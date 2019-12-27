Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-27T07:58+0300
https://ria.ru/20191227/1562915619.html
На месте крушения самолета в Алма-Ате работают почти тысяча человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/156291/55/1562915525_0:394:776:830_1036x0_80_0_0_a73a4959ccf6c62ed349e65eeaea01e2.jpg
РИА Новости

На месте крушения самолета в Алма-Ате работают почти тысяча человек

07:58 27.12.2019
764
© Комитет по ЧС МВД Казахстана / Перейти в фотобанкКрушение пассажирского самолета в Казахстане
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
НУР-СУЛТАН, 27 дек - РИА Новости. Почти тысяча человек работают на месте крушения самолета в Алма-Ате, сообщила в пятницу пресс-служба МВД Казахстана.
Рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. По последним данным мэрии Алма-Аты, жертвами крушения самолета стали 14 человек, 35 пострадали. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов типа Fokker-100 и авиакомпании Bek Air приостановлены.
"Всего задействовано 976 человек и 70 единиц техники, 33 бригады скорой медицинской помощи. Работает оперативно-следственная группа, территория оцеплена. Работы на месте продолжаются", - говорится в сообщении ведомства.
По данным МВД пока установлены личности 7 погибших, точные данные о количестве погибших и выживших будут даны после завершения аварийно-спасательных работ.
Подробности о крушении самолета в Алма-Ате читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Самолет Fokker 100
Вчера, 07:14Крушение самолета в Алма-Ате
Источник: в России не эксплуатируются самолеты Fokker 100
210811
Крушение самолета в Алма-АтеАлма-АтаКазахстанВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Очевидец рассказал о крушении самолета в Алма-Ате
Место крушения самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета в Казахстане
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж
Крушение самолета в Алма-Аты
В Казахстане рассказали о пострадавших при крушении самолета
Аэропорт Алматы
В Казахстане разбился пассажирский самолет
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Работу авиакомпании Bek Air приостановили после авиакатастрофы
Самолет Fokker 100
Источник: в России не эксплуатируются самолеты Fokker 100
Крушение самолета в Алма-Аты
Число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 14 человек
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
С места крушения самолета в Алма-Ате в больницы доставили 66 человек
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
После крушения самолета в Алма-Ате 60 человек получили медпомощь
Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
На борту рухнувшего в Алма-Ате самолета не было россиян
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Строящийся дом, в который врезался самолет в Алма-Ате, был пустым
Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Число погибших при крушении самолета в Алма-Ате выросло до 15 человек
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Названы возможные причины крушения самолета в Казахстане
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Назарбаев соболезнует в связи с крушением самолета в Алма-Ате
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
03:08Рогозин рассказал о замечаниях к проекту ракеты для полетов к Луне
Лента новостейМолния