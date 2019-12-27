Россия начала военное сотрудничество с 39 странами за пять лет

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия подписала соглашения о военном сотрудничестве с 39 странами за прошедшие пять лет, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин в интервью газете российских вооруженных сил "Красная звезда".
"За этот период подписаны 39 новых соглашений о военном сотрудничестве с государствами Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как сказалась заморозка НАТО отношений с Россией по военной линии пять лет назад.
Фомин отметил, что помимо развития военно-технического сотрудничества с традиционными партнерами - Индией и Китаем, - РФ добилась больших успехов с Мьянмой, Лаосом, Вьетнамом, Камбоджей. Активно развивается взаимодействие с Филиппинами, Шри-Ланкой, Таиландом, Индонезией.
"Мы также наращиваем взаимодействие в этой сфере с рядом государств Африки (Алжиром, Анголой, Египтом, Замбией, Мали, Марокко, Мозамбиком, Нигерией, Суданом, Угандой, ЮАР и другими) и Латинской Америки (Аргентиной, Боливией, Бразилией, Венесуэлой, Кубой, Никарагуа, Перу, Чили)", - добавил замминистра.
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