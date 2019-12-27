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В Казахстане приостановили полеты самолетов Fokker 100 после крушения
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РИА Новости

В Казахстане приостановили полеты самолетов Fokker 100 после крушения

06:24 27.12.2019 (обновлено: 06:37 27.12.2019)
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© Flickr / daspaddyСамолет Fokker 100
Самолет Fokker 100
© Flickr / daspaddy
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Полеты самолетов того типа, что рухнул в Алма-Ате, приостановлены, сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
По данным министерства, 27 декабря в 7.22 (4.22 мск) рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.
По предварительным данным, на борту находились 95 пассажиров, пять членов экипажа.
"До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены", - говорится в сообщении.
Как сообщается на сайте авиакомпании Bek Air в разделе "Наши самолеты", в парке авиакомпании состоят только Fokker-100. Это среднемагистральный пассажирский самолет, разработанный голландской фирмой Fokker на базе пассажирского самолета F-28-4000.
Подробности о крушении самолета в Алма-Ате читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Аэропорт Алма-Аты
06:22
В аэропорту Алма-Аты рассказали о крушении пассажирского самолета
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Крушение самолета в Алма-АтеАлма-АтаКазахстанВ мире
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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07:58На месте крушения самолета в Алма-Ате работают почти тысяча человек
07:42Появилось видео с места крушения самолета в Алма-Ате
07:39Работу авиакомпании Bek Air приостановили после авиакатастрофы
07:29В Казахстане рассказали о пострадавших при крушении самолета
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