Первый канал изменил сетку вещания в связи со смертью Галины Волчек

Ранее в театре "Современник" сообщили РИА Новости, что народная артистка СССР Галина Волчек скончалась в больнице в Москве. Волчек несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких, вчера появились сообщения о резком ухудшении состояния ее здоровья. Ей было 86 лет.

"Изменения в сетке Первого канала. Сегодня в 00.10 - программа "На ночь глядя" с Галиной Волчек. Завтра в 12.15 - программа "Наедине со всеми" с Галиной Волчек. В субботу в 10.10 - фильм "Памяти Галины Волчек". RIP. Уникальному режиссеру и современнику. Наши соболезнования семье Галины Борисовны", - говорится в сообщении.

Волчек в 1956 году вместе с Олегом Ефремовым, Евгением Евстигнеевым, Игорем Квашой, Лилией Толмачевой и Олегом Табаковым организовали студию молодых актеров, которая через некоторое время стала называться театр-студия "Современник". Художественным руководителем театра она стала в 1989 году. На его сцене она поставила такие спектакли, как "Двое на качелях", который был в репертуаре более 30 лет, "Обыкновенная история", "Три товарища". Всего в ее активе более 30 постановок.