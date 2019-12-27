Число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 14 человек

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Жертвами крушения самолета в Алма-Ате стали 14 человек, 35 пострадали, сообщает мэрия Алма-Аты.
Рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов того типа, что упал в Алма-Ате, приостановлены, в парке авиакомпании состоят Fokker-100.
"В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено 8 детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено 5 взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Погибших на месте 14", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу также доставлены пять пациентов в крайне тяжелом состоянии.