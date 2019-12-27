МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. При крушении самолета в При крушении самолета в Алма-Ате погиб председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров, сообщает Sputnik Казахстан

По данным агентства, в штабе организации сейчас проводится экстренное собрание президиума, на котором решается вопрос прощания с Кайдаровым.

Рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. По последним данным мэрии Алма-Аты, жертвами крушения самолета стали 14 человек, 35 пострадали. Полеты самолетов типа Fokker-100 и авиакомпании Bek Air приостановлены.