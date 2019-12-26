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Губернатор Петербурга исполнит три детские мечты с "Елки желаний"
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РИА Новости

Губернатор Петербурга исполнит три детские мечты с "Елки желаний"

21:14 26.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов исполнит три детских новогодних мечты с "Елки желаний", сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Беглов в четверг принял участие во всероссийской акции "Елка желаний".
"С новогодней елки, которая установлена в Кремле, глава города снял три записки с новогодними мечтами детей. Желания мальчиков, которым от 7 до 10 лет – новые впечатления, компьютер и "большой набор для творчества", - говорится в сообщении.
"Елка желаний" - это новогодняя акция Всероссийского благотворительного проекта "Мечтай со мной".
Сергей Неверов
Вчера, 14:07Новый год—2020
Неверов исполнит мечты трех ребят из проекта "Елка желаний"
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Новый год—2020Елка желанийАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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