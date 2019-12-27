Южная Корея провела учения на спорных с Японией островах

СЕУЛ 27 дек – РИА Новости. Южная Корея в пятницу провела военные учения по защите островов Токто (японское название Такэсима), являющихся предметом территориального спора с Японией, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В последний раз Южная Корея проводила такие учения в августе, мобилизовав около 10 судов и 20 самолетов, включая американские истребители F-15. Ожидается, что масштаб нынешних учений будет меньше.
По данным источника агентства, ВМС Южной Кореи не стали предавать эти учения огласке, чтобы избежать дальнейшего обострения напряженности в отношениях с Японией.
Отношения между Японией и Южной Кореей остаются прохладными из-за введенных Японией экспортных ограничений в ответ на решение южнокорейского суда, обязавшего японские компании Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries выплатить компенсации корейцам, принудительно привлекавшимся к труду во время японской колонизации Кореи (1910-1945 гг.). В последнее время страны пытались наладить диалог, в том числе проводя многочисленные переговоры по торговой политике. Также 24 декабря в Китае состоялись переговоры президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Военные учения у островов Токто Южная Корея проводит с 1986 года, с 2003 года они носят регулярный характер и обычно проходят два раза в год.
Группа островов Токто (японское название Такэсима) расположена между Японией и Южной Кореей в Японском море. После Второй мировой войны эти острова стали корейскими. Япония называет это "незаконной оккупацией" и считает острова частью своей территории и административно включает их в префектуру Симанэ. Острова известны также как скалы Лианкур. Япония предлагает Корее вынести вопрос об островах на рассмотрение Международного суда ООН. Южная Корея же считает, что спора вокруг островов Токто нет, так как они являются корейской территорией исторически, географически и юридически.
23 ноября, 11:34Южная Корея попросила США помочь наладить отношения с Японией