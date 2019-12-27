Эксперты выяснили, куда поедут на Новый год любители экзотики

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Туристический сервис выявил самые популярные направления для авторских туров на Туристический сервис выявил самые популярные направления для авторских туров на Новый год , в начале рейтинга – Индия, Шри-Ланка, Филиппины и Россия, сообщает YouTravel.me.

В декабре 2019 года эксперты опросили 1 500 человек и определили наиболее востребованные для необычного путешествия с 30 декабря 2019 года по 10 января 2020 года направления.

В первую тройку вошли Индия, Шри-Ланка и Филиппины. Высокую строчку в рейтинге заняла Россия. Также в список попали экзотические африканские страны – ЮАР и Танзания, популярные направления для сафари. Замыкают рейтинг Марокко, куда пользователи планируют поездку с восхождением на самую высокую точку Атласских гор –Тубкаль, и Индонезия, туда едут покорять океанические волны, смотреть на водопады и вулканы, а также с серфинг- и йога-турами.

Кроме того, сервис проанализировал данные о бронированиях за весь 2019 год.

Лидером по количеству бронирований авторских туров стала Исландия. В стране вулканов, гейзеров и водопадов популярны путешествия на внедорожниках и автодомах. Второе место заняли туры по России. Наибольшим спросом пользовались Кавказ (31 процент), Алтай (12 процентов) и Карелия (11 процентов). Чаще всего пользователи сервиса отправлялись в треккинг-туры и экспедиции, а также в путешествия с программами фитнеса и йоги.

Замкнула тройку Индия.