"Исконные российские территории — это болота под Москвой", — заявил он.

Кроме того, украинский чиновник заявил, что Россия – это "смерть" и "зло" и потребовал, чтобы украинцы, слушающие русскую музыку и покупающие российские товары, всегда помнили об этом.