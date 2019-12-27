С места крушения самолета в Алма-Ате в больницы доставили 66 человек

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air

АЛМА-АТА, 27 дек - РИА Новости. С места С места крушения самолета в Алма-Ате в больницы доставлены 66 человек, 12 находятся в тяжёлом состоянии, заявил журналистам начальник управления общественного здравоохранения казахстанского города Тлеухан Абильдаев.

"Всего с места аварии бригады скорой медицинской помощи доставили в больницы города и области 66 человек, из них 50 госпитализированы", - сказал Абильдаев.

По его данным, из числа госпитализированных 6 человек находятся в крайне тяжелом и шесть - в тяжелом состоянии.