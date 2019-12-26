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Культура
2019-12-26T21:52+0300
https://ria.ru/20191226/1562909351.html
Волчек обладала высокой внутренней культурой, заявила Матвиенко
https://cdn22.img.ria.ru/images/156290/68/1562906809_0:91:2222:1341_1036x0_80_0_0_3a56fa5d889752c12b2f2650159e90c6.jpg
РИА Новости

Волчек обладала высокой внутренней культурой, заявила Матвиенко

21:52 26.12.2019
267
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского театра "Современник" Галина Волчек
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Галина Волчек обладала высокой внутренней культурой, щедро делилась с актерами и зрителями не только своим талантом, но и богатством души, говорится в телеграмме с соболезнованиями спикера Совфеда Валентины Матвиенко, направленной коллективу театра "Современник".
Худрук театра Галина Волчек скончалась в четверг на 87-м году жизни.
Художественный руководитель театра Современник Галина Волчек
Вчера, 20:05
Биография Галины Волчек
"С глубоким прискорбием узнала о кончине Галины Борисовны Волчек - замечательной актрисы, педагога и режиссера", - говорится в телеграмме.
Матвиенко отметила, что на протяжении многих лет знала Волчек лично, "не переставала восхищаться ее ярким мастерством и режиссерским талантом".
По словам спикера, Волчек сумела сохранить лучшие традиции легендарного "Современника". "Она обладала высокой внутренней культурой, щедро делилась с актерами, учениками и зрителями не только своими прекрасными профессиональными качествами, но и богатством души, эстетическими и нравственными ориентирами", - подчеркнула Матвиенко.
"Мы никогда не забудем ее, ведь время наглядно показывает, что настоящие признания приходит как награда за преданное служение искусству, любовь к своему делу и людям", - сказала председатель Совфеда.
"Трудно поверить, что Галины Борисовны больше нет с нами. Я с огромной теплотой буду вспоминать наши встречи, беседы и дружеское общение. Для меня она навсегда останется живой, искренней, мудрой. Светлая ей память", - отмечается в телеграмме.
Царица, актриса, режиссер. Какой была Галина Волчек
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Галину Волчек с детства окружал мир кино: ее отец Борис был известным кинооператором, в их доме бывали Сергей Эйзенштейн, Михаил Ромм. Ярчайшая представительница театрального поколения "шестидесятников", Галина Волчек всегда была в центре столичной художественной жизни. На фото — с Владимиром Высоцким.

Советская и российская актриса, режиссёр, народная артистка СССР, главный режиссёр театра Современник Галина Волчек
1 из 10

Галину Волчек с детства окружал мир кино: ее отец Борис был известным кинооператором, в их доме бывали Сергей Эйзенштейн, Михаил Ромм. Ярчайшая представительница театрального поколения "шестидесятников", Галина Волчек всегда была в центре столичной художественной жизни. На фото — с Владимиром Высоцким.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Сразу после Школы-студии МХАТ Волчек присоединилась к Олегу Ефремову, Евгению Евстигнееву и Олегу Табакову, которые создали Студию молодых актеров, вскоре превратившуюся в театр "Современник".

В 1972 году Олег Ефремов ушел во МХАТ, и худруком труппа избрала Галину Волчек.

"Современник" должен реагировать на то, что происходит в жизни, у театра и его творцов должно быть острейшее чувство времени, которое меняется с невероятной быстротой и силой" — так понимала свою задачу на этом посту Галина Борисовна.

Главный режиссёр театра Современник Галина Волчек и народный артист СССР Олег Николаевич Ефремов
2 из 10

Сразу после Школы-студии МХАТ Волчек присоединилась к Олегу Ефремову, Евгению Евстигнееву и Олегу Табакову, которые создали Студию молодых актеров, вскоре превратившуюся в театр "Современник".

В 1972 году Олег Ефремов ушел во МХАТ, и худруком труппа избрала Галину Волчек.

"Современник" должен реагировать на то, что происходит в жизни, у театра и его творцов должно быть острейшее чувство времени, которое меняется с невероятной быстротой и силой" — так понимала свою задачу на этом посту Галина Борисовна.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

В спектакле "Спешите делать добро", поставленном Галиной Волчек по пьесе Михаила Рощина в 1980 году, участвовали все звезды театра: Лия Ахеджакова, Нина Дорошина, Марина Неелова, Герман Коваленко, Валентин Гафт, Игорь Кваша, Валерий Хлевинский, Алла Покровская.

Выбор драматургического материала Галина Борисовна определяла так: "Главное — какие темы, проблемы, вопросы, затронутые в пьесе или прозе, могут сегодня "катапультировать" зрителя из его удобного домашнего кресла".

Сцена из спектакля Спешите делать добро по одноименной пьесе Михаила Рощина
3 из 10

В спектакле "Спешите делать добро", поставленном Галиной Волчек по пьесе Михаила Рощина в 1980 году, участвовали все звезды театра: Лия Ахеджакова, Нина Дорошина, Марина Неелова, Герман Коваленко, Валентин Гафт, Игорь Кваша, Валерий Хлевинский, Алла Покровская.

