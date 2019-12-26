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Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
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РИА Новости

Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина

03:07 26.12.2019 (обновлено: 12:10 26.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и экс-министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
Президент России Владимир Путин и экс-министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и экс-министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Архивное фото
ВЕНА, 26 дек — РИА Новости, Маргарита Костив. Европа потратила время впустую, не поддержав идеи Владимира Путина, озвученные им в бундестаге, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию со дня прихода президента России к власти.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
Кнайсль рассказала, что ее сильно впечатлила речь российского лидера в немецком парламенте вскоре после теракта 11 сентября 2001 года.
Путин тогда сделал акцент на том, что Россия — самая что ни на есть европейская держава, однако многие важнейшие решения в Европе принимаются без ее участия. Президент призвал отказаться от шаблонов холодной войны и быть равноправными партнерами как европейской, так и мировой архитектуры безопасности.

"На планы, идеи, которые он предлагал немецкому парламенту, а вместе с ним и всей Европе, тогда никто должным образом не смог среагировать. Это очень досадно, потому что президент Путин своей речью, своими предложениями шагнул далеко вперед. Он был смелым, он выступил с предложением. И предложение не поддержали", — вспоминает Кнайсль.

В фильме "Миропорядок 2018" Путин рассказал, что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.
Глава государства отметил, что с того самого времени не менял своей позиции по этой теме.
Читайте полный текст интервью с Карин Кнайсль >>
Министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции
17 декабря, 16:29
Экс-глава МИД Австрии раскритиковала политику НАТО в отношении России
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Карин КнайсльВладимир ПутинГерманияАвстрияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Заметил,что,как экс становятся,то сразу другие дифирамбы поют по отношению к России и Путину. Лицемеры...Отвратительно это все слышать и видеть.
26 декабря, 05:56
Алексей Борисович
3430103
Они всегда будут видеть в нас варваров. Им высокомерие глаза застит.
26 декабря, 05:18
Петя Иванов
2920103
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