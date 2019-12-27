Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-12-27T10:11+0300
https://ria.ru/20191227/1562920736.html
Орбиту МКС скорректировали в два этапа, заявили в Роскосмосе
https://cdn24.img.ria.ru/images/153175/84/1531758401_68:304:1954:1365_1036x0_80_0_0_477453f3e6dfedbcab5aca82f8c2dd74.jpg
РИА Новости

Орбиту МКС скорректировали в два этапа, заявили в Роскосмосе

10:11 27.12.2019
161
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Две коррекции орбиты Международной космической станции (МКС) были осуществлены в пятницу с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-13", сообщил Роскосмос.
"В соответствии с программой полета Международной космической станции 27 декабря были проведены две плановые коррекции ее орбиты", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Ранее представитель пресс-службы ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится центр управления полетом российского сегмента МКС) сообщил РИА Новости, что за счет двух коррекций средняя высота орбиты МКС будет поднята на 1,8 километра до 417,9 километра.
По его словам, данные операции проводились с целью формирования баллистических условий для приземления в Казахстане пилотируемого корабля "Союз МС-13" 6 февраля 2020 года с россиянином Александром Скворцовым, итальянцем Лукой Пармитано и американкой Кристиной Кук.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.
Международная космическая станция
13 декабря, 08:19Хочу стать космонавтом
Астронавты на МКС починили туалет, неисправный несколько месяцев
300000
Обсудить 0
РИА НаукаЛука ПармитаноАлександр СкворцовМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосЦНИИМАШМоскваКазахстан
Рекомендуем
Фотовыставка Огни Москвы на Тверском бульваре
На Тверском бульваре открылась фотовыставка "Огни Москвы"
Космодром Плесецк в Архангельской области. Архивное фото
Минобороны запустит спутник "Меридиан-М" с Плесецка в январе 2020 года
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
Патриарх назвал Волчек обладательницей яркого артистического дарования
Здание Дальневосточного федерального университета
Ученые создали керамику для аэрокосмической техники
Американский композитор и поэт Джерри Херман
В США умер автор мюзикла "Хелло, Долли!" Джерри Херман
Петроглифы Сикачи-Аляна
Петроглифы у села Сикачи-Алян признали особо ценным объектом
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
Патриарх выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Алма-Ате
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о сохранении и защите эпического наследия
Оформление протокола задержания в отделе МВД
Как защитить подростков от зависимостей, расскажут в пятницу в Москве
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
Галина Волчек умела с бесстрашием отстаивать правду, заявил глава ФЕОР
Пуск ракеты-носителя Рокот с космодрома Плесецк
Россия завершила эксплуатацию ракет "Рокот" с украинскими компонентами
Владимир Путин и Евгений Зиничев
Путин провел встречу с главой МЧС Зиничевым
Снюс
В Москве на складе изъяли более трех тысяч упаковок снюса
Художественный руководитель московского театра Современник Галина Волчек
Театр "Современник" изменит репертуар в связи с кончиной Галины Волчек
Космический аппарат Гонец-М
Тройку "Гонцов-М" и военный спутник успешно вывели на орбиту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
03:08Рогозин рассказал о замечаниях к проекту ракеты для полетов к Луне
Лента новостейМолния