В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП

Трагический инцидент произошел в окрестностях города Джинева в ночь на четверг, когда в стране отмечалось Рождество.

По данным правоохранителей, автомобиль, в котором находились девушки, потерял управление и врезался в дерево. Три из них погибли на месте. Одну пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу на вертолете. Все жертвы аварии принадлежали к местному коллективу чирлидерш – группе поддержки спортивных команд, устраивающей шоу во время перерывов матчей.