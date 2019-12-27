Forbes составил рейтинг самых успешных миллиардеров за десятилетие

По оценке издания, с 2010 года состояние Михельсона выросло на 22,6 миллиарда долларов и на 24 декабря составило 27 миллиардов. Второе место занял владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре"(прирост за десятилетие — 20,8 миллиарда, состояние увеличилось до 22,7 миллиарда долларов). Тройку лидеров замкнул один из основных совладельцев "Норникеля"c состоянием в 23,8 миллиарда долларов, которое за десять лет увеличилось на 13,5 миллиарда.