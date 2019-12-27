В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"

"Позитивное в том, что (президент России Владимир – ред.) Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе", - заявил депутат. При этом на Гончаренко была надета футболка с надписью "Кубань" на английском языке с цветами украинского флага.

Это не первое подобное заявление от депутата партии экс-президента Петра Порошенко. В октябре он сообщил, что депутаты Верховной рады создали межфракционное "объединение" "Кубань", которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев". При этом Гончаренко был избран главой "объединения". В середине декабря депутат в ходе заседания парламента призвал "заполучить" Кубань в сферу влияния Киева.