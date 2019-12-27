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Биография Эммануила Виторгана
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РИА Новости

Биография Эммануила Виторгана

01:36 27.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭммануил Виторган во время творческой встречи в Москве
Эммануил Виторган во время творческой встречи в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Актер театра и кино, народный артист России Эммануил Гедеонович Виторган родился 27 декабря 1939 года в Баку (Азербайджан). Позже семья Виторганов переехала в Ставрополь, затем в Астрахань.
В 1961 году Эммануил Виторган окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств), курс Бориса Зона.
В 1961-1963 годах он был актером Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина.
В 1963-1967 годах работал в ленинградском Театре драмы и комедии на Литейном (ныне Театр "На Литейном").
В 1967-1971 годах Виторган был актером Ленинградского государственного театра имени Ленинского Комсомола (ныне Санкт-Петербургский государственный театр "Балтийский дом"). Он играл Левинсона в спектакле по роману Александра Фадеева "Разгром", был занят в постановках "Любовь Яровая" по Константину Треневу, "Униженные и оскорбленные" по Федору Достоевскому, "Три мушкетера" по Александру Дюма, создал образ Бернардо в мюзикле "Вестсайдская история" Леонарда Бернстайна по пьесе Артура Лорентса.
В 1971-1982 годах Виторган работал в труппе Московского драматического театра имени К.С. Станиславского (ныне Электротеатр "Станиславский"). Он был занят в спектаклях "Брысь, костлявая, брысь!" по Саулюсу Шальтянису (Каминкас) и "Сирано де Бержерак" по Эдмону Ростану (Кристиан). В известной постановке Анатолия Васильева "Взрослая дочь молодого человека" по Виктору Славкину играл роль Ивченко. Актер создал разноплановые сценические образы классической и современной драматургии: Гордон ("Альберт Эйнштейн" Николая Погодина), Файл ("Продавец дождя" Ричарда Нэша), Каренин ("Живой труп" Льва Толстого), Клаверов ("Тени" Михаила Салтыкова-Щедрина), Колесов ("Прощание в июне" Александра Вампилова) и др.
В 1982-1984 годах – в труппе Театра драмы и комедии на Таганке.
В 1984-2006 годах Виторган был актером Академического театра имени В. Маяковского. Среди его ролей – Гупер ("Кошка на раскаленной крыше" по Теннеси Уильямсу), Клим Самгин ("Жизнь Клима Самгина" по Максиму Горькому), Марк Антоний ("Игра теней" по Юлию Эдлису), Беня Крик ("Закат" по Исааку Бабелю), Барон ("Горбун" по Славомиру Мрожеку), Крогстад ("Кукольный дом" Генрика Ибсена), Джордж Шнайдер ("Глава вторая" Нила Саймона) и др.
Артист также был занят в спектаклях других театров. В 2009 году в Московском театре эстрады он исполнил роль Жоржа Маслова в мюзикле "Мата Хари", в 2010 году в Театре Гешер (Яффа, Израиль) играл в постановке "Поздняя любовь" по пьесе Валерия Мухарьямова.
В кино актер первоначально снимался в основном в небольших эпизодических ролях. Известность Виторгану принесла роль уголовника Глеба Заварзина в телесериале "И это все о нем" (1977) по роману Виля Липатова.
Зрителям запомнились его роли в музыкальной комедия Яна Фрида "Благочестивая Марта" (1980), новогодней комедии Константина Бромберга "Чародеи" (1982), комедии Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди" (1992). Также Виторган снимался в детективе по роману Еремея Парнова "Ларец Марии Медичи" (1980), боевиках "Тревожное воскресенье" (1983), "Кодекс бесчестия" (1993) и др.
В 2000-х годах актер играл роли в сериалах "Самозванцы" (1998-2002), "Дальнобойщики" (2001), "Маросейка, 12" (2001), "Бедная Настя" (2003-2004), "Дети Арбата" (2004), "Тяжелый песок" (2008), "Энигма" (2010), "Склифосовский" (2012), "Любовь без лишних слов" (2013), "Соблазн" (2014), "Верю не верю" (2015), боевик "Черная роза" (2014), киноальманах "Елки 1914" (2014), драма "Мотылек" (2016), комедия "Пятница" (2016).
Среди киноработ Виторгана последних лет – роли в сериале "По ту сторону смерти" (2017), военном фильме "На Париж" (2018), комедии "Однажды в Америке или Чисто русская сказка" (2018).
Всего на его счету свыше 140 ролей в фильмах и сериалах.
В середине 1990-х годов артист создал проект под названием "Виторган-клуб", где проходили актерские встречи и творческие вечера.
В 2010 году был открыт "Культурный центр Эммануила Виторгана", на сцене которого проходят спектакли, творческие встречи и концерты. В 2015 году на сцене культурного центра состоялась премьера музыкального спектакля "Король Треф – карта любви". Здесь же актер выступает с моноспектаклем "Выход".
Виторган – член Российского еврейского конгресса.
В 1998 году Эммануилу Виторгану было присвоено звание Народный артист РФ.
В 2014 году он стал лауреатом Российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова "Фигаро". Имеет общественные награды – ордена "Патриот России" (2015) и "Польза, честь и слава" (2015).
Актер женат третьим браком на Ирине Млодик, у пары две дочери. В браке с актрисой Тамарой Румянцевой у артиста родилась дочь Ксения, в браке с актрисой Алла Балтер (1939-2000) – сын Максим, ставший актером и режиссером-постановщиком.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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