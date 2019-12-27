Победа России: Европа вновь ставит во главу угла собственные интересы

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль дала интервью РИА Новости, в котором заявила , что Европа потратила почти 20 лет попусту, не поддержав идеи Владимира Путина, озвученные им в речи в германском бундестаге вскоре после теракта 11 сентября 2001-го.

В том своем выступлении президент акцентировал положение России как европейской державы, чье мнение, однако, не учитывают в Европе при принятии важнейших решений. Он тогда призвал отказаться от стереотипов холодной войны и выстраивать с Москвой равноправные партнерские отношения.

Комментарий Кнайсль перекликается с недавней статьей бывшего министра иностранных дел Франции Юбера Ведрина. В публикации он обвиняет Запад в том, что тот много лет "был ослеплен своей гордыней" и совершенно не интересовался будущим собственных отношений с Россией. Это замкнуло ситуацию в порочный круг, для выхода из которого Европе "необходимо осознать, какие отношения нам нужны с великим соседом, и разобраться в том, имеют ли только США право на их пересмотр".

В России подобные заявления бывших высокопоставленных лиц западных государств частенько принято воспринимать со снисходительным пренебрежением, мол, где вы раньше были и почему молчали, когда занимали соответствующие кресла.

Однако тут в обоих случаях упрек будет несправедлив.

Карин Кнайсль регулярно обвиняли в "русофилии" и чуть ли не работе на Москву еще во время ее пребывания в должности. Будучи главой австрийского МИД, она открыто проводила курс на выстраивание конструктивных отношений с Россией. А летом прошлого года в фокус внимания всего мира — и под огонь жесткой критики антироссийских сил — попала ее свадьба, на которой гостем был Владимир Путин.

Что касается Юбера Ведрина, то с ним ситуация еще интереснее.

За два десятилетия текущего века европейская политика заметно измельчала в глазах России. Франции это касается особенно. Влиятельная мировая держава превратилась в спутника Германии, а быстро сменяющие друг друга президенты, чьи имена порой иностранная публика просто не успевала запомнить, — в поддакивающих партнеров Ангелы Меркель. Оставалось только вздыхать об ушедшей эпохе политических титанов Пятой республики.

Так вот, Юбер Ведрин относится как раз к той самой эпохе. Представитель французской политический династии, карьерный дипломат, сподвижник президента Франсуа Миттерана, глава МИД в 1997-2002 годах и блестящий государственный ум, по признанию других представителей национального истеблишмента. Семидесятидвухлетний Ведрин уже более 15 лет как отошел от активной политической деятельности, сосредоточившись на консалтинге и публицистике.

В общем, Юбер Ведрин — настоящий политический тяжеловес. К его помощи и советам прибегали все последние президенты. Более того, злые языки утверждают, что именно влияние Ведрина сыграло не последнюю роль в совершенном Макроном "развороте к Москве".

Экс-глава французского МИД последовательно продвигает идею о необходимости активного восстановления отношений с Россией. Его нынешняя статья — далеко не первое выступление такого рода. Летом он высказал аналогичную мысль в интервью газете Figaro. Причем самое важное, что Ведрин обосновывает свою позицию не высокими гуманитарными соображениями, а национальными интересами Франции.

По его мнению, с Россией нужно договариваться не потому, что она хорошая и несправедливо наказанная, а потому, что она просто есть — слишком большая и слишком влиятельная, чтобы ее можно было игнорировать. Запад откровенно сглупил, пойдя выбранным путем, и теперь вынужден расхлебывать последствия. Причем для Парижа важно перехватить инициативу, потому что иначе это сделает Трамп, который "вновь запустит динамику между США и Россией, не принимая во внимание интересы Европы".

В новой публикации Ведрин активно защищает политику Эммануэля Макрона и опять-таки апеллирует к рациональности. Не имеет значения, хороший Путин или плохой, важно, что США и европейские страны своей предыдущей политикой в отношении России зашли в "бессмысленный тупик". А у Франции есть реальный шанс вывести из него не только себя, но и весь Запад — и "было бы глупо не делать этого". Между строк прозрачно читается, что, если это удастся, Париж заметно укрепит свое державное влияние на международной арене.

Все это пишет человек с прочной репутацией прагматика, французского патриота и сторонника национального суверенитета. Причем данными заявлениями он не пытается пробить лбом стену, а просто подкрепляет своим авторитетом уже реализуемую руководством страны политику.

Стоит признать, что ситуация с Кнайсль и с Ведриным заметно отличается от привычно-ироничного "все они становятся умными, когда превращаются в бывших".

Впрочем, теперь и прежние истории предстают в несколько новом свете. Тогда многим в России подобные высказывания бывших западных ВИПов казались бесполезными и бессмысленными. А упорные попытки Москвы достучаться до европейских партнеров оценивались как оскорбительное для страны унижение и просто неэффективная политика.

Однако теперь становится очевидным, что Россия добилась своего.