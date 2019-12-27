Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-27T03:26+0300
https://ria.ru/20191227/1562913658.html
Греческий винодел назвал максимальную дозу алкоголя на Новый год
https://cdn24.img.ria.ru/images/153209/54/1532095495_0:211:3072:1939_1036x0_80_0_0_f4545ac868399e3a82afcecda7ba0dc4.jpg
РИА Новости

Греческий винодел назвал максимальную дозу алкоголя на Новый год

03:26 27.12.2019
747
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВино
Вино
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Вино. Архивное фото
АФИНЫ, 27 дек - РИА Новости. Вино помогает получить удовольствие от ужина, тем более праздничного, но злоупотреблять им не стоит, чтобы веселье не превратилось в свою противоположность, считает член Союза виноделов Пелопоннеса, менеджер по экспорту и маркетингу винодельческой кампании Cavino Георгий Канакис.
Что касается выбора вина на праздничный стол, то он субъективный, все зависит от вкуса и от кухни.

Дело вкуса и кухни

"Помимо традиционного шампанского, которое все пьют на Новый год, я думаю, что все зависит от кухни. Так как мы начинаем встречать Новый год с салатов – оливье в России, возможно, греческий салат, то имеет смысл начать с белого вина и потом перейти к красным винам. Все это можно сочетать за столом", - рассказал Канакис в интервью РИА Новости.
"Какое вино вы выберете – дело вкуса, главное, чтобы оно было свежим, ароматным, вкусным. Уже исходя из своего вкуса каждый сможет выбрать", - заметил он.
Канакис советует при выборе белых вин смотреть год урожая, чтобы оно было произведено за год-два до продажи.
"Белые вина в основном не подвергаются выдержке, если мы не говорим об исключительных сортах, об очень дорогих винах", - напомнил он.
По его словам, в этом году в Греции был очень хороший урожай
Покупатель в отделе алкогольной продукции гипермаркета Ашан
Вчера, 12:45
ФАС не получала жалоб о росте цен на алкоголь перед Новым годом
"Были очень благоприятные климатические условия для сбора. И вина нового урожая чрезвычайно ароматные, свежие, вкусные. Я думаю, что российский потребитель будет очень рад. Я сейчас бы посоветовал искать урожай 2019 года. Хотя эти вина сейчас не так просто найти. В основном на полках сейчас урожай 2018 года", - сказал специалист.
По его мнению, из греческих вин недорого сегмента, до 1 тысячи рублей, лучше выбирать свежие вина и известные сорта, такие как международный сорт совиньон бланш, шардонэ, или греческие сорта малагузия, асиртико.
"Желательно, чтобы это было без выдержки в бочке, без обработки в бочке, потому что белые вина становятся более тяжелыми. То есть, лучше ароматные вина с ферментацией без использования дуба", - сказал Канакис.
Красные вина в этом ценовом сегменте можно смотреть с выдержкой в дубовых бочках.
"Это могут быть как бленды, так и односортовые вина. Прекрасно известно в Греции вино из винограда сорта айоргитико – ему несколько тысяч лет, или ксиномавро. А международные сорта – каберне, мерло", - сказал Канакис.
Телеведущая Елена Малышева
Вчера, 09:52Новый год—2020
Малышева посоветовала худеющим грызть лед за новогодним столом

Культура потребления

Специалист советует не злоупотреблять спиртными напитками и не переступать норму.
"Все зависит от компании, от стола и продолжительности застолья, количества поглощенной еды. Если мы говорим о каждодневном небольшом ужине, то я думаю, что два бокала вина – этого достаточно. Если мы говорим о более продолжительном застолье – празднике, Новом годе, то, конечно, может быть больше. Я думаю, что не стоит превышать четырех бокалов вина. Это позволит чувствовать себя весело, в приподнятом настроении, но не перейти границу, когда на смену веселью приходят другие эмоции", - сказал Канакис.
Он считает, что небольшое употребление вина не вредит.
"Вино помогает получить удовольствие от ужина, от самой еды. Оно помогает во многом – расслабиться, снять стресс, улучшить настроение, это все те вещи, которые помогает нам лучше жить и получать удовольствие от ежедневной нашей жизни", - полагает Канакис.
Бокал белого вина
24 декабря, 14:29
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток

