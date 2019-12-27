В Казахстане объявили траур по погибшим в авиакатастрофе

НУР-СУЛТАН, 27 декабря - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем общенационального траура в связи с крушением самолета вблизи Алма-Аты, сообщил в пятницу его пресс-секретарь Берик Курмангали.
В пятницу утром самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании приостановлены. По последним данным, жертвами крушения самолета стали 15 человек, почти 70 человек доставлены в больницы, 12 находятся в тяжелом состоянии. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство.
"Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета около Алматы", - написал Курмангали на своей странице в Facebook.