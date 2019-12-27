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В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
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РИА Новости

В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП

01:30 27.12.2019
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CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Группа 16-летних чирлидерш попала в ДТП в американском штате Алабама, три девушки погибли и две получили ранения, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.
Трагический инцидент произошел в окрестностях города Джинева в ночь на четверг, когда в стране отмечалось Рождество.
По данным правоохранителей, автомобиль, в котором находились девушки, потерял управление и врезался в дерево. Три из них погибли на месте. Одну пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу на вертолете. Все жертвы аварии принадлежали к местному коллективу чирлидерш – группе поддержки спортивных команд, устраивающей шоу во время перерывов матчей.
По предварительной версии, причиной аварии мог стать олень, пробежавший перед автомобилем.
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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