В МИД Эстонии заявили, что Таллин не изменит позицию по Sputnik

ТАЛЛИН, 27 дек — РИА Новости. Глава МИД Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что республика не поддастся "давлению" иностранных государств в ситуации со Sputnik.

"Эстонские власти применяют в соответствии с эстонским правопорядком политику санкций Европейского союза, которая была принята, в частности, в отношении ряда граждан России, поддержавших агрессию против Украины", — написал он на Facebook.

Ситуация вокруг Sputnik

Эстония — единственная из стран Балтии, где есть полноценная редакция и офис Sputnik. Там работают 35 человек, 33 из них — граждане прибалтийского государства, заключившие трудовые договоры с МИА "Россия сегодня". Агентство ежемесячно выплачивает в бюджет Эстонии около 30 тысяч евро в качестве налогов.

На прошлой неделе журналисты Sputnik Эстония получили письма от департамента полиции и погранохраны страны "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел", если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с агентством. Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые ЕС ввел в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.

Вся соль О чем говорят и пишут редакционные центры Sputnik?

МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей вопиющим произволом и заявило о намерении обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала президента Эстонии Керсти Кальюлайд не допустить ареста журналистов. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал случившееся "опасным прецедентом".

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский запустил флешмоб #СпутникСила. Его символами стали окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано Got you covered! ("Положись на нас!"), и желтый жилет. К акции уже присоединились официальный представитель МИД Мария Захарова, член комитета по международным делам Госдумы Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян и многие другие.

Реакция на травлю журналистов

Владимир Путин заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. МИД осудил действия Таллина и пообещал в ближайшее время принять ответные меры. Там также обещали учесть информацию СМИ о том, что к проходящему имеют отношение британские кураторы.

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил обращения представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять ситуацию под личный контроль.

Дезир призвал Таллин воздержаться от ненужных ограничений, которые могут повлиять на свободный поток информации. В свою очередь, в Брюсселе пообещали разобраться в случившемся, но отметили, что вопросы выполнения санкций Евросоюза касаются только национальных компетентных органов стран-членов.

Бывший премьер-министр Эстонии, экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар выступил против давления на сотрудников Sputnik. Он подчеркнул, что "СМИ должны быть свободными, даже если они нам не нравятся".