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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-27T09:31+0300
https://ria.ru/20191227/1562918231.html
При крушении самолета в Алма-Ате погиб председатель совета генералов
https://cdn23.img.ria.ru/images/156291/49/1562914924_0:0:962:541_1036x0_80_0_0_9e5e8f5cb856cbb894856e7e9d668cae.jpg
РИА Новости

При крушении самолета в Алма-Ате погиб председатель совета генералов

09:31 27.12.2019
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© Sputnik / СтрингерКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
© Sputnik / Стрингер
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. При крушении самолета в Алма-Ате погиб председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров, сообщает Sputnik Казахстан.
По данным агентства, в штабе организации сейчас проводится экстренное собрание президиума, на котором решается вопрос прощания с Кайдаровым.
Рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. По последним данным мэрии Алма-Аты, жертвами крушения самолета стали 14 человек, 35 пострадали. Полеты самолетов типа Fokker-100 и авиакомпании Bek Air приостановлены.
По данным МВД, пока установлены личности семерых погибших, точные данные о количестве погибших и выживших будут даны после завершения аварийно-спасательных работ.
Подробности о крушении самолета в Алма-Ате читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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