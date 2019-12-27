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2019-12-27T06:25+0300
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Рейс Bek Air при вылете из Алма-Аты рухнул в районе жилого сектора
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РИА Новости

Рейс Bek Air при вылете из Алма-Аты рухнул в районе жилого сектора

06:23 27.12.2019 (обновлено: 06:25 27.12.2019)
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Рейс Bek Air при вылете из Алма-Аты рухнул в районе жилого сектора, идет эвакуация, сообщает комитет по ЧС МВД Казахстана.
"При взлете пассажирского самолета выполнявшего рейс "Алматы – Нур-Султан" авиакомпании Bek Air произошло его падение в районе жилого сектора", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа.
Добавляется, что на месте работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов. Идет эвакуация, создана правительственная комиссия.
Развернут оперативный штаб, работает горячая линия: 8 (7172) 53-32-84, ДЧС Алматинской области 8 (7282) 22-02-13, 22-02-18, ДЧС города Нур-Султан 8 (7172) 24-52-12, 24- 51-71, 24- 51- 47.
Подробности о крушении самолета в Алма-Ате читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Аэропорт Алма-Аты
06:22
В аэропорту Алма-Аты рассказали о крушении пассажирского самолета
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Крушение самолета в Алма-АтеАлма-АтаКазахстанВ мире
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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