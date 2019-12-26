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Культура
2019-12-26T22:52+0300
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Первый канал изменил сетку вещания в связи со смертью Галины Волчек
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РИА Новости

Первый канал изменил сетку вещания в связи со смертью Галины Волчек

22:52 26.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийХудожественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек
Художественный руководитель театра Современник Галина Волчек
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Первый канал изменил сетку вещания в связи со смертью Галины Волчек, в 00.10 в ночь на пятницу выйдет программа "На ночь глядя", сообщает группа пресс-службы вещателя в Facebook.
Ранее в театре "Современник" сообщили РИА Новости, что народная артистка СССР Галина Волчек скончалась в больнице в Москве. Волчек несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких, вчера появились сообщения о резком ухудшении состояния ее здоровья. Ей было 86 лет.
"Изменения в сетке Первого канала. Сегодня в 00.10 - программа "На ночь глядя" с Галиной Волчек. Завтра в 12.15 - программа "Наедине со всеми" с Галиной Волчек. В субботу в 10.10 - фильм "Памяти Галины Волчек". RIP. Уникальному режиссеру и современнику. Наши соболезнования семье Галины Борисовны", - говорится в сообщении.
Волчек в 1956 году вместе с Олегом Ефремовым, Евгением Евстигнеевым, Игорем Квашой, Лилией Толмачевой и Олегом Табаковым организовали студию молодых актеров, которая через некоторое время стала называться театр-студия "Современник". Художественным руководителем театра она стала в 1989 году. На его сцене она поставила такие спектакли, как "Двое на качелях", который был в репертуаре более 30 лет, "Обыкновенная история", "Три товарища". Всего в ее активе более 30 постановок.
В кино Галина Волчек в основном играла роли второго плана, но зрители помнят ее яркие образы в фильмах "Осенний марафон", "Берегись автомобиля".
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
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КультураУмерла Галина ВолчекГалина ВолчекПервый канал (телеканал)Москва
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