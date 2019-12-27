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Медиавойны
2019-12-27T16:06+0300
https://ria.ru/20191227/1562917615.html
В МИД Эстонии заявили, что Таллин не изменит позицию по Sputnik
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РИА Новости

В МИД Эстонии заявили, что Таллин не изменит позицию по Sputnik

09:12 27.12.2019 (обновлено: 16:06 27.12.2019)
17172
CC BY 2.0 / Raigo Pajula / välisministeerium / Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
CC BY 2.0 / Raigo Pajula / välisministeerium /
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Архивное фото
ТАЛЛИН, 27 дек — РИА Новости. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что республика не поддастся "давлению" иностранных государств в ситуации со Sputnik.

"Эстонские власти применяют в соответствии с эстонским правопорядком политику санкций Европейского союза, которая была принята, в частности, в отношении ряда граждан России, поддержавших агрессию против Украины", — написал он на Facebook.

Ситуация вокруг Sputnik

Эстония — единственная из стран Балтии, где есть полноценная редакция и офис Sputnik. Там работают 35 человек, 33 из них — граждане прибалтийского государства, заключившие трудовые договоры с МИА "Россия сегодня". Агентство ежемесячно выплачивает в бюджет Эстонии около 30 тысяч евро в качестве налогов.
На прошлой неделе журналисты Sputnik Эстония получили письма от департамента полиции и погранохраны страны "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел", если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с агентством. Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые ЕС ввел в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.
Вся соль
О чем говорят и пишут редакционные центры Sputnik?
26 декабря, 11:33
МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей вопиющим произволом и заявило о намерении обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала президента Эстонии Керсти Кальюлайд не допустить ареста журналистов. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал случившееся "опасным прецедентом".
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский запустил флешмоб #СпутникСила. Его символами стали окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано Got you covered! ("Положись на нас!"), и желтый жилет. К акции уже присоединились официальный представитель МИД Мария Захарова, член комитета по международным делам Госдумы Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян и многие другие.

Реакция на травлю журналистов

Владимир Путин заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. МИД осудил действия Таллина и пообещал в ближайшее время принять ответные меры. Там также обещали учесть информацию СМИ о том, что к проходящему имеют отношение британские кураторы.
Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом
21 декабря, 16:26Медиавойны
Депутат Европарламента прокомментировала ситуацию со Sputnik Эстония
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил обращения представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять ситуацию под личный контроль.
Дезир призвал Таллин воздержаться от ненужных ограничений, которые могут повлиять на свободный поток информации. В свою очередь, в Брюсселе пообещали разобраться в случившемся, но отметили, что вопросы выполнения санкций Евросоюза касаются только национальных компетентных органов стран-членов.
Бывший премьер-министр Эстонии, экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар выступил против давления на сотрудников Sputnik. Он подчеркнул, что "СМИ должны быть свободными, даже если они нам не нравятся".
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия примет ответные жесткие меры в отношении Эстонии, если Таллин продолжит давление на Sputnik. По ее словам, "больше мириться с притеснением наших СМИ недопустимо, эти меры будут чувствительными".
Студия радио Sputnik в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
26 декабря, 17:48Сказано в эфире
Эксперт: Британия работает против Sputnik в своем "фирменном" стилеЗа действиями против Sputnik стоят британские кураторы, сообщил источник. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на ситуацию.
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МедиавойныУгрозы в адрес журналистов Sputnik ЭстонияSputnik ЭстонияМедиавойныЕвгений Примаков (обозреватель)Урмас РейнсалуАрмен ГаспарянГосдума РФМИД ЭстонииМоскваЭстонияТаллинВ мире
Популярные комментарии
Ждём очередной озабоченности от нашего МИДа.
27 декабря, 09:36
Дима Пак
371101029
Врёт этот МИД Эстонии. Давлению России оно подчинятся не хочет а то что ему с Европы прилетает это не давление? Это наверное приказы, которые не обсуждаются !
27 декабря, 09:31
Evgeny Zayvy
5120002
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