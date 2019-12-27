Число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 14 человек

Рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов того типа, что упал в Алма-Ате, приостановлены, в парке авиакомпании состоят Fokker-100.