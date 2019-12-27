Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-27T08:01+0300
https://ria.ru/20191227/1562895118.html
Победа России: Европа вновь ставит во главу угла собственные интересы
https://cdn22.img.ria.ru/images/156289/62/1562896291_0:158:3072:1886_1036x0_80_0_0_50e7bf096d7ca9821b19ccf0edb3251c.jpg
РИА Новости

Победа России: Европа вновь ставит во главу угла собственные интересы

08:00 27.12.2019 (обновлено: 08:01 27.12.2019)
62951
© AP Photo / Matt DunhamДевушки в масках с символикой Евросоюза
Девушки в масках с символикой Евросоюза
© AP Photo / Matt Dunham
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль дала интервью РИА Новости, в котором заявила, что Европа потратила почти 20 лет попусту, не поддержав идеи Владимира Путина, озвученные им в речи в германском бундестаге вскоре после теракта 11 сентября 2001-го.
В том своем выступлении президент акцентировал положение России как европейской державы, чье мнение, однако, не учитывают в Европе при принятии важнейших решений. Он тогда призвал отказаться от стереотипов холодной войны и выстраивать с Москвой равноправные партнерские отношения.

Комментарий Кнайсль перекликается с недавней статьей бывшего министра иностранных дел Франции Юбера Ведрина. В публикации он обвиняет Запад в том, что тот много лет "был ослеплен своей гордыней" и совершенно не интересовался будущим собственных отношений с Россией. Это замкнуло ситуацию в порочный круг, для выхода из которого Европе "необходимо осознать, какие отношения нам нужны с великим соседом, и разобраться в том, имеют ли только США право на их пересмотр".

В России подобные заявления бывших высокопоставленных лиц западных государств частенько принято воспринимать со снисходительным пренебрежением, мол, где вы раньше были и почему молчали, когда занимали соответствующие кресла.
Однако тут в обоих случаях упрек будет несправедлив.
Карин Кнайсль регулярно обвиняли в "русофилии" и чуть ли не работе на Москву еще во время ее пребывания в должности. Будучи главой австрийского МИД, она открыто проводила курс на выстраивание конструктивных отношений с Россией. А летом прошлого года в фокус внимания всего мира — и под огонь жесткой критики антироссийских сил — попала ее свадьба, на которой гостем был Владимир Путин.
Вид на Спасскую башню Московского Кремля с Манежной площади
13 декабря, 10:00
Стало известно, за что в России не любят Запад
Что касается Юбера Ведрина, то с ним ситуация еще интереснее.
За два десятилетия текущего века европейская политика заметно измельчала в глазах России. Франции это касается особенно. Влиятельная мировая держава превратилась в спутника Германии, а быстро сменяющие друг друга президенты, чьи имена порой иностранная публика просто не успевала запомнить, — в поддакивающих партнеров Ангелы Меркель. Оставалось только вздыхать об ушедшей эпохе политических титанов Пятой республики.
Так вот, Юбер Ведрин относится как раз к той самой эпохе. Представитель французской политический династии, карьерный дипломат, сподвижник президента Франсуа Миттерана, глава МИД в 1997-2002 годах и блестящий государственный ум, по признанию других представителей национального истеблишмента. Семидесятидвухлетний Ведрин уже более 15 лет как отошел от активной политической деятельности, сосредоточившись на консалтинге и публицистике.
В общем, Юбер Ведрин — настоящий политический тяжеловес. К его помощи и советам прибегали все последние президенты. Более того, злые языки утверждают, что именно влияние Ведрина сыграло не последнюю роль в совершенном Макроном "развороте к Москве".
Экс-глава французского МИД последовательно продвигает идею о необходимости активного восстановления отношений с Россией. Его нынешняя статья — далеко не первое выступление такого рода. Летом он высказал аналогичную мысль в интервью газете Figaro. Причем самое важное, что Ведрин обосновывает свою позицию не высокими гуманитарными соображениями, а национальными интересами Франции.
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
23 сентября, 08:00
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
По его мнению, с Россией нужно договариваться не потому, что она хорошая и несправедливо наказанная, а потому, что она просто есть — слишком большая и слишком влиятельная, чтобы ее можно было игнорировать. Запад откровенно сглупил, пойдя выбранным путем, и теперь вынужден расхлебывать последствия. Причем для Парижа важно перехватить инициативу, потому что иначе это сделает Трамп, который "вновь запустит динамику между США и Россией, не принимая во внимание интересы Европы".
В новой публикации Ведрин активно защищает политику Эммануэля Макрона и опять-таки апеллирует к рациональности. Не имеет значения, хороший Путин или плохой, важно, что США и европейские страны своей предыдущей политикой в отношении России зашли в "бессмысленный тупик". А у Франции есть реальный шанс вывести из него не только себя, но и весь Запад — и "было бы глупо не делать этого". Между строк прозрачно читается, что, если это удастся, Париж заметно укрепит свое державное влияние на международной арене.

