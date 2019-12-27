В Казахстане начали досудебное расследование после крушения самолета

НУР-СУЛТАН, 27 дек - РИА Новости. МВД Казахстана начало досудебное расследование по статье о нарушении безопасности после МВД Казахстана начало досудебное расследование по статье о нарушении безопасности после крушения самолета близ Алма-Аты , сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

В пятницу утром самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого было почти 100 человек, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании приостановлены. По последним данным мэрии Алма-Аты, жертвами крушения самолета стали 14 человек.

"Министерством внутренних дел начато досудебное расследование по статье 344 часть 3 "Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта" Уголовного кодекса Казахстана. Создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей, криминалистов – сотрудников центрального аппарата МВД, департаментов полиции на транспорте, Алматы и Алматинской области, а также КЧС МВД", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В ведомстве отметили, что обеспечена охрана места происшествия, а для организации работы на место прибыли заместители министра внутренних дел Рашид Жакупов и Юрий Ильин.