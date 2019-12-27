Орбиту МКС скорректировали в два этапа, заявили в Роскосмосе

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Две коррекции орбиты Международной космической станции (МКС) были осуществлены в пятницу с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-13", сообщил Две коррекции орбиты Международной космической станции (МКС) были осуществлены в пятницу с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-13", сообщил Роскосмос

"В соответствии с программой полета Международной космической станции 27 декабря были проведены две плановые коррекции ее орбиты", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Ранее представитель пресс-службы ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится центр управления полетом российского сегмента МКС) сообщил РИА Новости, что за счет двух коррекций средняя высота орбиты МКС будет поднята на 1,8 километра до 417,9 километра.

По его словам, данные операции проводились с целью формирования баллистических условий для приземления в Казахстане пилотируемого корабля "Союз МС-13" 6 февраля 2020 года с россиянином Александром Скворцовым, итальянцем Лукой Пармитано и американкой Кристиной Кук.