Выбор драматургического материала Галина Борисовна определяла так: "Главное — какие темы, проблемы, вопросы, затронутые в пьесе или прозе, могут сегодня "катапультировать" зрителя из его удобного домашнего кресла".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Не забывала Волчек и о кино. Яркая внешность, мастерство перевоплощения — роли ей предлагали постоянно.

На этом фото, сделанном в гримерной киностудии "Мосфильм", актрису узнать сложно: здесь она в образе мадам Ренессанс из комедии "Маяковский смеется" по мотивам пьесы "Клоп".

Советская и российская актриса Галина Волчек на съемках фильма Маяковский смеётся
4 из 10

Не забывала Волчек и о кино. Яркая внешность, мастерство перевоплощения — роли ей предлагали постоянно.

На этом фото, сделанном в гримерной киностудии "Мосфильм", актрису узнать сложно: здесь она в образе мадам Ренессанс из комедии "Маяковский смеется" по мотивам пьесы "Клоп".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Галина Борисовна признавалась, что "выбрала режиссуру сразу и никогда не рвалась на сцену".

Первая ее постановка — "Двое на качелях" 1962 года.

Всего же за свою карьеру Волчек поставила почти 40 спектаклей, многие из которых шли и идут с постоянными аншлагами.

А еще именно она стала первым советским режиссером, поработавшим в США. В 1978 году в Хьюстоне Волчек поставила спектакль "Эшелон" Михаила Рощина.

Советская и российская актриса театра и кино, режиссёр, народная артистка СССР, главный режиссёр театра Современник Галина Волчек
5 из 10

Галина Борисовна признавалась, что "выбрала режиссуру сразу и никогда не рвалась на сцену".

Первая ее постановка — "Двое на качелях" 1962 года.

Всего же за свою карьеру Волчек поставила почти 40 спектаклей, многие из которых шли и идут с постоянными аншлагами.

А еще именно она стала первым советским режиссером, поработавшим в США. В 1978 году в Хьюстоне Волчек поставила спектакль "Эшелон" Михаила Рощина.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Дмитрий Донской

Одна из последних актерских работ Волчек на сцене — Марта в спектакле "Кто боится Вирджинии Вульф?" (1984 год).

Драму с элементами черной комедии в версии Валерия Фокина тепло встретили зрители, а критики особенно отмечали роли Волчек и Марины Нееловой (Хани).

Галина Волчек и Марина Неелова в спектакле Кто боится Вирджинии Вульф?. Московский театр Современник
6 из 10

Одна из последних актерских работ Волчек на сцене — Марта в спектакле "Кто боится Вирджинии Вульф?" (1984 год).

Драму с элементами черной комедии в версии Валерия Фокина тепло встретили зрители, а критики особенно отмечали роли Волчек и Марины Нееловой (Хани).

© РИА Новости / Дмитрий Донской
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

В 1961 году у Галины Волчек и актера Евгения Евстигнеева родился сын Денис, теперь известный кинорежиссер.

Уже через три недели после родов Галина Борисовна репетировала.

Главный режиссёр театра Современник Галина Борисовна Волчек с сыном Денисом в Переделкино
7 из 10

В 1961 году у Галины Волчек и актера Евгения Евстигнеева родился сын Денис, теперь известный кинорежиссер.

Уже через три недели после родов Галина Борисовна репетировала.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Такие "домашние" моменты, как на этом снимке из дачного поселка в Переделкино, очень редки. Но именно по ним можно судить о том, какой Волчек была "за кулисами". Несмотря на большую занятость в театре и кино, Галину Борисовну никто не освобождал от забот по дому и семейных хлопот. Это фото, можно сказать, раритет.

Советская и российская актриса, режиссёр, народная артистка СССР, главный режиссёр театра Современник Галина Волчек
8 из 10

Такие "домашние" моменты, как на этом снимке из дачного поселка в Переделкино, очень редки. Но именно по ним можно судить о том, какой Волчек была "за кулисами". Несмотря на большую занятость в театре и кино, Галину Борисовну никто не освобождал от забот по дому и семейных хлопот. Это фото, можно сказать, раритет.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Владимир Вяткин

"Наша профессия вбирает в себя все: работа с актером, знание литературы, музыки, сценографии. Но главное — внимание, интерес к человеку", — говорила Галина Волчек.

За тонкую, почти филигранную работу с артистами ее и любила труппа. На этом фото Волчек репетирует с одной из своих любимых актрис — Мариной Нееловой.

Актриса Марина Неелова на репетиции с главным режиссером московского театра Современник Галиной Волчек
9 из 10

"Наша профессия вбирает в себя все: работа с актером, знание литературы, музыки, сценографии. Но главное — внимание, интерес к человеку", — говорила Галина Волчек.

За тонкую, почти филигранную работу с артистами ее и любила труппа. На этом фото Волчек репетирует с одной из своих любимых актрис — Мариной Нееловой.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Когда худруку "Современника" исполнилось 85 лет, ее театр въехал на свою историческую сцену на Чистых прудах — после длительной реконструкции.