Все это пишет человек с прочной репутацией прагматика, французского патриота и сторонника национального суверенитета. Причем данными заявлениями он не пытается пробить лбом стену, а просто подкрепляет своим авторитетом уже реализуемую руководством страны политику.

Стоит признать, что ситуация с Кнайсль и с Ведриным заметно отличается от привычно-ироничного "все они становятся умными, когда превращаются в бывших".
Впрочем, теперь и прежние истории предстают в несколько новом свете. Тогда многим в России подобные высказывания бывших западных ВИПов казались бесполезными и бессмысленными. А упорные попытки Москвы достучаться до европейских партнеров оценивались как оскорбительное для страны унижение и просто неэффективная политика.
Флаг Евросоюза в Брюсселе
15 декабря, 08:00
Европа готовится объявить войну всему миру — и это хорошо для России
Однако теперь становится очевидным, что Россия добилась своего.
Все больше стран обнаруживают, что Кремль был прав, когда долгие годы твердил им: не надо любить Россию — вы себя полюбите (и снова начните уважать собственный суверенитет), и тогда нам будет куда проще договориться.
9312954632
Карин КнайсльФрансуа МиттеранАнгела МеркельЕвропаРоссияСШААвторыВ мире
Популярные комментарии
Хорошо пишет Ирина Алкснис. Очень нравятся её статьи.
27 декабря, 10:35
yyuriy.l.07
8331078103
Победила Европа вставшая на сторону Украины, теперь у зеленского и компании есть транзит газа и 3 млрд зелени из ПФР рф благодаря реформе
27 декабря, 12:33
GAGarun Al Rashid
14211050
Рекомендуем
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
США "распечатали кубышку, чтобы наказать русских". Не получилось
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на 5-м Саммите Восточного партнерства в Брюсселе
"А нужно ли нам членство в ЕС?" Почему Баку разочаровался в Европе
Тень летящего самолета
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украинские гривны
У Украины кончились деньги: в стране разразился бюджетный кризис
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
Россия и Украина обнулят претензии по газу с 1 января
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
В МИД Эстонии заявили, что Таллин не изменит позицию по Sputnik
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Российские политики ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Посол Великобритании в России Лори Бристоу
Британский посол описал Россию тремя словами
Сто лет назад Тунгусский метеорит упал в районе реки Подкаменная Тунгуска
"Жертва Тунгусской катастрофы?" Ученые изучают странных птиц и озеро
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
В ООН ответили на обвинения в попустительстве визовому саботажу США
Бойцы Грома (Альфа) незадолго до штурма дворца Х. Амина. Кабул. Декабрь 1979 год
Огненный "Шторм". Почему дворец Амина не устоял перед спецназом КГБ
Танк Т-62 в Сирии
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
03:08Рогозин рассказал о замечаниях к проекту ракеты для полетов к Луне
03:06Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег
Лента новостейМолния