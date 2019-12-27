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Число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 14 человек
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РИА Новости

Число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 14 человек

07:25 27.12.2019 (обновлено: 07:35 27.12.2019)
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© Sputnik / СтрингерКрушение самолета в Алма-Аты
Крушение самолета в Алма-Аты
© Sputnik / Стрингер
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Жертвами крушения самолета в Алма-Ате стали 14 человек, 35 пострадали, сообщает мэрия Алма-Аты.
Рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов того типа, что упал в Алма-Ате, приостановлены, в парке авиакомпании состоят Fokker-100.
"В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено 8 детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено 5 взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Погибших на месте 14", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу также доставлены пять пациентов в крайне тяжелом состоянии.
Подробности о крушении самолета в Алма-Ате читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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Крушение самолета в Алма-АтеАлма-АтаКазахстанВ мире
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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Заголовок открываемого материала
07:58На месте крушения самолета в Алма-Ате работают почти тысяча человек
07:42Появилось видео с места крушения самолета в Алма-Ате
07:39Работу авиакомпании Bek Air приостановили после авиакатастрофы
07:29В Казахстане рассказали о пострадавших при крушении самолета
07:25Число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 14 человек
07:14Источник: в России не эксплуатируются самолеты Fokker 100
07:11В аэропорт Алма-Аты прибыло большое число автомобилей скорой помощи
07:07В Свердловской области потушили пожар в ангарах
06:52На борту рухнувшего в Алма-Ате самолета не было россиян
06:45Очевидец рассказал о крушении самолета в Алма-Ате
06:41Глава Казахстана пообещал наказать виновных в крушении самолета
06:39Число жертв крушения самолета в Алма-Ате увеличилось до девяти человек
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