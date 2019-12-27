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В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки
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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки

08:09 27.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП
Военнослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 25 декабря украинские силовики два раза нарушили режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
25 декабря, 11:02
Силовики разместили зенитные установки в Донбассе, заявили в ЛНР
"За 26 декабря со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров и вооружения БМП по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Нижнее Лозовое и Голубовское.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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СЦККЛуганская Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
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