Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина

ВЕНА, 26 дек — РИА Новости, Маргарита Костив. Европа потратила время впустую, не поддержав идеи Европа потратила время впустую, не поддержав идеи Владимира Путина , озвученные им в бундестаге, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию со дня прихода президента России к власти.

Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

Кнайсль рассказала, что ее сильно впечатлила речь российского лидера в немецком парламенте вскоре после теракта 11 сентября 2001 года.

Путин тогда сделал акцент на том, что Россия — самая что ни на есть европейская держава, однако многие важнейшие решения в Европе принимаются без ее участия. Президент призвал отказаться от шаблонов холодной войны и быть равноправными партнерами как европейской, так и мировой архитектуры безопасности.

"На планы, идеи, которые он предлагал немецкому парламенту, а вместе с ним и всей Европе, тогда никто должным образом не смог среагировать. Это очень досадно, потому что президент Путин своей речью, своими предложениями шагнул далеко вперед. Он был смелым, он выступил с предложением. И предложение не поддержали", — вспоминает Кнайсль.

В фильме "Миропорядок 2018" Путин рассказал, что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.