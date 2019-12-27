Forbes составил рейтинг самых успешных миллиардеров за десятилетие

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Журнал Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров уходящего десятилетия. На первом месте оказался глава и совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон.
По оценке издания, с 2010 года состояние Михельсона выросло на 22,6 миллиарда долларов и на 24 декабря составило 27 миллиардов. Второе место занял владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре" Геннадий Тимченко (прирост за десятилетие — 20,8 миллиарда, состояние увеличилось до 22,7 миллиарда долларов). Тройку лидеров замкнул один из основных совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин c состоянием в 23,8 миллиарда долларов, которое за десять лет увеличилось на 13,5 миллиарда.
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Президент и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов оказался на четвертом месте, его состояние выросло на 13,2 миллиарда — до 23,8 миллиарда долларов. На пятом месте — основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов (20,2 миллиарда долларов, прирост 10,3 миллиарда).
Далее в списке следуют бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (14,6 миллиарда долларов, прирост 10,2 миллиарда), основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг (11,9 миллиарда долларов, прирост 5,5 миллиарда) и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов (12,5 миллиарда долларов, прирост 5,3 миллиарда).
На девятой строке расположился основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние за десть лет увеличилось на пять миллиардов и сейчас составляет 20,8 миллиарда. А замкнул десятку гендиректор и совладелец УГМК Андрей Козицын с 5,8 миллиарда долларов (прирост 4,6 миллиарда).
В совокупности, по оценке Forbes, российские миллиардеры смогли увеличить свои состояния на 111 миллиардов долларов — этот показатель лишь немного меньше активов, имеющихся в распоряжении богатейшего человека планеты, основателя Amazon Джеффа Безоса.
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