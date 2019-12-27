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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-27T10:18+0300
https://ria.ru/20191227/1562920008.html
В Казахстане объявили траур по погибшим в авиакатастрофе
https://cdn23.img.ria.ru/images/156291/72/1562917235_0:224:2845:1824_1036x0_80_0_0_1f4187316409ae5d7b29bac610d8398e.jpg
РИА Новости

В Казахстане объявили траур по погибшим в авиакатастрофе

10:02 27.12.2019 (обновлено: 10:18 27.12.2019)
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© REUTERS / Pavel MikheyevСотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
© REUTERS / Pavel Mikheyev
НУР-СУЛТАН, 27 декабря - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем общенационального траура в связи с крушением самолета вблизи Алма-Аты, сообщил в пятницу его пресс-секретарь Берик Курмангали.
В пятницу утром самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании приостановлены. По последним данным, жертвами крушения самолета стали 15 человек, почти 70 человек доставлены в больницы, 12 находятся в тяжелом состоянии. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство.

"Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета около Алматы", - написал Курмангали на своей странице в Facebook.

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