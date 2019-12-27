НУР-СУЛТАН, 27 дек - РИА Новости. Упавший в Алма-Ате самолет получил сертификат летной годности в мае 2019 года, сообщила в пятницу пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого было почти 100 человек, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. По последним данным, жертвами крушения самолета стали 15 человек, 66 были госпитализированы. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов типа Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.
"Сертификат летной годности воздушного судна был выдан в мае 2019 года. Дата выпуска борта - апрель 1996 года. Зарегистрирован в казахстанском реестре 26 августа 2016 года (номер свидетельства 940). В авиакомпании Bek air зарегистрировано девять бортов. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены. В настоящее время сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании Bek air приостановлены авиационной администрацией Казахстана", - говорится в сообщении министерства индустрии и инфраструктурного развития.