Ученые придумали, как защитить космонавтов от радиации на Луне

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Защитные колпаки смогут защитить космонавтов от радиации при полетах к Защитные колпаки смогут защитить космонавтов от радиации при полетах к Луне на российском корабле "Орел", заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

"Для "Орла" мы придумали локальную защиту, которая будет оберегать определенное место на теле космонавта. Как кто-то в шутку сказал: "Свинцовые трусы", - сказал он.

"Но если говорить серьезно, то "Орел" будет летать вне магнитосферы Земли, где больше воздействие галактических космических лучей, поэтому космонавтам нужно защищать самый критический орган – это мозг", - пояснил ученый.

В связи с этим, по его словам, предполагается сделать колпак или шапочку, которая будет надеваться на голову во время солнечных вспышек.

Ранее сообщалось, что первый испытательный запуск корабля "Орел" состоится в августе-сентябре 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году – пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.