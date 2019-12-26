В ООН ответили на обвинения в попустительстве визовому саботажу США

ООН, 26 дек — РИА Новости. Генсек Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен задержками в выдаче виз США представителям России и других стран — членов организации, сообщил РИА Новости официальный представитель Генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

По его словам, в течение многих месяцев Генеральный секретарь и юрисконсульт ООН неоднократно выражали озабоченность в связи со сложившейся ситуацией и обозначали правовую позицию организации высокопоставленным представителям властей США.

"Мы также отмечаем, что этот вопрос был рассмотрен Комитетом по сношениям со страной пребывания в своем последнем докладе", — отметил Дюжаррик.

Он пообещал, что генсек и его команда продолжат внимательно следить за этим вопросом.

Ранее МИД России опубликовал комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой, в котором говорилось о проблемах с визами для представителей Минобороны. Они прошли конкурсный отбор и были назначены в занимающиеся военной тематикой подразделения секретариата ООН решением Гутерреша. Однако российские делегаты вынуждены месяцами ждать выдачи американской визы. Срок рассмотрения некоторых обращений порой превышает год. При этом Захарова отметила, что невыдача американских виз происходит при попустительстве со стороны генсека ООН.

Дипломат напомнила, что в конце сентября США отказали в выдаче виз ряду членов российской делегации на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и обратила внимание на продолжающийся саботаж со стороны Вашингтона в отношении российских сотрудников секретариата ООН в Нью-Йорке.

На минувшей неделе Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую США оперативно выдавать визы членам делегаций для участия в мероприятиях всемирной организации.