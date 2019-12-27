Мэр Херсона отреагировал на слова Путина об исконно русских землях

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Мэр Херсона Владимир Николаенко заявил, что Причерноморье не имеет отношения к России. Об этом сообщается на сайте администрации города.
"Исконные российские территории — это болота под Москвой", — заявил он.
Кроме того, украинский чиновник заявил, что Россия – это "смерть" и "зло" и потребовал, чтобы украинцы, слушающие русскую музыку и покупающие российские товары, всегда помнили об этом.
Во время большой пресс-конференции 19 декабря Путин прокомментировал решение Владимира Ленина передать УССР "исконно русские территории", которые не имели к Украине никакого отношения. По его словам, разбираться с такими "болевыми точками" приходится современной России.