Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-27T02:22+0300
https://ria.ru/20191227/1562913188.html
В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
https://cdn23.img.ria.ru/images/148867/31/1488673100_0:0:701:395_1036x0_80_0_0_96222cd9ad2d81c784867c6667b9bae8.jpg
РИА Новости

В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"

02:22 27.12.2019
28742
© Фото : аккаунт Алексея Гончаренко в FacebookДепутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко
© Фото : аккаунт Алексея Гончаренко в Facebook
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что после запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту Кубань "будет ближе" к Украине. Соответствующий ролик размещен в YouTube.
"Позитивное в том, что (президент России Владимир – ред.) Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе", - заявил депутат. При этом на Гончаренко была надета футболка с надписью "Кубань" на английском языке с цветами украинского флага.
Смоленск
25 декабря, 15:30
Украинский журналист захотел присоединить Крым и Смоленск к Литве
Это не первое подобное заявление от депутата партии экс-президента Петра Порошенко. В октябре он сообщил, что депутаты Верховной рады создали межфракционное "объединение" "Кубань", которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев". При этом Гончаренко был избран главой "объединения". В середине декабря депутат в ходе заседания парламента призвал "заполучить" Кубань в сферу влияния Киева.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя планы Гончаренко, заявил, что "засылать на Кубань политических эмиссаров — безнадежно". Вместо этого депутат посоветовал украинским коллегам подумать о сотрудничестве. В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал создание в украинском парламенте объединения "Кубань" эпатажем.
Здание Верховной рады Украины
18 декабря, 15:47
В Раде захотели сделать из Кубани "украинскую" Кубу
3324432160
Обсудить 37
Ситуация на УкраинеКрымский мостАлексей ГончаренкоЕвропейская солидарностьВерховная Рада УкраиныРоссияВ мире
Популярные комментарии
Пусть вспомнит русскую поговорку " Близок локоток , да не укусишь ".)))))) Мы просто нервы их бережем ,а ведь по мосту кроме пассажирского ,ещё и бронепоезд проехать может ,и с чего они взяли что это пассажирский был поез ,а не БЖРК ?)))))
27 декабря, 04:02
Данил Некипелов
4270000
Ну, наконец-то и на Украине поняли, что теперь и Кубань для них "будет ближе" - Южный Федеральный округ будет развиваться)
27 декабря, 03:57
Б2Борисыч 2019
25100001
Рекомендуем
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Мужчина прикуривает аккумулятор от другого автомобиля
Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля
Галина Волчек
"Великая женщина": артисты — о смерти Галины Волчек
Танк Т-62 в Сирии
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
В России прокомментировали заявление США о запуске поездов в Крым
Зарядка смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке гаджетов
Аэропорт Алматы
В Казахстане разбился пассажирский самолет
Сотрудник полиции Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Экс-полицейских осудили за изнасилование дознавательницы в Уфе
Украинские гривны
У Украины кончились деньги: в стране разразился бюджетный кризис
Крещение детей
В РПЦ изменили правила крещения детей
Гималайский медвежонок
В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
Никольская улица в Москве
Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ
Владимир Путин поздравляет россиян с наступающим Новым годом
Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год
Могила рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) на Пятницком кладбище Москвы
Неизвестные сожгли крест на могиле Децла
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:58На месте крушения самолета в Алма-Ате работают почти тысяча человек
07:42Появилось видео с места крушения самолета в Алма-Ате
07:39Работу авиакомпании Bek Air приостановили после авиакатастрофы
07:29В Казахстане рассказали о пострадавших при крушении самолета
07:25Число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 14 человек
07:14Источник: в России не эксплуатируются самолеты Fokker 100
07:11В аэропорт Алма-Аты прибыло большое число автомобилей скорой помощи
07:07В Свердловской области потушили пожар в ангарах
06:52На борту рухнувшего в Алма-Ате самолета не было россиян
06:45Очевидец рассказал о крушении самолета в Алма-Ате
06:41Глава Казахстана пообещал наказать виновных в крушении самолета
06:39Число жертв крушения самолета в Алма-Ате увеличилось до девяти человек
06:36Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах выросло до 28 человек
06:28Зрители догадались, почему Кевина из "Один дома" не взяли с собой
06:24В Казахстане приостановили полеты самолетов Fokker 100 после крушения
06:23Рейс Bek Air при вылете из Алма-Аты рухнул в районе жилого сектора
06:22В аэропорту Алма-Аты рассказали о крушении пассажирского самолета
06:03В Кузбассе будут судить мужчину, нарубившего на Новый год 700 елок
06:01При крушении пассажирского самолета в Алма-Ате погибли семь человек
05:59Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж
Лента новостейМолния