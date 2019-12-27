Россия начала военное сотрудничество с 39 странами за пять лет

"За этот период подписаны 39 новых соглашений о военном сотрудничестве с государствами Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как сказалась заморозка НАТО отношений с Россией по военной линии пять лет назад.