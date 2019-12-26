В Госдуме оценили заявление США про движение по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. США, выступая с осуждением запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, не стоит вмешиваться во внутренние дела России, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона США, выступая с осуждением запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, не стоит вмешиваться во внутренние дела России, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко

Ранее на странице посольства США на Украине в Twitter появилось заявление с осуждением запуска Россией железнодорожного сообщения с Крымом. В посольстве расценили это как шаг со стороны России, который "демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины".

"США так же, как и Украина, изначально заявляли о том, что Крымский мост не существует, что это все чуть ли не голограмма, разработанная в секретных лабораториях ФСБ. Так что с этой позиции по несуществующему мосту запустили несуществующие поезда. Все остальное - сугубо внутреннее дело России. А вмешиваться во внутреннюю политику РФ ни Соединенным Штатам, ни их украинским и европейским друзьям не стоит", - сказал РИА Новости Козенко.

По его словам, в истории немало примеров и уроков подобного вмешательства, ни один из которых не закончился победой недоброжелателей России.

"Нашим западным соседям это стоило бы учесть", - подчеркнул депутат.

Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года. Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто президентом России Владимиром Путиным 23 декабря 2019 года.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".