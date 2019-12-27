"А нужно ли нам членство в ЕС?" Почему Баку разочаровался в Европе

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан сделал все возможное для интеграции в структуры Евросоюза, но не встретил взаимности. Дальнейшие шаги по сближению с европейскими институтами он назвал бессмысленными. Президент подчеркнул, что Брюсселю следовало бы больше учитывать интересы его страны. Чем вызвано недовольство Баку, разбиралось РИА Новости.

Неравноправное партнерство

"Если мы говорим про евроинтеграцию в контексте членства в Евросоюзе, то это невозможно", — заявил президент Азербайджана в телеинтервью.

Алиев считает, что дальнейшим усилиям по объединению мешает децентрализация Европы. В пример он привел Балканские страны, которые давно претендуют на членство в ЕС, но так его и не получили.

"А ведь им обещали (вступление) при выполнении ряда условий. И некоторые из них пошли на эти условия. Для кого-то процесс был болезненным, что привело к внутренним столкновениям в этих странах, протестам, общество было раздроблено", — пояснил Алиев.

Президент Азербайджана напомнил, что дольше всех пороги Евросоюза обивает Турция, но европейские чиновники не спешат открывать дверь.

"Ряд стран бывшего социалистического блока вошли в ЕС, а разве они сильнее, развиты больше, чем Турция? Почему им дали зеленый свет, а Турции нет? Только потому, что Турция — мусульманская страна. В этом случае примут ли туда Азербайджан? Нет", — заявил лидер страны.

Кроме того, не все, что происходит в Европе, получило бы одобрение в Азербайджане. "Мы видим процессы, в частности на религиозной основе. А это приемлемо для нас? Нет", — заметил Алиев.

Вдобавок он раскритиковал действия "так называемой оппозиции", выходящей на улицы с флагами ЕС. "Они хотят, чтобы судьба Азербайджана решалась в Брюсселе? — задался вопросом президент. — Свою судьбу мы не можем отдать в другие руки. У нас своя история, свои ценности".

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Посол ЕС Маркус Эдерер и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов на заседании Мюнхенской конференции по безопасности в Минске © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Посол ЕС Маркус Эдерер и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов на заседании Мюнхенской конференции по безопасности в Минске

"Односторонняя инструкция ЕС"

Критика в адрес Евросоюза звучит из Баку не впервые. В 2013 году азербайджанские власти отказались подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС. Документ предписывает странам, которые хотят тесно сотрудничать с Европой, провести политические, экономические, торговые и судебные реформы. В обмен Брюссель обещает им беспошлинный доступ к европейскому рынку.

"Мы хотим подготовить документ, более адекватно отвечающий уровню наших отношений", — объяснил позицию Азербайджана занимавший тогда пост замглавы администрации президента Новруз Мамедов.

Президент Алиев высказался еще жестче. На Мюнхенской конференции по безопасности в 2017 году он назвал Соглашение об ассоциации с ЕС "односторонней инструкцией". Недовольство азербайджанского лидера вызвало и то, что европейские страны не заняли внятную позицию по ситуации в Нагорном Карабахе.

В Баку не скрывают и скепсиса по отношению к Восточному партнерству — совместному проекту ЕС и шести постсоветских стран. Хотя изначально Азербайджан рассматривал его как способ углубленной интеграции с Брюсселем.

На саммите Восточного партнерства, отметившего в этом году десятилетний юбилей, Азербайджан в числе других стран отказался подписывать итоговую декларацию, поскольку цели проекта неясны, а позиция по многим вопросам международной повестки невнятна.

Принимавшие участие в юбилейном саммите азербайджанские чиновники отметили, что страна одинаково дорожит российским и европейским рынками.

© AFP 2019 / Stringer Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Баку. 25 августа 2018 © AFP 2019 / Stringer Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Баку. 25 августа 2018

Уйти из-под влияния России

Критический взгляд на дружбу с Европой сформировался у Азербайджана не сразу. В начале девяностых Баку, как и столицы большинства постсоветских стран, настроился на крепкую дружбу с Западом. Сразу после распада СССР эта страна на юге Кавказа стала рассматриваться как ключевой источник энергоресурсов Каспийского бассейна на рынке ЕС.

