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Туризм
2019-12-27T07:11+0300
https://ria.ru/20191227/1562901193.html
Эксперты выяснили, куда поедут на Новый год любители экзотики
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РИА Новости

Эксперты выяснили, куда поедут на Новый год любители экзотики

06:58 27.12.2019 (обновлено: 07:11 27.12.2019)
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© AP Photo / Biswaranjan RoutХудожники в костюмах Санта Клауса создают песчаную скульптуру в канун Рождества на пляже города Пури, Индия
Художники в костюмах Санта Клауса создают песчаную скульптуру в канун Рождества на пляже города Пури, Индия
© AP Photo / Biswaranjan Rout
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Туристический сервис выявил самые популярные направления для авторских туров на Новый год, в начале рейтинга – Индия, Шри-Ланка, Филиппины и Россия, сообщает YouTravel.me.
В декабре 2019 года эксперты опросили 1 500 человек и определили наиболее востребованные для необычного путешествия с 30 декабря 2019 года по 10 января 2020 года направления.
В первую тройку вошли Индия, Шри-Ланка и Филиппины. Высокую строчку в рейтинге заняла Россия. Также в список попали экзотические африканские страны – ЮАР и Танзания, популярные направления для сафари. Замыкают рейтинг Марокко, куда пользователи планируют поездку с восхождением на самую высокую точку Атласских гор –Тубкаль, и Индонезия, туда едут покорять океанические волны, смотреть на водопады и вулканы, а также с серфинг- и йога-турами.
Кроме того, сервис проанализировал данные о бронированиях за весь 2019 год.
Лидером по количеству бронирований авторских туров стала Исландия. В стране вулканов, гейзеров и водопадов популярны путешествия на внедорожниках и автодомах. Второе место заняли туры по России. Наибольшим спросом пользовались Кавказ (31 процент), Алтай (12 процентов) и Карелия (11 процентов). Чаще всего пользователи сервиса отправлялись в треккинг-туры и экспедиции, а также в путешествия с программами фитнеса и йоги.
Замкнула тройку Индия.
Чаще всего в течение 2019 года, по данным сервиса, в авторский тур отправлялись люди в возрасте 25-34 (35 процентов) и 35-44 лет (25 процентов).
Девушки в новогодних костюмах позируют на пляже в Ницце
3 декабря, 08:00Новый год—2020
Пять стран, где можно дешево и необычно встретить Новый год
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ТуризмГорный АлтайКавказТуризмтуристыНовости - ТуризмИсландияМароккоЮАРШри-ЛанкаРоссияИндияТанзанияИндонезияКарелияФилиппины
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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