев" по причине сильного тумана в аэропорту Исламабада. В 9.11 (8.11 мск) по местному времени самолет совершил посадку в бакинском аэропорту. По причине длительности полета и по правилам авиакомпании до вылета из Баку экипаж рейса должен отдохнуть. В настоящее время пассажиры данного рейса размещены в транзитной зоне международного аэропорта "Гейдар Алиев", - сообщили в пресс-службе аэропорта.