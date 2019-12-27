Южная Корея провела учения на спорных с Японией островах

СЕУЛ 27 дек – РИА Новости. Южная Корея в пятницу провела военные учения по защите островов Токто (японское название Такэсима), являющихся предметом территориального спора с Японией , передает агентство Рёнхап со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В последний раз Южная Корея проводила такие учения в августе, мобилизовав около 10 судов и 20 самолетов, включая американские истребители F-15. Ожидается, что масштаб нынешних учений будет меньше.

По данным источника агентства, ВМС Южной Кореи не стали предавать эти учения огласке, чтобы избежать дальнейшего обострения напряженности в отношениях с Японией.

Отношения между Японией и Южной Кореей остаются прохладными из-за введенных Японией экспортных ограничений в ответ на решение южнокорейского суда, обязавшего японские компании Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries выплатить компенсации корейцам, принудительно привлекавшимся к труду во время японской колонизации Кореи (1910-1945 гг.). В последнее время страны пытались наладить диалог, в том числе проводя многочисленные переговоры по торговой политике. Также 24 декабря в Китае состоялись переговоры президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Военные учения у островов Токто Южная Корея проводит с 1986 года, с 2003 года они носят регулярный характер и обычно проходят два раза в год.