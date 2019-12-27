На месте крушения самолета в Алма-Ате работают почти тысяча человек

Рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. По последним данным мэрии Алма-Аты, жертвами крушения самолета стали 14 человек, 35 пострадали. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов типа Fokker-100 и авиакомпании Bek Air приостановлены.
"Всего задействовано 976 человек и 70 единиц техники, 33 бригады скорой медицинской помощи. Работает оперативно-следственная группа, территория оцеплена. Работы на месте продолжаются", - говорится в сообщении ведомства.
По данным МВД пока установлены личности 7 погибших, точные данные о количестве погибших и выживших будут даны после завершения аварийно-спасательных работ.