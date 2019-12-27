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В аэропорт Алма-Аты прибыло большое число автомобилей скорой помощи
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РИА Новости

В аэропорт Алма-Аты прибыло большое число автомобилей скорой помощи

07:11 27.12.2019
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
АЛМА-АТА, 27 дек - РИА Новости. В аэропорту Алма-Аты, где в пятницу утром разбился самолет, находится много машин скорой помощи, пострадавших развозят по больницам, передает корреспондент РИА Новости.
В аэропорту медики работают с несколькими пассажирами. "Несколько пассажиров с аварийного рейса сейчас здесь. Их около пяти - шести", - сказала представитель медицинской службы.
Шлагбаумы в аэропорту открыты на въезд и выезд. По свидетельству очевидцев, пострадавших везли на каталках.
В настоящий момент, движение транспорта в Алма-Ате регулируют, чтобы освободить проезд для машин скорой. Неотложки продолжают прибывать к центральному входу терминала аэропорта. Большую часть пострадавших уже увезли по больницам города, на месте продолжают оставаться больше десятка карет скорой помощи.
Рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. По данным МВД Казахстана, жертвами крушения самолета Bek Air в Алма-Ате стали девять человек, еще девять пострадали, среди них шесть детей. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов того типа, что упал в Алма-Ате, приостановлены, в парке авиакомпании состоят Fokker 100.
Подробности о крушении самолета в Алма-Ате читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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Заголовок открываемого материала
07:58На месте крушения самолета в Алма-Ате работают почти тысяча человек
07:42Появилось видео с места крушения самолета в Алма-Ате
07:39Работу авиакомпании Bek Air приостановили после авиакатастрофы
07:29В Казахстане рассказали о пострадавших при крушении самолета
07:25Число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 14 человек
07:14Источник: в России не эксплуатируются самолеты Fokker 100
07:11В аэропорт Алма-Аты прибыло большое число автомобилей скорой помощи
07:07В Свердловской области потушили пожар в ангарах
06:52На борту рухнувшего в Алма-Ате самолета не было россиян
06:45Очевидец рассказал о крушении самолета в Алма-Ате
06:41Глава Казахстана пообещал наказать виновных в крушении самолета
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