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В Баку совершил вынужденную посадку рейс "Лондон — Исламабад"
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РИА Новости

В Баку совершил вынужденную посадку рейс "Лондон — Исламабад"

10:18 27.12.2019 (обновлено: 10:32 27.12.2019)
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CC BY 2.0 / Mark Harkin / Самолет Boeing 787 авиакомпании British Airways
Самолет Boeing 787 авиакомпании British Airways
CC BY 2.0 / Mark Harkin /
Самолет Boeing 787 авиакомпании British Airways. Архивное фото
БАКУ, 27 дек – РИА Новости. Самолет, летевший из Лондона в Исламабад, совершил вынужденную посадку в Баку из-за тумана, жертв нет, сообщили РИА Новости в международном аэропорту "Гейдар Алиев".
"Капитан ВС Boeing B787-8 Dreamliner авиакомпании British Airways, следующего по маршруту Лондон – Исламабад, 27 декабря принял решение совершить посадку в международном аэропорту "Гейдар Алиев" по причине сильного тумана в аэропорту Исламабада. В 9.11 (8.11 мск) по местному времени самолет совершил посадку в бакинском аэропорту. По причине длительности полета и по правилам авиакомпании до вылета из Баку экипаж рейса должен отдохнуть. В настоящее время пассажиры данного рейса размещены в транзитной зоне международного аэропорта "Гейдар Алиев", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
По данным представителя пресс-службы, до вылета самолета при желании пассажиры этого рейса могут получить визы и выйти за пределы аэропорта, чтобы отдохнуть в отеле или осмотреть достопримечательности города.
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