Российский рынок

Георгий Канакис отметил, что на российском рынке произошли большие изменения за последние 2-3 года.
"Можно сказать, российский рынок наконец-то открылся для наших, для греческих вин. Есть хорошие отклики. Я думаю, что вино людям нравится, все очень довольны качеством. Мы стараемся это качество улучшать. И в этом году в Греции был очень хороший урожай", - сказал он.
Греческие вина появились как в супермаркетах, в сетях, так и в ресторанном бизнесе, они представлены в греческих ресторанах в Москве, и, по словам поставщиков, продажи идут очень хорошо.
Канакис считает цены вполне доступными.
"Премиальная категория в ресторанах порядка 2 тысяч - 2,5 тысяч рублей за бутылку. Это, в принципе, средний ценовой сегмент для ресторанного бизнеса. А базовые вина в магазинах гораздо дешевле, от 300 рублей, по-моему. Это доступная цена на вина на каждый день, очень хорошая цена на хорошие вина", - сказал Канакис.
Празднование Нового года
24 декабря, 02:05Новый год—2020
Названа новогодняя традиция, против которой бессильны врачи
Он отметил, что уже в 5-м – 6-м веках до нашей эры греки поставляли вино в другие страны. Тогда были известны вина из Самоса, Лесбоса, других островов, в основном Эгейского моря.
"Что касается технологий виноделия, то конечно же они изменились. Но есть определенная тенденция в последнее время – производство так называемых натуральных или природных вин, когда в вино не добавляются вспомогательные дрожжевые культуры, и вино ферментируется изначально со своими натуральными дрожжами, и ферментируется либо в дубе, либо в глине. Виноград или вино некоторое время находится в глине, глиняной амфоре, которая помещена в погреб при контролируемой температуре, но ее не закапывают в землю, как в Грузии", - сказал Канакис.
"Виноделы экспериментируют и пытаются возвращаться к корням производства вин, как это было в прошлом, и создавать что-то интересное, новое, необычное. Есть такая тенденция в Греции, но она во всем мире присутствует", - заключил он.
Световая иллюминация на Никитском бульваре в Москве
23 декабря, 05:24Новый год—2020
Названы примерные расценки на встречу Нового года в ресторанах Москвы
711100
Обсудить 0
Новый год—2020ГрецияРоссияВиноОбщество
Рекомендуем
Шипучие таблетки
Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
Марс во время восхода солнца
Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Президент США Дональд Трамп
Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма
Трудовая книжка
Эксперты рассказали, что стало событием года для кадровиков
Каток
Эксперты назвали города с самыми дорогими зимними развлечениями
Украшение новогодней елки
Исследование: мужчины больше женщин надеются найти любовь в 2020 году
Кадр из фильма Один дома
Зрители догадались, почему Кевина из "Один дома" не взяли с собой
Салат Оливье
В ГД предложили признать новогодние традиции россиян наследием ЮНЕСКО
Церковь в Черногории
Парламент Черногории утвердил спорный закон о церквях
Традиционные блюда новогоднего стола
Эксперты выяснили, сколько россияне готовы потратить на Новый год
Самолет в небе
При крушении пассажирского самолета в Алма-Ате погибли семь человек
Аэропорт Алматы
В Казахстане разбился пассажирский самолет
Италия
В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
Прибытие пассажирского поезда Москва – Симферополь
В Крыму прокомментировали заявление США о запуске поездов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:36Немецкие СМИ лидируют по числу публикаций о "Северном потоке — 2"
12:36Песков оценил идею диалога с Грузией по примеру "нормандского формата"
12:36Решения об освобождении малоимущих от части налогов нет, заявил Песков
12:35Песков рассказал о попытках создать мировой механизм против киберугроз
12:29Женщины в декрете смогут выбрать курс повышения квалификации
12:29Иностранные устройства хранения данных запретили покупать для госнужд
12:27Орешкин рассказал, что ограничивает рост российской экономики
12:27В Москве создадут ледяную скульптуру, посвященную разведчикам Вартанян
12:26Кремль заявил о наличии средств для завершения "Северного потока — 2"
12:26Песков: вмешательство третьих стран не разрешит конфликт в Ливии
12:24В Кремле не помнят инициатив Джонсона по улучшению диалога с Россией
12:23На территории Ливии действуют наемники из разных стран, заявил Песков
12:22Путин в четверг проведет несколько международных телефонных разговоров
12:21Доклад о компромиссах общества и власти передали Путину, заявил Фадеев
12:21Неизвестные напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии
12:21Отношения России и Грузии оставляют желать лучшего, заявил Песков
12:19Фадеев: СПЧ будет настаивать на выработке мягкой политической культуры
12:18Фадеев опасается, что молодежь не воспримет онлайн-голосование всерьез
12:12Синод РПЦ на итоговом заседании обсудит раскол в мировом православии
12:11Поставки газа по "Турецкому потоку" начнутся через несколько дней
Лента новостейМолния