В 1996-м Баку и Брюссель подписали Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое оговаривало политические, экономические, социально-культурные аспекты. Документ действует и сегодня, хотя стороны давно признали, что он устарел.

В 2017-м начались переговоры о новом соглашении, которое учитывало бы современные реалии. Пока результатов нет. Алиев объясняет это тем, что стороны по-разному смотрят на формирование цен на энергоносители. Противоречия остаются и в вопросах вступления Баку в ВТО.

"Мы сейчас живем без этого соглашения и успешно развиваемся, ни от кого ничего не ждем, не обращались ни за какими льготами", — заявил президент Азербайджана.

Но сотрудничество с ЕС не ограничивалось двусторонними связями. В 1997 году Баку стал членом региональной организации ГУУАМ, ориентированной на тесное взаимодействие с европейскими и международными институтами. При этом страны-члены никогда не скрывали, что создают противовес СНГ и ищут способ уйти из-под влияния России.

Помимо Азербайджана, в организацию входили Грузия, Украина, Узбекистан и Молдавия — из первых букв в названиях стран и сложилась аббревиатура. Но антироссийская направленность сплачивала участников объединения недолго. В 2005-м из ГУУАМ вышел Узбекистан, а в конце нулевых и остальные члены признали "нежизнеспособность и бесперспективность организации".

© AP Photo / Pool Photo Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев и Георгий Квирикашвили на церемонии открытия железной дороги Баку — Тбилиси — Карс в Баку © AP Photo / Pool Photo Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев и Георгий Квирикашвили на церемонии открытия железной дороги Баку — Тбилиси — Карс в Баку

"Баку не ждет помощи"

Азербайджанский политолог Фархад Маммадов в беседе с РИА Новости говорит, что Баку одинаково дорожит отношениями и с Москвой, и с Брюсселем. При этом отмечает, что сотрудничество с ЕС зиждется на прагматических интересах.

"У Азербайджана никогда не было цели стать членом ЕС. Мы отдаем себе отчет, что даже при желании никогда не вступим в это объединение. Например, в Восточном партнерстве мы единственная мусульманская страна. Зная опыт Турции, мы не питаем никаких иллюзий", — объясняет Маммадов и добавляет, что Баку больше рассчитывает на двусторонние контакты.

"Подписаны соглашения с девятью странами Евросоюза. Многолетний опыт участия в Восточном партнерстве, где часто выдвигаются противоречивые требования, убедил азербайджанские власти: двусторонние связи эффективнее", — пояснил азербайджанский политолог.

В отличие от других претендентов на членство в ЕС, у Баку отсутствуют ложные ожидания, убежден эксперт.

"Мы не ждем от ЕС финансовой помощи, а точечно сотрудничаем по конкретным проектам, будь то Южный газовый коридор или недавно запущенная железная дорога Баку — Тбилиси — Карс. У Азербайджана есть свое мнение, и мы его отстаиваем", — подчеркнул Маммадов.

Между тем эксперт специалист по Южному Кавказу Нурлан Гасымов обращает внимание, что, в отличие от Турции и Балкан, дискуссия о членстве Азербайджана в ЕС никогда и не велась. Высказывания президента Алиева о невозможности вступления в ЕС аналитик связывает с внутриполитическими пертурбациями в стране.

"В феврале в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы. Новый состав законодательного органа призван активнее участвовать в реформах. Еще одна цель — пропрезидентская правящая партия "Новый Азербайджан" хочет укрепить свои и без того сильные позиции в парламенте. Заодно избавиться от нелояльных курсу Ильхама Алиева депутатов, которые все еще остаются в парламенте", — объяснил Гасымов.

Заявление Алиева о невозможности членства Азербайджана в ЕС кавказовед расценивает и как "реверанс в сторону России".