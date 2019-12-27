В Казахстане разбился пассажирский самолет

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Рейс №Z2100 вылетел в 7.22 по местному времени (4.22 мск). По предварительным данным, на борту находились 95 пассажиров, пять членов экипажа. Возгорания после падения самолета не произошло.

На месте происшествия работают спасатели, экипаж и пассажиров эвакуируют.