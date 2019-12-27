Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-27T07:53+0300
https://ria.ru/20191227/1562915396.html
Работу авиакомпании Bek Air приостановили после авиакатастрофы
https://cdn25.img.ria.ru/images/156291/54/1562915423_0:231:776:668_1036x0_80_0_0_ec02d539f8b49654ce33d05ffa78004b.jpg
РИА Новости

Работу авиакомпании Bek Air приостановили после авиакатастрофы

07:39 27.12.2019 (обновлено: 07:53 27.12.2019)
206
© Комитет по ЧС МВД Казахстана / Перейти в фотобанкКрушение пассажирского самолета в Казахстане
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
НУР-СУЛТАН, 27 дек - РИА Новости. Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена до выяснения обстоятельств в связи с крушением самолета в Алма-Ате, сообщила в пятницу пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. По последним данным мэрии Алма-Аты, жертвами крушения самолета стали 14 человек, 35 пострадали. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов того типа, что упал в Алма-Ате, приостановлены, в парке авиакомпании состоят Fokker-100.
"По поручению президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Казахстана. В составе комиссии - министр индустрии и инфраструктурного развития республики и представители других госорганов. Комиссия вылетает на место происшествия. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены. До выяснения обстоятельств деятельность данной авиакомпании приостановлена", - говорится в сообщении министерства.
Подробности о крушении самолета в Алма-Ате читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
06:41
Глава Казахстана пообещал наказать виновных в крушении самолета
000300
Обсудить 0
Крушение самолета в Алма-АтеАлма-АтаКазахстанВ мире
Рекомендуем
Аэропорт Алматы
В Казахстане разбился пассажирский самолет
Каток
Эксперты назвали города с самыми дорогими зимними развлечениями
Президент США Дональд Трамп
Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма
Кадры с места ДТП с автобусом под Липецком
Появилось видео с места ДТП с автобусом Москва — Тбилиси
АЭС Бушер в Иране
В окрестностях иранской АЭС "Бушер" произошло землетрясение
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Италия
В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
Автомобиль скорой помощи в США
В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
Стюардессы авиакомпании Emirates на пресс-конференции в аэропорту Сиднея
Стюардесса дала семь полезных советов путешественникам
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
В России прокомментировали заявление США о запуске поездов в Крым
Девушки в масках с символикой Евросоюза
Победа России: Европа вновь ставит во главу угла собственные интересы
Художники в костюмах Санта Клауса создают песчаную скульптуру в канун Рождества на пляже города Пури, Индия
Эксперты выяснили, куда поедут на Новый год любители экзотики
Космический аппарат Гонец-М
Тройку "Гонцов-М" и военный спутник успешно вывели на орбиту
Велосипед
Едва не замерзший на Колыме велотурист-испанец вновь поехал в Иркутск
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:58На месте крушения самолета в Алма-Ате работают почти тысяча человек
07:42Появилось видео с места крушения самолета в Алма-Ате
07:39Работу авиакомпании Bek Air приостановили после авиакатастрофы
07:29В Казахстане рассказали о пострадавших при крушении самолета
07:25Число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 14 человек
07:14Источник: в России не эксплуатируются самолеты Fokker 100
07:11В аэропорт Алма-Аты прибыло большое число автомобилей скорой помощи
07:07В Свердловской области потушили пожар в ангарах
06:52На борту рухнувшего в Алма-Ате самолета не было россиян
06:45Очевидец рассказал о крушении самолета в Алма-Ате
06:41Глава Казахстана пообещал наказать виновных в крушении самолета
06:39Число жертв крушения самолета в Алма-Ате увеличилось до девяти человек
06:36Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах выросло до 28 человек
06:28Зрители догадались, почему Кевина из "Один дома" не взяли с собой
06:24В Казахстане приостановили полеты самолетов Fokker 100 после крушения
06:23Рейс Bek Air при вылете из Алма-Аты рухнул в районе жилого сектора
06:22В аэропорту Алма-Аты рассказали о крушении пассажирского самолета
06:03В Кузбассе будут судить мужчину, нарубившего на Новый год 700 елок
06:01При крушении пассажирского самолета в Алма-Ате погибли семь человек
05:59Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж
Лента новостейМолния