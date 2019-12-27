Упавший в Алма-Ате самолет получил сертификат летной годности в мае

Рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого было почти 100 человек, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. По последним данным, жертвами крушения самолета стали 15 человек, 66 были госпитализированы. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов типа Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.