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https://ria.ru/20191226/1562908515.html
В ООН ответили на обвинения в попустительстве визовому саботажу США
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РИА Новости

В ООН ответили на обвинения в попустительстве визовому саботажу США

21:22 26.12.2019 (обновлено: 22:42 26.12.2019)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
ООН, 26 дек — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен задержками в выдаче виз США представителям России и других стран — членов организации, сообщил РИА Новости официальный представитель Генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
По его словам, в течение многих месяцев Генеральный секретарь и юрисконсульт ООН неоднократно выражали озабоченность в связи со сложившейся ситуацией и обозначали правовую позицию организации высокопоставленным представителям властей США.
"Мы также отмечаем, что этот вопрос был рассмотрен Комитетом по сношениям со страной пребывания в своем последнем докладе", — отметил Дюжаррик.
Виза в США
23 декабря, 03:34
В США заявили о трудностях в выдаче виз некоторым студентам из России
Он пообещал, что генсек и его команда продолжат внимательно следить за этим вопросом.
Ранее МИД России опубликовал комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой, в котором говорилось о проблемах с визами для представителей Минобороны. Они прошли конкурсный отбор и были назначены в занимающиеся военной тематикой подразделения секретариата ООН решением Гутерреша. Однако российские делегаты вынуждены месяцами ждать выдачи американской визы. Срок рассмотрения некоторых обращений порой превышает год. При этом Захарова отметила, что невыдача американских виз происходит при попустительстве со стороны генсека ООН.
Дипломат напомнила, что в конце сентября США отказали в выдаче виз ряду членов российской делегации на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и обратила внимание на продолжающийся саботаж со стороны Вашингтона в отношении российских сотрудников секретариата ООН в Нью-Йорке.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
10 декабря, 23:57
Лавров отметил, что Россия выдает визы американцам без задержек
На минувшей неделе Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую США оперативно выдавать визы членам делегаций для участия в мероприятиях всемирной организации.
В ходе нынешней сессии Вашингтон не выдал визы 18 дипломатам из России, в том числе для работы в комитетах ООН по разоружению и правовым вопросам.
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Антониу ГутеррешООНРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Своё беспокойство можешь намазать на гренку и съеть на обед! Было предложено как решить проблему - перенести шк ООН из сша и как можно скорее!
26 декабря, 21:25
USA гангстеры и рейдеры
5100002
Обеспокоен? Да, что вы говорите? А насколько обеспокоен? Чуть больше или чуть меньше газиков в желудке?
26 декабря, 21:30
Viktor Neverov
17170003
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