Источник: в России не эксплуатируются самолеты Fokker 100

Рейс Z2100 авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан в 7.22 (4.22 мск) со 100 людьми при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. Жертвами стали девять человек, еще девять пострадали, среди них шесть детей. Власти Казахстана приостановили полеты самолётов этого типа. В парке компании Fokker 100.