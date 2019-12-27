В аэропорт Алма-Аты прибыло большое число автомобилей скорой помощи

АЛМА-АТА, 27 дек - РИА Новости. В аэропорту В аэропорту Алма-Аты , где в пятницу утром разбился самолет , находится много машин скорой помощи, пострадавших развозят по больницам, передает корреспондент РИА Новости.

В аэропорту медики работают с несколькими пассажирами. "Несколько пассажиров с аварийного рейса сейчас здесь. Их около пяти - шести", - сказала представитель медицинской службы.

Шлагбаумы в аэропорту открыты на въезд и выезд. По свидетельству очевидцев, пострадавших везли на каталках.

В настоящий момент, движение транспорта в Алма-Ате регулируют, чтобы освободить проезд для машин скорой. Неотложки продолжают прибывать к центральному входу терминала аэропорта. Большую часть пострадавших уже увезли по больницам города, на месте продолжают оставаться больше десятка карет скорой помощи.