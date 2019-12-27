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Мэр Херсона отреагировал на слова Путина об исконно русских землях
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РИА Новости

Мэр Херсона отреагировал на слова Путина об исконно русских землях

09:24 27.12.2019 (обновлено: 11:30 27.12.2019)
110787
© Фото : Херсонська міська радаМэр Херсона Владимир Николаенко
Мэр Херсона Владимир Николаенко
© Фото : Херсонська міська рада
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Мэр Херсона Владимир Николаенко заявил, что Причерноморье не имеет отношения к России. Об этом сообщается на сайте администрации города.
"Исконные российские территории — это болота под Москвой", — заявил он.
Кроме того, украинский чиновник заявил, что Россия – это "смерть" и "зло" и потребовал, чтобы украинцы, слушающие русскую музыку и покупающие российские товары, всегда помнили об этом.
Во время большой пресс-конференции 19 декабря Путин прокомментировал решение Владимира Ленина передать УССР "исконно русские территории", которые не имели к Украине никакого отношения. По его словам, разбираться с такими "болевыми точками" приходится современной России.
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Владимир НиколаенкоСитуация на УкраинеРоссияХерсонУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Город, который был основан и построен только благодаря русской императрице, управляется клиническим иди...м.
27 декабря, 09:50
P1Piter 1
34921319
Вот и зачем этот бред печатать?
27 декабря, 09:29
TTut_en
220701017
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