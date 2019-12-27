Греческий винодел назвал максимальную дозу алкоголя на Новый год

АФИНЫ, 27 дек - РИА Новости. Вино помогает получить удовольствие от ужина, тем более праздничного, но злоупотреблять им не стоит, чтобы веселье не превратилось в свою противоположность, считает член Союза виноделов Пелопоннеса, менеджер по экспорту и маркетингу винодельческой кампании Cavino Георгий Канакис.

Что касается выбора вина на праздничный стол, то он субъективный, все зависит от вкуса и от кухни.

Дело вкуса и кухни

"Помимо традиционного шампанского, которое все пьют на Новый год, я думаю, что все зависит от кухни. Так как мы начинаем встречать Новый год с салатов – оливье в России, возможно, греческий салат, то имеет смысл начать с белого вина и потом перейти к красным винам. Все это можно сочетать за столом", - рассказал Канакис в интервью РИА Новости.

"Какое вино вы выберете – дело вкуса, главное, чтобы оно было свежим, ароматным, вкусным. Уже исходя из своего вкуса каждый сможет выбрать", - заметил он.

Канакис советует при выборе белых вин смотреть год урожая, чтобы оно было произведено за год-два до продажи.

"Белые вина в основном не подвергаются выдержке, если мы не говорим об исключительных сортах, об очень дорогих винах", - напомнил он.

По его словам, в этом году в Греции был очень хороший урожай

"Были очень благоприятные климатические условия для сбора. И вина нового урожая чрезвычайно ароматные, свежие, вкусные. Я думаю, что российский потребитель будет очень рад. Я сейчас бы посоветовал искать урожай 2019 года. Хотя эти вина сейчас не так просто найти. В основном на полках сейчас урожай 2018 года", - сказал специалист.

По его мнению, из греческих вин недорого сегмента, до 1 тысячи рублей, лучше выбирать свежие вина и известные сорта, такие как международный сорт совиньон бланш, шардонэ, или греческие сорта малагузия, асиртико.

"Желательно, чтобы это было без выдержки в бочке, без обработки в бочке, потому что белые вина становятся более тяжелыми. То есть, лучше ароматные вина с ферментацией без использования дуба", - сказал Канакис.

Красные вина в этом ценовом сегменте можно смотреть с выдержкой в дубовых бочках.

"Это могут быть как бленды, так и односортовые вина. Прекрасно известно в Греции вино из винограда сорта айоргитико – ему несколько тысяч лет, или ксиномавро. А международные сорта – каберне, мерло", - сказал Канакис.

Культура потребления

Специалист советует не злоупотреблять спиртными напитками и не переступать норму.

"Все зависит от компании, от стола и продолжительности застолья, количества поглощенной еды. Если мы говорим о каждодневном небольшом ужине, то я думаю, что два бокала вина – этого достаточно. Если мы говорим о более продолжительном застолье – празднике, Новом годе, то, конечно, может быть больше. Я думаю, что не стоит превышать четырех бокалов вина. Это позволит чувствовать себя весело, в приподнятом настроении, но не перейти границу, когда на смену веселью приходят другие эмоции", - сказал Канакис.

Он считает, что небольшое употребление вина не вредит.

"Вино помогает получить удовольствие от ужина, от самой еды. Оно помогает во многом – расслабиться, снять стресс, улучшить настроение, это все те вещи, которые помогает нам лучше жить и получать удовольствие от ежедневной нашей жизни", - полагает Канакис.

Российский рынок

Георгий Канакис отметил, что на российском рынке произошли большие изменения за последние 2-3 года.

"Можно сказать, российский рынок наконец-то открылся для наших, для греческих вин. Есть хорошие отклики. Я думаю, что вино людям нравится, все очень довольны качеством. Мы стараемся это качество улучшать. И в этом году в Греции был очень хороший урожай", - сказал он.

Греческие вина появились как в супермаркетах, в сетях, так и в ресторанном бизнесе, они представлены в греческих ресторанах в Москве, и, по словам поставщиков, продажи идут очень хорошо.

Канакис считает цены вполне доступными.

"Премиальная категория в ресторанах порядка 2 тысяч - 2,5 тысяч рублей за бутылку. Это, в принципе, средний ценовой сегмент для ресторанного бизнеса. А базовые вина в магазинах гораздо дешевле, от 300 рублей, по-моему. Это доступная цена на вина на каждый день, очень хорошая цена на хорошие вина", - сказал Канакис.

Он отметил, что уже в 5-м – 6-м веках до нашей эры греки поставляли вино в другие страны. Тогда были известны вина из Самоса, Лесбоса, других островов, в основном Эгейского моря.

"Что касается технологий виноделия, то конечно же они изменились. Но есть определенная тенденция в последнее время – производство так называемых натуральных или природных вин, когда в вино не добавляются вспомогательные дрожжевые культуры, и вино ферментируется изначально со своими натуральными дрожжами, и ферментируется либо в дубе, либо в глине. Виноград или вино некоторое время находится в глине, глиняной амфоре, которая помещена в погреб при контролируемой температуре, но ее не закапывают в землю, как в Грузии", - сказал Канакис.