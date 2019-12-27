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Ученые придумали, как защитить космонавтов от радиации на Луне
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РИА Новости

Ученые придумали, как защитить космонавтов от радиации на Луне

08:33 27.12.2019 (обновлено: 08:36 27.12.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПолнолуние
Полнолуние
© РИА Новости / Антон Денисов
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Полнолуние. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Защитные колпаки смогут защитить космонавтов от радиации при полетах к Луне на российском корабле "Орел", заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
"Для "Орла" мы придумали локальную защиту, которая будет оберегать определенное место на теле космонавта. Как кто-то в шутку сказал: "Свинцовые трусы", - сказал он.
"Но если говорить серьезно, то "Орел" будет летать вне магнитосферы Земли, где больше воздействие галактических космических лучей, поэтому космонавтам нужно защищать самый критический орган – это мозг", - пояснил ученый.
В связи с этим, по его словам, предполагается сделать колпак или шапочку, которая будет надеваться на голову во время солнечных вспышек.
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Ранее сообщалось, что первый испытательный запуск корабля "Орел" состоится в августе-сентябре 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году – пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.
В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на "Ангаре", а в 2028 году – первый старт на ракете сверхтяжелого класса "Енисей". Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году планируется облет на нем Луны, а в 2030-м – высадка российских космонавтов на ее поверхность.
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ЛунаКосмос - РИА НаукаРоссия
Популярные комментарии
Стоп! Коллеги, так американцы аж 6 раз летели на Луну, как нам твердят, и всё астронавты были живы и здоровы потом. Возьмите их технологию защиты тогда ))) Или брать нечего в действительности? )))
27 декабря, 08:43
АБАлександр Буйчик
930001
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