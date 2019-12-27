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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-27T12:32+0300
https://ria.ru/20191227/1562916876.html
С места крушения самолета в Алма-Ате в больницы доставили 66 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/156291/67/1562916775_0:229:2201:1467_1036x0_80_0_0_f486e0309ad29b7c93be7901eb3b1c9a.jpg
РИА Новости

С места крушения самолета в Алма-Ате в больницы доставили 66 человек

08:52 27.12.2019 (обновлено: 12:32 27.12.2019)
2057
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
АЛМА-АТА, 27 дек - РИА Новости. С места крушения самолета в Алма-Ате в больницы доставлены 66 человек, 12 находятся в тяжёлом состоянии, заявил журналистам начальник управления общественного здравоохранения казахстанского города Тлеухан Абильдаев.
"Всего с места аварии бригады скорой медицинской помощи доставили в больницы города и области 66 человек, из них 50 госпитализированы", - сказал Абильдаев.
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Вчера, 08:38Крушение самолета в Алма-Ате
После крушения самолета в Алма-Ате 60 человек получили медпомощь
По его данным, из числа госпитализированных 6 человек находятся в крайне тяжелом и шесть - в тяжелом состоянии.
В пятницу утром самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого было почти 100 человек, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании приостановлены.
Подробности о крушении самолета в Алма-Ате читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Авиакатастрофа в Казахстане
© Фото : КЧС МВД РК

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

Крушение самолета в Алма-Аты
1 из 12

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

© Фото : КЧС МВД РК
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
2 из 12

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
3 из 12

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Комитет по ЧС МВД Казахстана / Перейти в фотобанк

При крушении погибли 12 человек.

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
4 из 12

При крушении погибли 12 человек.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
5 из 12

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата - Нур-Султан
6 из 12

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
7 из 12

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
8 из 12

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
© Комитет по ЧС МВД Казахстана / Перейти в фотобанк

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
9 из 12

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
10 из 12

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
11 из 12

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
12 из 12

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

© Фото : КЧС МВД РК
2 из 12

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
3 из 12

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
4 из 12

При крушении погибли 12 человек.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
5 из 12

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
6 из 12

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 12

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
8 из 12

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
9 из 12

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
10 из 12

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
11 из 12

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
12 из 12

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
1121104
Обсудить 0
Крушение самолета в Алма-АтеАлма-АтаВ мире
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