На праздничном вечере худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт признался: "Хочется сказать что-то очень нежное, честное и остроумное, но это вещи несовместные, поэтому приходится быть искренним. Мудрость — это кладезь склероза, что-то возникает спонтанное и сразу исчезает... Двенадцати худрукам московских театров за 80, суммарно мы старше Москвы… А героиня сегодняшнего бала — Галечка Волчек — она царица!"

40-летие творческой деятельности Галины Волчек
10 из 10

Когда худруку "Современника" исполнилось 85 лет, ее театр въехал на свою историческую сцену на Чистых прудах — после длительной реконструкции.

На праздничном вечере худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт признался: "Хочется сказать что-то очень нежное, честное и остроумное, но это вещи несовместные, поэтому приходится быть искренним. Мудрость — это кладезь склероза, что-то возникает спонтанное и сразу исчезает... Двенадцати худрукам московских театров за 80, суммарно мы старше Москвы… А героиня сегодняшнего бала — Галечка Волчек — она царица!"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 10

Галину Волчек с детства окружал мир кино: ее отец Борис был известным кинооператором, в их доме бывали Сергей Эйзенштейн, Михаил Ромм. Ярчайшая представительница театрального поколения "шестидесятников", Галина Волчек всегда была в центре столичной художественной жизни. На фото — с Владимиром Высоцким.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
2 из 10

Сразу после Школы-студии МХАТ Волчек присоединилась к Олегу Ефремову, Евгению Евстигнееву и Олегу Табакову, которые создали Студию молодых актеров, вскоре превратившуюся в театр "Современник".

В 1972 году Олег Ефремов ушел во МХАТ, и худруком труппа избрала Галину Волчек.

"Современник" должен реагировать на то, что происходит в жизни, у театра и его творцов должно быть острейшее чувство времени, которое меняется с невероятной быстротой и силой" — так понимала свою задачу на этом посту Галина Борисовна.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
3 из 10

В спектакле "Спешите делать добро", поставленном Галиной Волчек по пьесе Михаила Рощина в 1980 году, участвовали все звезды театра: Лия Ахеджакова, Нина Дорошина, Марина Неелова, Герман Коваленко, Валентин Гафт, Игорь Кваша, Валерий Хлевинский, Алла Покровская.

Выбор драматургического материала Галина Борисовна определяла так: "Главное — какие темы, проблемы, вопросы, затронутые в пьесе или прозе, могут сегодня "катапультировать" зрителя из его удобного домашнего кресла".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
4 из 10

Не забывала Волчек и о кино. Яркая внешность, мастерство перевоплощения — роли ей предлагали постоянно.

На этом фото, сделанном в гримерной киностудии "Мосфильм", актрису узнать сложно: здесь она в образе мадам Ренессанс из комедии "Маяковский смеется" по мотивам пьесы "Клоп".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
5 из 10

Галина Борисовна признавалась, что "выбрала режиссуру сразу и никогда не рвалась на сцену".

Первая ее постановка — "Двое на качелях" 1962 года.

Всего же за свою карьеру Волчек поставила почти 40 спектаклей, многие из которых шли и идут с постоянными аншлагами.

А еще именно она стала первым советским режиссером, поработавшим в США. В 1978 году в Хьюстоне Волчек поставила спектакль "Эшелон" Михаила Рощина.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
6 из 10

Одна из последних актерских работ Волчек на сцене — Марта в спектакле "Кто боится Вирджинии Вульф?" (1984 год).

Драму с элементами черной комедии в версии Валерия Фокина тепло встретили зрители, а критики особенно отмечали роли Волчек и Марины Нееловой (Хани).

© РИА Новости / Дмитрий Донской
7 из 10

В 1961 году у Галины Волчек и актера Евгения Евстигнеева родился сын Денис, теперь известный кинорежиссер.

Уже через три недели после родов Галина Борисовна репетировала.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
8 из 10

Такие "домашние" моменты, как на этом снимке из дачного поселка в Переделкино, очень редки. Но именно по ним можно судить о том, какой Волчек была "за кулисами". Несмотря на большую занятость в театре и кино, Галину Борисовну никто не освобождал от забот по дому и семейных хлопот. Это фото, можно сказать, раритет.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
9 из 10

"Наша профессия вбирает в себя все: работа с актером, знание литературы, музыки, сценографии. Но главное — внимание, интерес к человеку", — говорила Галина Волчек.

За тонкую, почти филигранную работу с артистами ее и любила труппа. На этом фото Волчек репетирует с одной из своих любимых актрис — Мариной Нееловой.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
10 из 10

Когда худруку "Современника" исполнилось 85 лет, ее театр въехал на свою историческую сцену на Чистых прудах — после длительной реконструкции.

На праздничном вечере худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт признался: "Хочется сказать что-то очень нежное, честное и остроумное, но это вещи несовместные, поэтому приходится быть искренним. Мудрость — это кладезь склероза, что-то возникает спонтанное и сразу исчезает... Двенадцати худрукам московских театров за 80, суммарно мы старше Москвы… А героиня сегодняшнего бала — Галечка Волчек — она царица!"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
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КультураУмерла Галина ВолчекГалина ВолчекВалентина МатвиенкоСовременник (театр)Совет Федерации РФМосква
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