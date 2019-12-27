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Источник: в России не эксплуатируются самолеты Fokker 100
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РИА Новости

Источник: в России не эксплуатируются самолеты Fokker 100

07:14 27.12.2019
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© Flickr / daspaddyСамолет Fokker 100
Самолет Fokker 100
© Flickr / daspaddy
Самолет Fokker 100. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Самолёты Fokker 100, полеты которых приостановлены после крушения такого воздушного судна в Казахстане, в России не эксплуатируются, сообщил РИА Новости источник, близкий к Росавиации.
Рейс Z2100 авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан в 7.22 (4.22 мск) со 100 людьми при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. Жертвами стали девять человек, еще девять пострадали, среди них шесть детей. Власти Казахстана приостановили полеты самолётов этого типа. В парке компании Fokker 100.
"Самолёты Fokker 100 в России не эксплуатируются", - сказал источник.
Подробности о крушении самолета в Алма-Ате читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
06:52
На борту рухнувшего в Алма-Ате самолета не было россиян
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Крушение самолета в Алма-АтеРосавиацияРоссияАлма-АтаКазахстанВ мире
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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Заголовок открываемого материала
07:58На месте крушения самолета в Алма-Ате работают почти тысяча человек
07:42Появилось видео с места крушения самолета в Алма-Ате
07:39Работу авиакомпании Bek Air приостановили после авиакатастрофы
07:29В Казахстане рассказали о пострадавших при крушении самолета
07:25Число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 14 человек
07:14Источник: в России не эксплуатируются самолеты Fokker 100
07:11В аэропорт Алма-Аты прибыло большое число автомобилей скорой помощи
07:07В Свердловской области потушили пожар в ангарах
06:52На борту рухнувшего в Алма-Ате самолета не было россиян
06:45Очевидец рассказал о крушении самолета в Алма-Ате
06:41Глава Казахстана пообещал наказать виновных в крушении самолета
06:39Число жертв крушения самолета в Алма-Ате увеличилось до девяти человек
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06:24В Казахстане приостановили полеты самолетов Fokker 100 после крушения
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