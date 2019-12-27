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2019-12-27T11:27+0300
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Эксперт прокомментировал демографический прогноз Росстата
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал демографический прогноз Росстата

09:48 27.12.2019 (обновлено: 11:27 27.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПоток людей на московской улице
Поток людей на московской улице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Поток людей на московской улице. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 дек - РИА Новости. Высокий прогноз Росстата к 2036 году о росте численности населения не оправдается по объективным причинам снижения рождаемости, при этом решить демографические проблемы в стране можно, начав с регионов, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев.
Согласно среднему варианту прогноза Росстата на ближайшие 16 лет, население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036 года уменьшится до 142,993 миллиона человек. Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а низкий вариант предусматривает снижение численности населения до 134,277 миллиона человек. Ведомство отмечает, что миграционный прирост не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая увеличится.
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"Чтобы происходило простое воспроизводство населения, на 100 женщин должно быть 220 рождений. Из этих 220 детей девочек должно родиться не меньше 100-140. Сейчас их рождается не больше 80. Значит при любых обстоятельствах, сколько ни говорить о материальном стимулировании, по объективным причинам новое поколение будет рожать меньше", - сказал собеседник.
По словам Авдеева, резко изменить демографическую ситуацию по всей России невозможно - с точки зрения и ресурсов, и механизмов. Ученый уверен, что начинать решать демографические проблемы для всей страны нужно с Дальнего Востока, где убыль населения самая большая, а численность - самая маленькая.
"Нужно делать программу интенсивного строительства малоэтажного жилья вокруг городов, потому что программы многоэтажного строительства не способствуют росту демографии: 2-3-комнатные квартиры не ориентированы на многодетную семью", - отметил Авдеев.
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В качестве варианта стимулирования рождаемости он предложил делать малоэтажное жилье для семей бесплатным при условии рождения, например, пятого ребенка. Также Авдеев отметил, что многие матери-одиночки хотели бы иметь 2-3 детей, но не могут по финансовым причинам. Ученый добавил, что если бы содержание таких детей с 5-6 лет брало бы на себя Минобороны в лице суворовских и кадетских училищ, то это повысило бы рождаемость, сняло бы финансовое бремя с матерей-одиночек, а резервы армии пополнились бы.
"Также в регионы нужно привлекать мигрантов-соотечественников, это можно сделать, изменив экономическую специализацию - ориентироваться не на экспорт угля, нефти и газа, а вести активную индустриальную политику развития", - отметил Авдеев.
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